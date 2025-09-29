Lugares para acampar cerca de CDMX: espacios cercanos para desconectarse de la ciudad

El ajetreo de la capital exige una desconexión periódica. Para los amantes de la naturaleza y el campismo puro, los alrededores de la Ciudad de México, ofrecen una variedad de destinos seguros y verificados. A menos de tres horas de camino, estos parques y centros ecoturísticos permiten cambiar el concreto por pinos y el ruido de los autos por el sonido del viento, por ello, son los mejores lugares para acampar cerca de CDMX.

A continuación, presentamos un Top 5 de los mejores lugares para acampar cerca de CDMX, basándonos exclusivamente en la calidad de la experiencia campista:

Parque Nacional El Chico (Hidalgo)

Este destino, a unas tres horas de la CDMX, se lleva el primer puesto por su versatilidad. Es famoso por sus densos bosques y sus imponentes formaciones rocosas. Ofrece varios campamentos con servicios básicos, como Valle del Conejo, y es un punto neurálgico para actividades como la escalada en roca y el senderismo.

Parque Ejidal San Nicolás Totolapan (CDMX/Edo. de Méx.)

Es la opción más cercana y práctica, ubicada a solo una hora al sur de la ciudad, en la zona del Ajusco. Este parque es ideal para el campista que busca seguridad y rapidez, con áreas controladas y delimitadas. Además de acampar, es muy popular para practicar ciclismo de montaña y trail running.

Santuario Bosque Esmeralda (Amecameca, Edo. de Méx.)

A una distancia de hora y media a dos horas, este santuario ofrece un entorno natural privilegiado con vistas hacia el Iztaccíhuatl. Es la elección perfecta para quienes buscan tranquilidad y un toque mágico, siendo famoso por el espectáculo del avistamiento de luciérnagas en temporada.

Centro Ecoturístico Malikualli (Malinalco, Edo. de Méx.)

Ubicado a unas dos horas de la CDMX, este centro combina la inmersión natural con comodidades mejoradas. Sus áreas de camping cuentan con servicios como regaderas con agua caliente, alberca y vigilancia, ideal para familias o quienes se inician en el campismo. Además, permite el acceso a actividades culturales y de aventura.

Parque Nacional Izta-Popo (Edo. de Méx. y Puebla)

Aproximadamente a dos horas de la capital, esta es la opción para los campistas más aventureros. Sus campamentos son más rústicos y se encuentran a gran altitud, ofreciendo vistas espectaculares de los volcanes. Es una experiencia demandante que requiere preparación, siendo su principal atractivo el montañismo y el paisaje de alta montaña.

Recomendaciones esenciales para una buena experiencia en estos lugares para acampar cerca de CDMX

