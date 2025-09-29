Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lugares para acampar cerca de CDMX: espacios cercanos para desconectarse de la ciudad
Estilo de Vida

Lugares para acampar cerca de CDMX: espacios cercanos para desconectarse de la ciudad

29
sep2025

El ajetreo de la capital exige una desconexión periódica. Para los amantes de la naturaleza y el campismo puro, los alrededores de la Ciudad de México, ofrecen una variedad de destinos seguros y verificados. A menos de tres horas de camino, estos parques y centros ecoturísticos permiten cambiar el concreto por pinos y el ruido de los autos por el sonido del viento, por ello, son los mejores lugares para acampar cerca de CDMX.

A continuación, presentamos un Top 5 de los mejores lugares para acampar cerca de CDMX, basándonos exclusivamente en la calidad de la experiencia campista:

Parque Nacional El Chico (Hidalgo)

Este destino, a unas tres horas de la CDMX, se lleva el primer puesto por su versatilidad. Es famoso por sus densos bosques y sus imponentes formaciones rocosas. Ofrece varios campamentos con servicios básicos, como Valle del Conejo, y es un punto neurálgico para actividades como la escalada en roca y el senderismo.

COLONIAS DE LA CDMX QUE ANTES FUERON PANTEONES

Parque Ejidal San Nicolás Totolapan (CDMX/Edo. de Méx.)

Es la opción más cercana y práctica, ubicada a solo una hora al sur de la ciudad, en la zona del Ajusco. Este parque es ideal para el campista que busca seguridad y rapidez, con áreas controladas y delimitadas. Además de acampar, es muy popular para practicar ciclismo de montaña y trail running.

Cines abandonados de la CDMX: nostalgia en el espacio público
Lugares para acampar cerca de CDMX

Santuario Bosque Esmeralda (Amecameca, Edo. de Méx.)

A una distancia de hora y media a dos horas, este santuario ofrece un entorno natural privilegiado con vistas hacia el Iztaccíhuatl. Es la elección perfecta para quienes buscan tranquilidad y un toque mágico, siendo famoso por el espectáculo del avistamiento de luciérnagas en temporada.

Presas cercanas a la CDMX: una aventura para el fin de semana
Lugares para acampar cerca de CDMX

Centro Ecoturístico Malikualli (Malinalco, Edo. de Méx.)

Ubicado a unas dos horas de la CDMX, este centro combina la inmersión natural con comodidades mejoradas. Sus áreas de camping cuentan con servicios como regaderas con agua caliente, alberca y vigilancia, ideal para familias o quienes se inician en el campismo. Además, permite el acceso a actividades culturales y de aventura.

Descubre los destinos de agroturismo en CDMX y conéctate con la tierra
Lugares para acampar cerca de CDMX

Parque Nacional Izta-Popo (Edo. de Méx. y Puebla)

Aproximadamente a dos horas de la capital, esta es la opción para los campistas más aventureros. Sus campamentos son más rústicos y se encuentran a gran altitud, ofreciendo vistas espectaculares de los volcanes. Es una experiencia demandante que requiere preparación, siendo su principal atractivo el montañismo y el paisaje de alta montaña.

Presa Iturbide: lo sobrenatural de las aguas gélidas

Lugares para acampar cerca de CDMX

Recomendaciones esenciales para una buena experiencia en estos lugares para acampar cerca de CDMX

  • Verificación previa: Es crucial llamar o visitar las páginas oficiales de cada parque antes de viajar. Confirme la disponibilidad de zonas de campamento, las tarifas y, especialmente, el reglamento sobre fogatas y uso de asadores.
  • Equipo de frío riguroso: La mayoría de estos destinos son zonas de alta montaña. Se recomienda encarecidamente llevar ropa térmica, sacos de dormir aptos para 0°C o menos, y tiendas de campaña de cuatro estaciones, pues las noches son frías incluso fuera del invierno.
  • Respeto al entorno natural: Se debe practicar el «Leave No Trace» (No Dejar Rastro). Toda la basura debe ser empacada y retirada, y se debe minimizar el impacto en la flora y fauna local para asegurar la conservación de estas reservas.

Relacionados

Etiquetas
CampamentoCamppingCDMXLugares para acampar cerca de CDMXParques NacionalesSenderimos
Foto del avatar

Stephanye Reyes

Periodista en deformación. Humana por imposición, bruja por elección. Ojos defectuosos pero talentosos. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig:bruja_amapola

Mario Botta: entre el neobrutalismo y la construcción de recintos sagrados
Anterior
Mario Botta: entre el neobrutalismo y la construcción de recintos sagrados
Siguiente
«Una mirada sobre Pink Floyd»: fecha y hora del homenaje gratuito a las leyendas del rock progresivo en el Cenart

MÁS CONTENIDO

Escapadas Estacionales: Las Mejores Actividades de Ocio Para Cada Época del Año

Escapadas Estacionales: Las Mejores Actividades de Ocio Para Cada Época del Año
Secadora de ropa: solución ideal para climas húmedos y familias modernas

Secadora de ropa: solución ideal para climas húmedos y familias modernas
Un futuro más largo para los canes: Pastillas para alargar la vida de perros

Un futuro más largo para los canes: Pastillas para alargar la vida de perros
Cómo Encontrar los Mejores Regalos de Carrito Bebé con Beneficios de Membresía

Cómo Encontrar los Mejores Regalos de Carrito Bebé con Beneficios de Membresía
El fenómeno de las Silent Reading Parties: La nueva forma de socializar en silencio

El fenómeno de las Silent Reading Parties: La nueva forma de socializar en silencio
La colaboración de Adidas Originals y Brain Dead que rinde homenaje a la lucha libre

La colaboración de Adidas Originals y Brain Dead que rinde homenaje a la lucha libre
¿Cómo elegir proteínas de calidad cerca de tu ubicación?

¿Cómo elegir proteínas de calidad cerca de tu ubicación?
La historia del famoso Hospital de Muñecas rotas en Roma

La historia del famoso Hospital de Muñecas rotas en Roma
10 hábitos positivos para iniciar el día con éxito

10 hábitos positivos para iniciar el día con éxito
Yoga con Metal: la inesperada armonía entre la calma y el caos

Yoga con Metal: la inesperada armonía entre la calma y el caos