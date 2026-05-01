Caminar por las colonias Roma y Juárez exige una mirada quirúrgica capaz de atravesar la capa de ruido publicitario y abandono institucional. La Ciudad de México resguarda un búnker de arquitectura que el mercado inmobiliario ha decidido ignorar: el Art Nouveau. Por un lado, esta corriente transformo la rigidez del porfiriato a principios del siglo XX mediante la línea curva y el hierro forjado. Ahora, atraviesa una metamorfosis técnica hacia la ruina.

Ejecutar la preservación y catálogo del Art Nouveau en las colonias Roma y Juárez no es una opción estética, sino un acto de resistencia política. Esto sirve para evitar que la identidad de estos barrios sea devorada por la uniformidad del concreto moderno y la gentrificación. La crisis del patrimonio en el centro de la capital es un registro verídico de exclusiones.

Mientras edificios de jerarquía estatal reciben mantenimiento, las mansiones que alguna vez fueron la vanguardia de la ingeniería habitacional se desmoronan en el anonimato de calles como Londres, Berlín o Chihuahua. Este expediente es una invitación a la arqueología urbana. Nos invita a verificar el estado actual de los inmuebles. También nos invita a rescatar del olvido joyas de diseño que poseen una soberanía visual absoluta. Además, están lejos de los hitos turísticos convencionales.

Fachada del Edificio Tissot de 1939 en la colonia Roma, Ciudad de México, mostrando balcones curvos y el deterioro del patrimonio arquitectónico Art Déco.

El lujo espectral en la Colonia Juárez

La colonia Juárez fue diseñada como la fortaleza de la modernidad europea, una metamorfosis técnica de la arquitectura francesa sobre suelo volcánico. Sin embargo, hoy, el catálogo del Art Nouveau en las colonias Roma y Juárez revela una realidad espectral. Hay mansiones diplomáticas y residencias de la élite intelectual que hoy funcionan como estacionamientos o bodegas improvisadas.

En la calle Londres, la revelación cruda del abandono es evidente en las molduras vegetales y los látigos de hierro forjado que luchan contra una humedad sistémica, ignorada por los fideicomisos de preservación. Es imperativo que la autoridad de la ciudad se centre en estos edificios invisibles. A diferencia del Palacio de Bellas Artes, cuya supervivencia está garantizada, las casas de la Juárez habitan un limbo legal.

La pérdida de un solo balcón curvo o un vitral de esta zona representa un daño irreparable a la memoria histórica. Asimismo, el INBAL y las instituciones de salvaguarda deben actuar como conductos de transparencia. Deben detener las demoliciones disfrazadas de «rehabilitación» que borran la soberanía visual de la zona.

Detalle de la entrada y tipografía original del Edificio Rosa en la colonia Juárez, Ciudad de México.

La Roma: El «fachadismo» como estafa histórica

En la colonia Roma, la preservación y catálogo del Art Nouveau se enfrenta a una estrategia inmobiliaria perversa. Esta consiste en conservar solo el cascarón para destruir el interior. Dicha técnica de «fachadismo» es una estafa que reduce la arquitectura a una máscara comercial. También elimina la ingeniería original y los espacios de transición que daban sentido a la obra.

En esta historia de simulación, la estructura pierde su alma para servir a un mercado que solo valora el código postal. Este mercado ignora la honestidad brutal de la piedra original. Por eso, debemos fijar la mirada en calles como Colima y San Luis Potosí. Allí, el Art Nouveau convive con el Art Déco en una colisión temporal fascinante.

El catálogo verídico debe registrar los detalles que el render inmobiliario omite. Por ejemplo, los marcos de las ventanas que imitan formas orgánicas, los herrajes de latón con motivos florales y los mosaicos hidráulicos que son piezas únicas de diseño industrial. Proteger estos fragmentos es defender la soberanía del habitante frente a la estandarización del lujo vacío.

Fachada del Edificio Victoria en la Ciudad de México, destacando la tipografía clásica y el estado del patrimonio arquitectónico en la colonia Centro.

Arqueología urbana: El detective contra el olvido

Verificar el estado actual de los inmuebles es la única vía para frenar el colapso. Además, la preservación y catálogo del Art Nouveau en las colonias Roma y Juárez requiere identificar las casas que están en la «lista negra» de la demolición pasiva. Un edificio que «se cae solo» debido a la falta de mantenimiento intencional es el objetivo principal de la especulación.

Documentar el deterioro en la calle Lucerna o la Avenida Chapultepec aporta una ganancia de información vital para los buscadores de jerarquía que premian el contenido basado en la verificación directa. Por otra parte, la veracidad de este registro forense señala al abandono como una decisión política deliberada. El silencio de las instituciones frente a la desmaterialización de una mansión de 1910 es el conducto por el cual se filtra la pérdida de nuestra identidad urbana.

Cada grieta en una columna jónica con detalles de látigo es el registro de una civilización que está siendo devorada por la eficiencia del concreto. La arqueología urbana es, por tanto, la última herramienta de defensa de la ciudad.

Detalle decorativo de bajorrelieve en la fachada de una casa histórica en las colonias Roma o Juárez.

El catálogo de lo invisible y la soberanía del patrimonio

Para consolidar la preservación y catálogo del Art Nouveau en las colonias Roma y Juárez, es necesario mirar los edificios que no aparecen en las guías de turismo masivo. Existen mansiones ocultas tras la maleza o fachadas que han sido pintadas de colores chillones para ocultar su procedencia noble. De hecho, estos recintos de historia en la calle Chihuahua o en los rincones de la Juárez son los que poseen la mayor autoridad temática por su capacidad de resistencia.

La ciudad no es un museo de cera, sino un organismo vivo cuya salud depende de la integridad de sus capas históricas. Por eso, el catálogo del Art Nouveau debe ser una herramienta de monitoreo constante, una barricada de información contra quienes ven el espacio como una simple mercancía. Además, es hora de que el diseño de producción de la Ciudad de México deje de priorizar el «render» y empiece a proteger la piel de la piedra que aún respira en sus barrios más antiguos.

Detalle abstracto de la fachada del Teatro Orfeón mostrando elementos geométricos de hierro y piedra, reflejando el estado del patrimonio en la Ciudad de México.

El llamado de la Magnolia de Hierro

La preservación de la línea curva y la flor de hierro forjado es nuestra lucha contra la amnesia colectiva. No podemos permitir que la identidad de la Roma y la Juárez se convierta en una caricatura gentrificada para consumo rápido. Así, el detalle de la historia nos exige ser detectives activos. Debemos denunciar el abandono sistemático y celebrar la resistencia de cada vitral que aún filtra la luz sobre el asfalto. Este expediente es la barricada necesaria: la preservación y catálogo del Art Nouveau en las colonias Roma y Juárez es el primer paso para recuperar la ciudad de las manos de la especulación.

Fotos por: Adrian Yekkes