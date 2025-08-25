La historia del famoso Hospital de Muñecas rotas en Roma

En una tranquila calle de Via di Ripetta, a pocos pasos de la bulliciosa Plaza Navona, se encuentra un lugar que parece suspendido en el tiempo. No es un museo ni una tienda de juguetes, sino un verdadero santuario dedicado a la restauración de la infancia: el Hospital de Muñecas de Roma. Este establecimiento no solo repara muñecas, sino que también cura la nostalgia y preserva historias.

Fundado en 1939, el hospital ha pasado por tres generaciones de la familia. Hoy Federico Squatriti, y su madre, Gelsomina continúan la tradición con la misma dedicación y maestría. Con un vasto conocimiento de materiales, técnicas y la historia de los juguetes. Federico y su equipo se encargan de una labor casi quirúrgica. En sus estantes, miles de partes de muñecas —cabezas de porcelana, ojos de vidrio, piernas de celuloide y brazos de trapo— aguardan pacientemente su turno para ser devueltas a la vida.

Qué tipos de juguetes reparan en el Hospital de Muñecas

La clientela del hospital es tan diversa como las muñecas que llegan a sus puertas. Desde coleccionistas que buscan restaurar una pieza de gran valor histórico. Hasta adultos que traen a su muñeca de la infancia, un objeto preciado que simboliza recuerdos y afectos. «A menudo no se trata solo de reparar el juguete, sino de reparar un vínculo emocional», han explicado en entrevistas. «Una muñeca rota puede ser una metáfora de un recuerdo perdido o una promesa rota. Cuando la restauramos, estamos devolviendo una parte de la historia de esa persona«.

Los «pacientes» que ingresan al hospital presentan todo tipo de dolencias: extremidades rotas, ojos descoloridos, pelucas enredadas, y trajes deshilachados. Cada muñeca es evaluada y se le asigna un «diagnóstico». El proceso de restauración es meticuloso y puede llevar semanas o incluso meses, dependiendo de la gravedad del daño. Se utilizan técnicas de antaño, algunas de ellas transmitidas de generación en generación. Y se buscan materiales originales para garantizar la autenticidad.

La sala de espera del hospital es una especie de museo en miniatura, con estanterías repletas de muñecas antiguas de todas las épocas y procedencias, algunas de ellas con más de cien años. Hay muñecas de porcelana alemanas, muñecos de tela franceses y ejemplares de fabricación italiana. Este tesoro de la juguetería no solo atrae a clientes, sino también a turistas y curiosos que quedan fascinados por la singularidad del lugar.

En un mundo dominado por la tecnología y los objetos desechables, el Hospital de Muñecas de Roma es un recordatorio de la importancia de la artesanía, la paciencia y el valor sentimental de los objetos. Es un lugar donde la magia de la infancia sigue viva y donde los juguetes, más que simples objetos, son portadores de historias que merecen ser contadas y preservadas.