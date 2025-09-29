The Viper Room: La oscura historia del famoso bar que perteneció a Johnny Depp

El legendario club nocturno que codirigió el actor Johnny Depp a mediados de los 90 se llamaba The Viper Room. Ubicado en la icónica Sunset Strip, en West Hollywood, California, Estados Unidos, abrió sus puertas el 14 de agosto de 1993, buscando ser un refugio donde las celebridades pudieran relajarse sin sentirse expuestas.

Sin embargo, a pesar de las intenciones de Depp de crear un ambiente discreto, el local se hizo rápidamente notorio por los escándalos, el desenfreno y, sobre todo, las tragedias que tiñeron su historia, elevándolo a un estatus infame dentro del rock and roll de Hollywood.

Los escándalos y tragedias que rodearon el Viper Room

La noche de Halloween de 1993, apenas dos meses y medio después de su inauguración, se convirtió en un suceso macabro para el club. El actor River Phoenix, prometedora estrella de su generación y amigo de Depp, colapsó en la acera frente al local tras sufrir una sobredosis de drogas. A pesar de los esfuerzos, falleció a los 23 años. En su honor, y por respeto a su amigo, Depp mantuvo la tradición de cerrar el club cada 31 de octubre.

Otras tragedias y controversias se sumaron a la reputación del Viper Room. En 1995, el actor australiano Jason Donovan sufrió una sobredosis inducida por cocaína en el club. Dos años después, en 1997, el líder de INXS, Michael Hutchence, dio en ese mismo escenario su última actuación pública, una semana antes de suicidarse.

Asimismo el misterio envolvió al local por la desaparición sin resolver de Anthony Fox, uno de los socios de Depp. Fox había demandado al actor en 2001 por supuesta malversación de fondos del club. Un día antes de que tuviera que testificar en 2002, Fox desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado abandonado, pero su cuerpo nunca apareció. Ante la presión y las especulaciones, en 2004, Johnny Depp cedió su parte del club a la hija de Fox.

El destino del legendario club

A pesar de los escándalos, The Viper Room continuó abierto, siendo un pilar de la escena musical de Los Ángeles donde tocaron grandes nombres como Johnny Cash, The Strokes, Iggy Pop y las Pussycat Dolls.

Como resultado de una demanda interpuesta contra Johnny Depp y otras cuatro personas, que alegaba la mala administración de las ganancias. El actor renunció a su propiedad del club The Viper Room en 2004. A partir de ese momento y hasta 2016, el club experimentó múltiples cambios de dueño. Actualmente, el local pertenece a James Cooper, director ejecutivo de Viper Room Holdings, Ltd. No obstante, se acerca el fin de la era de este legendario antro. El edificio se vendió y se anunció su demolición. El icónico local dará paso a un proyecto de reurbanización y lujo que incluirá un edificio residencial, un hotel y establecimientos comerciales.