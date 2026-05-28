Tianguis en CDMX para encontrar antigüedades, coleccionables y piezas vintage

Los tianguis son parte de la vida diaria en la Ciudad de México. No son solo lugares para comprar barato: también funcionan como puntos de abasto, empleo, reventa, comida, memoria barrial y encuentro. En sus pasillos se compra fruta, verdura, ropa de paca, herramientas, juguetes, antigüedades, discos, libros, muebles, piezas usadas y objetos que difícilmente aparecen en tiendas o centros comerciales.

La palabra tianguis viene del náhuatl tianquiztli, que significa mercado o plaza de intercambio. El Gran Diccionario Náhuatl de la UNAM registra el término como “feria, plaza o mercado”, y la guía oficial de turismo de la CDMX explica que los mercados callejeros tienen una tradición anterior a la llegada española y que muchos mercados públicos comenzaron como espacios callejeros permanentes o semipermanentes.

A diferencia de un mercado fijo, el tianguis se instala en calles durante días específicos. Algunas zonas cierran vialidades una vez a la semana; al día siguiente, los comerciantes se mueven a otra colonia y repiten el ciclo. Por eso, antes de lanzarte, conviene revisar qué día se pone, en qué calles empieza y cuál es el transporte más cercano.

Jardín Pushkin: antigüedades, objetos raros y hallazgos de fin de semana

El tianguis de antigüedades del Jardín Pushkin es una buena alternativa para quienes buscan algo menos obvio que La Lagunilla, pero con una lógica parecida: caminar, revisar, preguntar y encontrar piezas que no aparecen en tiendas comunes.

Aunque conserva el nombre de Jardín Pushkin, varios registros lo ubican alrededor del Jardín Dr. Ignacio Chávez, a unos metros de su sede original, en el límite entre Roma Norte y Doctores. Local MX documenta que el tianguis se instala los domingos y que, aunque muchas personas lo siguen llamando Pushkin, en realidad se movió a la zona del Jardín Dr. Ignacio Chávez.

Aquí se pueden encontrar cámaras antiguas, teléfonos, máquinas de escribir, tocadiscos, lámparas, muebles pequeños, piezas decorativas, ropa usada, libros, revistas, juguetes, objetos militares, carteles y artículos de colección. Tripadvisor lo describe como un tianguis de fin de semana con puestos alrededor del Jardín Dr. Ignacio Chávez, cerca del Jardín Pushkin, dedicado a objetos retro, antigüedades y piezas de segunda mano.

Para llegar, la opción más sencilla es bajarse en Metrobús Jardín Pushkin, de la Línea 3. También se puede llegar desde Metro Niños Héroes, de la Línea 3, y caminar hacia Avenida Cuauhtémoc. La zona queda cerca de Roma Norte, Doctores y Avenida Chapultepec.

Dato curioso: aunque mucha gente lo busca como “tianguis del Jardín Pushkin”, parte de su encanto está en esa mudanza de nombre y lugar: el tianguis quedó asociado al parque original, pero hoy se recorre principalmente alrededor del Jardín Dr. Ignacio Chávez.

Las cámaras fotográficas de formato medio y los objetos analógicos vintage son de las piezas más buscadas por los coleccionistas en los tianguis de la Ciudad de México.

La Lagunilla: antigüedades, ropa y comida de domingo

La Lagunilla es uno de los tianguis más famosos de la Ciudad de México. Su zona de antigüedades se instala los domingos alrededor del edificio del Tianguis de Comonfort y se extiende por varias calles del barrio. La guía oficial de turismo de la CDMX lo describe como un mercado dominical que cubre aceras y calles cercanas al edificio de antigüedades, con vendedores de objetos coleccionables, piezas antiguas y mercancía de distintas épocas.

Aquí se pueden encontrar muebles, lámparas, cámaras, juguetes antiguos, revistas, discos, fotografías, vajillas, libros, ropa, accesorios y objetos decorativos. Cerca de la zona de antigüedades también hay puestos de ropa, comida y bebidas, por lo que suele llenarse desde media mañana.

Para llegar al tianguis de La Lagunilla puedes bajarte en Metro Lagunilla, de la Línea B o en Metrobús, puedes bajar en República de Chile o Teatro Blanquita, ambas de la Línea 4 y caminar hacia las calles Allende, Comonfort y Rayón. La zona más conocida por antigüedades se instala los domingos alrededor del Tianguis de Comonfort, cerca del Centro Histórico y Tepito.

Conviene llegar temprano, comparar precios antes de comprar y revisar bien el estado de los objetos, sobre todo si se trata de electrónicos, muebles o piezas antiguas.

Dato curioso: La Lagunilla no es un solo mercado. La zona dominical de antigüedades se mezcla con calles de ropa, calzado, comida y coleccionables. La guía oficial de turismo de CDMX señala que el mercado cubre aceras y calles alrededor del edificio del Tianguis de Comonfort y luego se conecta con otro tianguis de moda juvenil y tenis.

El Tianguis de la Lagunilla es el lugar predilecto por coleccionistas cada domingo para encontrar arte, muebles restaurados y reliquias del siglo XX.

Tianguis Cultural del Chopo: música, ropa, discos y publicaciones independientes

El Tianguis Cultural del Chopo nació en 1980 alrededor del Museo Universitario del Chopo y con el tiempo se convirtió en un punto de encuentro para personas interesadas en rock, punk, metal, ska, gótico, reggae, discos, playeras, parches, libros, fanzines y publicaciones independientes.

Actualmente se instala los sábados en la zona de Buenavista, sobre calles cercanas a Aldama, Luna y Sol. La referencia más sencilla para llegar es Metro Buenavista, Metrobús Buenavista, Tren Suburbano Buenavista o la Biblioteca Vasconcelos. Es un buen lugar para buscar discos, ropa de bandas, accesorios, libros, grabados, fanzines y material musical difícil de encontrar en tiendas comunes.

Dato curioso: El Chopo ya no es solo un tianguis famoso entre rockeros: en septiembre de 2023 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. La declaratoria reconoce su papel como espacio de encuentro, intercambio, venta y trueque de discos, mercancía relacionada con culturas del rock, presentaciones de bandas y firmas de autógrafos.

El Tianguis Cultural del Chopo es el epicentro de la cultura alternativa, la música y la moda urbana en la Ciudad de México.

Jardín del Arte Sullivan: obra original al aire libre

El Jardín del Arte Sullivan se instala los domingos en la colonia San Rafael, detrás del Monumento a la Madre. A diferencia de otros tianguis donde predominan ropa, comida o mercancía usada, aquí el recorrido gira alrededor de obra original: pintura, grabado, dibujo, fotografía y escultura.

Su historia empezó en 1955, cuando un grupo de jóvenes pintores comenzó a mostrar obra al aire libre en un jardín ubicado entre Sullivan, Villalongín, Serapio Rendón y Rosas Moreno. La primera exhibición se realizó el 23 de enero de 1955 con apoyo del entonces Instituto Nacional de la Juventud Mexicana.

La guía oficial de turismo de la CDMX lo describe como un parque conocido por exponer arte casi todos los domingos desde hace más de cinco décadas. El Sistema de Información Cultural también registra al Jardín del Arte Sullivan como una galería donde decenas de artistas exhiben pinturas, esculturas, grabados y otras obras, con horario dominical de 8:00 a 16:00 horas.

Para llegar, puedes bajarte en Metrobús Reforma o Metrobús Plaza de la República y caminar hacia el Monumento a la Madre. También queda cerca de Metro Revolución, de la Línea 2. La referencia principal es el jardín ubicado entre James Sullivan, Serapio Rendón, Rosas Moreno y Villalongín, en la colonia San Rafael.

Dato curioso: el Jardín del Arte no es un mercado de reproducciones: su atractivo está en la venta directa de obra. Eso permite preguntar por técnicas, series, precios, marcos o piezas disponibles directamente con quien las hizo.

El Jardín del Arte Sullivan es un oasis cultural donde artistas independientes exhiben y venden sus obras al aire libre todos los domingos.

Plaza del Ángel: anticuarios, joyería, libros y piezas de colección

La Plaza del Ángel, en la colonia Juárez, es uno de los puntos más importantes de la Ciudad de México para buscar antigüedades y objetos de colección. Por otro lado, a diferencia de un tianguis callejero tradicional, funciona como centro de anticuarios. Sin embargo, los sábados suele tener más movimiento y vendedores alrededor. Por esto, se vuelve una buena parada para quienes buscan piezas con historia.

