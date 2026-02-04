Los destinos más populares para viajar en autobús desde CDMX y cómo elegir el mejor horario

Viajar en autobús desde la Ciudad de México sigue siendo una de las formas más prácticas, accesibles y cómodas para conocer distintos rincones del país. Gracias a la conectividad de la capital con las principales ciudades turísticas y de negocios, es muy fácil encontrar opciones de transporte con diferentes horarios, precios y niveles de servicio. Comprar tus boletos de autobús con anticipación es clave para aprovechar las mejores rutas y vivir una experiencia sin contratiempos.

Destinos imperdibles desde CDMX en autobús

Puebla

A solo dos horas de la capital, Puebla es un destino perfecto para escapadas de fin de semana. Su arquitectura colonial, la gastronomía típica (¡imposible irse sin probar el mole poblano!) y sus museos la convierten en una de las ciudades más visitadas. Hay salidas frecuentes durante todo el día, lo que la hace muy accesible incluso para un viaje express.

Veracruz

Ideal para quienes quieren combinar playa, historia y buen café. Veracruz ofrece un ambiente relajado, perfecto para desconectarse unos días. La terminal de autobuses tiene múltiples salidas diarias, especialmente en horarios nocturnos para llegar temprano y aprovechar el día.

Oaxaca

Un destino cultural por excelencia. Viajar en autobús a Oaxaca es una gran opción si se quiere evitar los costos elevados de vuelos. Además, el trayecto nocturno permite dormir durante el camino y llegar al amanecer listos para recorrer mercados, probar mezcal y disfrutar de la cocina tradicional.

Xalapa

Conocida como la «Atenas Veracruzana», Xalapa es una ciudad vibrante con oferta cultural, naturaleza y buena comida. Desde CDMX hay salidas diurnas y nocturnas, lo que la hace muy conveniente para planear un viaje flexible. ADO ofrece salidas frecuentes hacia esta ciudad, lo cual facilita organizar una escapada para visitar el Museo de Antropología, caminar por el centro o aventurarse al Cofre de Perote.

Cómo elegir el mejor horario para tu viaje

Evalúa el tiempo que tienes disponible

Si quieres aprovechar al máximo tu destino, lo ideal es tomar autobuses nocturnos. De esa forma, viajas mientras duermes y llegas temprano para comenzar tu día. Esta opción es muy popular en rutas más largas como Oaxaca o Chiapas.

Considera el tráfico de la ciudad

Salir de la CDMX en horas pico puede extender mucho el trayecto. Por eso, los horarios más recomendables suelen ser por la noche o muy temprano en la mañana, cuando hay menos congestión vehicular.

Revisa la disponibilidad y precios en línea

Una gran ventaja de comprar tus boletos de autobús por internet es que puedes comparar horarios, precios y tipos de servicio (desde económicos hasta lujo con asientos reclinables y entretenimiento a bordo), todo desde tu celular o computadora.

Planea con anticipación

En temporadas altas como Semana Santa, verano o diciembre, los boletos suelen agotarse rápido. Reservar con anticipación no solo asegura tu lugar, también te ayuda a encontrar mejores tarifas. Viajar en autobús desde la Ciudad de México es cómodo, seguro y flexible. Con tantas opciones de destinos y horarios, solo necesitas organizar tu itinerario y elegir el servicio que más se adapte a tu estilo de viaje. ¡Prepara tus maletas y que comience la aventura!