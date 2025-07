Los 7 mejores onsen en Japón: dónde encontrar las aguas termales para relajación

Las aguas termales conocidas como onsen forman parte fundamental de la cultura japonesa y atraen tanto a locales como a visitantes extranjeros. Japón cuenta con una topografía volcánica, lo que ha propiciado la existencia de miles de onsen a lo largo del país. Estos baños termales se caracterizan por su agua rica en minerales, la cual proviene directamente de fuentes subterráneas y, según la tradición, ofrece beneficios terapéuticos para la piel, músculos y articulaciones.

Los onsen suelen estar situados en entornos naturales, como montañas, bosques o cerca de lagos, y su visita constituye una experiencia de relajación y contemplación. Muchos pueblos y ciudades han crecido alrededor de estos lugares, como Hakone, Beppu, Kusatsu o Noboribetsu, que figuran entre los destinos onsen más populares. Los establecimientos pueden variar desde resorts de lujo hasta pequeños baños comunitarios administrados por familias locales. Un gran número de ryokan, las posadas tradicionales japonesas, ofrecen onsen privados a sus huéspedes.

Qué llevar y cómo es la experiencia de un onsen

La experiencia de disfrutar un onsen va más allá del simple baño. En la sociedad japonesa, acudir a las aguas termales está asociado a la purificación física y espiritual, el descanso y la convivencia pausada. No obstante, existen reglas estrictas de comportamiento y etiqueta que deben respetarse. El desconocimiento o el incumplimiento de estas normas puede incomodar a los demás visitantes o incluso llevar a la expulsión del recinto.

Antes de entrar a un onsen, se debe retirar toda la ropa. El acceso se realiza completamente desnudo, ya que los trajes de baño están prohibidos. Los hombres y las mujeres se bañan por separado en la mayoría de las instalaciones, aunque existen algunos onsen mixtos. Se proporciona un pequeño paño o toalla, que sirve para asearse y puede llevarse consigo, pero nunca debe tocar el agua de las piscinas.

La higiene es prioritaria. Antes de sumergirse, los visitantes deben limpiar su cuerpo en las áreas de ducha situadas junto al baño termal. Se deben evitar actividades ruidosas o intrusivas. No está permitido nadar, saltar o hacer uso de dispositivos electrónicos en la zona de baño. Conversaciones y risas deben mantenerse en un volumen bajo para preservar el ambiente relajante. El cabello largo debe recogerse para que no toque el agua, y se recomienda no llevar joyas, ya que los minerales presentes pueden dañarlas.

¿Está permitido entrar a los onsen japoneses con tatuajes?

Las personas con tatuajes pueden encontrar restricciones en algunos onsen. Los tatuajes en Japón han estado históricamente asociados a la yakuza (mafia japonesa), por lo que varios establecimientos prohíben la entrada a quienes los portan. Algunos onsen permiten cubrirlos con parches especiales, mientras que otros han flexibilizado las reglas para visitantes extranjeros, pero es importante consultar antes de acudir.

Al finalizar, se recomienda secarse ligeramente antes de regresar a los vestuarios y dejar el espacio limpio. Seguir estas prácticas refleja consideración hacia los demás y demuestra respeto por una tradición profundamente arraigada en la vida cotidiana japonesa.

Onsen japonés: guía para la relajación termal

Japón cuenta con numerosos onsen (baños termales) reconocidos tanto por su belleza natural como por la calidad de sus aguas. Algunos de los más recomendados son:

Hakone Onsen (Prefectura de Kanagawa)

Fácil acceso desde Tokio y amplia variedad de ryokan y baños públicos. El paisaje incluye vistas al monte Fuji en días despejados.

Beppu Onsen (Prefectura de Oita)

Famoso por la cantidad y variedad de fuentes termales, incluyendo «infiernos» (jigoku) de colores singulares, baños de arena y baños de vapor.

Kusatsu Onsen (Prefectura de Gunma)

Conocido por la alta acidez y temperatura de sus aguas, consideradas medicinales. Posee tradicionales instalaciones de baño y una atmósfera de pueblo termal.

Noboribetsu Onsen (Hokkaido)

Destacado por sus aguas sulfurosas y la región volcánica de Jigokudani («Valle del Infierno»). Ofrece múltiples tipos de aguas en diversos hoteles y baños públicos.

Yufuin Onsen (Prefectura de Oita)

Combina paisajes rurales con arte, cafés y boutiques pequeñas. El entorno natural y vistas al monte Yufu lo hacen muy popular.

Gero Onsen (Prefectura de Gifu)

Reconocido como uno de los tres grandes onsen de Japón por su historia y sus aguas alcalinas suaves para la piel.

Dogo Onsen (Prefectura de Ehime)

Uno de los onsen más antiguos de Japón, con influencias literarias y un edificio principal icónico del siglo XIX.