En sus locales se pueden encontrar muebles antiguos, porcelana, joyería, libros, escultura, arte religioso, lámparas, pinturas, relojes, objetos decorativos y piezas para coleccionistas. Además, la guía oficial de turismo de la CDMX la describe como uno de los mercados de antigüedades más importantes del centro del país. También es un punto de referencia en la Zona Rosa desde hace décadas.

Para llegar, puedes bajarte en Metro Insurgentes, Metrobús Hamburgo o Metrobús Reforma y caminar hacia la calle Londres, cerca de Amberes y Hamburgo, en la colonia Juárez. Además, también queda a unos minutos del Ángel de la Independencia y de la Glorieta de Insurgentes.

Dato curioso: aunque puedes visitarla entre semana, el sábado es el mejor día para encontrar más movimiento. Por eso, Visit México señala que ese día la plaza cobra más vida con vendedores alrededor y más objetos para mirar: porcelanas, libros, joyería, esculturas y muebles antiguos.

El Bazar Sábado en el barrio mágico de San Ángel es un referente para adquirir artesanías de diseñadores locales y textiles tradicionales de gran calidad.

Portales: antigüedades, objetos usados y memoria doméstica

El tianguis de antigüedades de Portales se instala sobre la calle Rumania, entre Libertad y Calzada de Santa Cruz, en la zona de San Simón y Portales Sur. Además, es conocido por la venta de cámaras antiguas, libros, lámparas, radios, herramientas, muebles, vajillas, juguetes, cuadros, piezas decorativas y objetos domésticos usados.

Aquí sí conviene hacer una aclaración: Portales tiene una dinámica más constante que otros tianguis semanales. Los puestos comienzan a instalarse entre 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos puestos se retiran antes.

Para llegar al tianguis de antigüedades de Portales puedes bajarte en Metro Portales, de la Línea 2, y caminar hacia la calle Rumania, entre Libertad y Calzada de Santa Cruz. Por otra parte, la zona es conocida por sus puestos de libros, cámaras antiguas, lámparas, herramientas, muebles, vajillas y objetos usados.

Más que vender objetos “vintage” como moda pasajera, Portales funciona como un mercado de segunda vida: muchas piezas llegan de casas, bodegas, mudanzas o reparaciones. Por eso es una buena opción para coleccionistas, fotógrafos, restauradores, escenógrafos o personas que buscan objetos con historia.

Dato curioso: El tianguis de antigüedades de Portales también es conocido como tianguis de ayateros. Además, sus comerciantes trabajan en la calle Rumania desde 1944. Por esto, lo convierte en uno de los espacios de venta de objetos usados y antiguos con más historia en la ciudad.

Los bazares de antigüedades en la Ciudad de México ofrecen piezas únicas, desde maletas de cuero hasta mobiliario restaurado de mediados del siglo pasado.

Mercado de la Bola y tianguis de Ajusco: abasto popular en Coyoacán

El Mercado de la Bola, conocido oficialmente como Mercado Ajusco Montserrat, está en la colonia Ajusco, en Coyoacán. Sin embargo, a diferencia de otros puntos de esta lista, aquí hay que distinguir entre mercado fijo y puestos exteriores. Por ejemplo, el mercado opera como espacio de abasto de barrio. Mientras tanto, alrededor pueden instalarse vendedores según el día y la dinámica local.

Para llegar al Mercado de la Bola puedes bajarte en Metro Universidad o Metro Copilco, ambos de la Línea 3, y tomar transporte local hacia la colonia Ajusco. Además, la referencia es el Mercado Ajusco Montserrat, ubicado en Rey Nezahualcóyotl y Toltecas, en Coyoacán.

En esta zona se compra fruta, verdura, carne, queso, crema, piñatas, ropa, productos para casa y comida preparada. Además, es menos útil para quien busca antigüedades o ropa de paca. Sin embargo, es muy bueno para entender cómo funcionan los mercados de barrio en el sur de la ciudad.

Antes de ir, conviene revisar horarios locales y calles cercanas, porque la instalación exterior puede cambiar. La recomendación es visitarlo como mercado de abasto, no como tianguis especializado.

Dato curioso: El Mercado de la Bola no nació como mercado cerrado. Por otra parte, la guía oficial de turismo de CDMX lo menciona como uno de los ejemplos más pintorescos de la transformación de antiguos tianguis callejeros en mercados públicos cerrados. Además, La Bola ayuda a entender cómo muchos espacios de abasto en la ciudad pasaron de la calle al mercado público. Es un caso visible de antiguos tianguis callejeros que terminaron convertidos en mercados cerrados.

El Tianguis de la Bola en Coyoacán no solo es un centro de abasto, sino también un punto de encuentro para el arte popular y la cultura comunitaria los domingos.

El Oro

En búsquedas recientes sobre ropa de paca en CDMX aparece mucho el nombre de El Oro, también conocido como Bazar del Oro o Tianguis de la Cibeles, ubicado en la colonia Roma Norte. Además, la guía oficial de turismo de la CDMX lo describe como un tianguis semipermanente famoso por su ropa, mucha de ella seleccionada de otros tianguis más grandes de la ciudad.

El Bazar del Oro o Tianguis de El Oro está en la calle El Oro, colonia Roma Norte, muy cerca de la Fuente de Cibeles. La referencia más precisa es: Calle El Oro, entre Monterrey y Plaza Villa Madrid / Fuente de Cibeles, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Para llegar en transporte público: Metrobús Durango: es la opción más cercana y práctica. Metro Insurgentes: también queda cerca; desde ahí se camina hacia la Fuente de Cibeles. También se puede ubicar por la Glorieta de Cibeles, en el cruce de Oaxaca, Durango, Medellín y El Oro.

Dato curioso: El Bazar del Oro, en Roma Norte, se volvió famoso por ropa seleccionada de otros tianguis grandes de la ciudad. Por eso, La guía oficial de turismo lo describe como un tianguis semipermanente que desde 1986 ocupa la calle El Oro. Incluso se ha vuelto tan constante que muchas personas ya no recuerdan la calle abierta al tránsito.

El Bazar del Oro se volvió famoso porque mucha de su ropa es seleccionada en otros tianguis más grandes. Además, funciona como una parada más curada para quienes buscan paca, saldos o prendas de segunda mano en la Roma Norte.

Fundado en 1986, el Bazar El Oro en la Roma Norte es un punto de encuentro clásico los fines de semana para comprar ropa de saldos, calzado y probar antojitos mexicanos.

Consejos para visitar tianguis en CDMX

Cada tianguis tiene su propia lógica. En El Salado se busca entre montones; en La Lagunilla se negocian antigüedades; en el Chopo se compran discos, parches y fanzines; en San Felipe de Jesús se camina por calles enteras de ropa y mercancía; en Portales aparecen objetos que salieron de casas, bodegas y mudanzas; y en El Oro la ropa de paca llega seleccionada para un público más urbano. Por eso, esa diferencia es lo que hace que los tianguis no sean intercambiables. Cada uno cuenta una parte distinta de la ciudad.

Antes de ir, revisa el día de instalación. Por ejemplo, La Lagunilla es fuerte los domingos; El Chopo, los sábados; San Felipe de Jesús tiene su mayor actividad los domingos; El Salado aparece principalmente como tianguis de miércoles; Sullivan suele tener actividad de fin de semana; y Portales tiene una presencia más constante en la calle Rumania.

Lleva efectivo, de preferencia en billetes pequeños. En varios puestos no aceptan tarjeta ni transferencias. Si vas a comprar electrónicos, herramientas, cámaras o muebles, revisa el estado antes de pagar. Si vas por ropa de paca, revisa costuras, cierres, manchas y tallas, porque muchas veces no hay cambios.

En tianguis grandes como El Salado o San Felipe de Jesús, es mejor ir de día, caminar con calma, no llevar objetos de valor a la vista y ubicar desde el inicio una estación de Metro, Metrobús o punto de salida. Además, en tianguis de antigüedades, pregunta antes de comprar: muchas veces los vendedores conocen la procedencia, el uso o el estado de las piezas.

Los tianguis de la Ciudad de México no son solo lugares para encontrar cosas baratas. Son espacios donde se cruzan trabajo, abasto, reventa, comida, memoria barrial y circulación de objetos usados. Visitarlos es mirar una parte de la ciudad que sigue activa fuera de las tiendas de cadena y de los centros comerciales.