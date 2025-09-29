Lugares para acampar cerca de CDMX: espacios cercanos para desconectarse de la ciudad

El ajetreo de la capital exige una desconexión periódica. Para los amantes de la naturaleza y el campismo puro, los alrededores de la Ciudad de México, ofrecen una variedad de destinos seguros y verificados. A menos de tres horas de camino, estos parques y centros ecoturísticos permiten cambiar el concreto por pinos y el ruido de los autos por el sonido del viento, por ello, son los mejores lugares para acampar cerca de CDMX.
A continuación, presentamos un Top 5 de los mejores lugares para acampar cerca de CDMX, basándonos exclusivamente en la calidad de la experiencia campista:
Parque Nacional El Chico (Hidalgo)
Este destino, a unas tres horas de la CDMX, se lleva el primer puesto por su versatilidad. Es famoso por sus densos bosques y sus imponentes formaciones rocosas. Ofrece varios campamentos con servicios básicos, como Valle del Conejo, y es un punto neurálgico para actividades como la escalada en roca y el senderismo.
Parque Ejidal San Nicolás Totolapan (CDMX/Edo. de Méx.)
Es la opción más cercana y práctica, ubicada a solo una hora al sur de la ciudad, en la zona del Ajusco. Este parque es ideal para el campista que busca seguridad y rapidez, con áreas controladas y delimitadas. Además de acampar, es muy popular para practicar ciclismo de montaña y trail running.
Santuario Bosque Esmeralda (Amecameca, Edo. de Méx.)
A una distancia de hora y media a dos horas, este santuario ofrece un entorno natural privilegiado con vistas hacia el Iztaccíhuatl. Es la elección perfecta para quienes buscan tranquilidad y un toque mágico, siendo famoso por el espectáculo del avistamiento de luciérnagas en temporada.
Centro Ecoturístico Malikualli (Malinalco, Edo. de Méx.)
Ubicado a unas dos horas de la CDMX, este centro combina la inmersión natural con comodidades mejoradas. Sus áreas de camping cuentan con servicios como regaderas con agua caliente, alberca y vigilancia, ideal para familias o quienes se inician en el campismo. Además, permite el acceso a actividades culturales y de aventura.
Parque Nacional Izta-Popo (Edo. de Méx. y Puebla)
Aproximadamente a dos horas de la capital, esta es la opción para los campistas más aventureros. Sus campamentos son más rústicos y se encuentran a gran altitud, ofreciendo vistas espectaculares de los volcanes. Es una experiencia demandante que requiere preparación, siendo su principal atractivo el montañismo y el paisaje de alta montaña.
Recomendaciones esenciales para una buena experiencia en estos lugares para acampar cerca de CDMX
- Verificación previa: Es crucial llamar o visitar las páginas oficiales de cada parque antes de viajar. Confirme la disponibilidad de zonas de campamento, las tarifas y, especialmente, el reglamento sobre fogatas y uso de asadores.
- Equipo de frío riguroso: La mayoría de estos destinos son zonas de alta montaña. Se recomienda encarecidamente llevar ropa térmica, sacos de dormir aptos para 0°C o menos, y tiendas de campaña de cuatro estaciones, pues las noches son frías incluso fuera del invierno.
- Respeto al entorno natural: Se debe practicar el «Leave No Trace» (No Dejar Rastro). Toda la basura debe ser empacada y retirada, y se debe minimizar el impacto en la flora y fauna local para asegurar la conservación de estas reservas.
Stephanye Reyes
Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola