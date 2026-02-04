Mujeres en el drag: Manifiesto contra la misoginia de la comunidad

Durante décadas, la narrativa popular redujo el arte del transformismo a una caricatura de la feminidad realizada exclusivamente por hombres cisgénero. Sin embargo, la historia contemporánea de la cultura queer está siendo reescrita por la presencia y el rigor artístico de las mujeres en el drag.

Este movimiento, lejos de ser una imitación, es una disección técnica de los constructos de género. Ya sea a través de la hiperbolización de los rasgos femeninos o la subversión de los códigos masculinos, las mujeres han reclamado el escenario como un espacio de soberanía creativa donde la biología es lo menos relevante.

El fenómeno de las AFAB Queens e Hyper Queens

Dentro de la taxonomía de este arte, las mujeres asignadas mujer al nacer (AFAB por sus siglas en inglés) que realizan drag femenino han sido denominadas históricamente como Bio Queens o Faux Queens, aunque hoy el término Hyper Queen gana terreno por su precisión. La propuesta de estas mujeres en el drag no es «verse como mujeres», sino elevar la feminidad a un estado de monstruosidad o deidad alienígena.

Un exponente fundamental en esta categoría es Sigourney Beaver, quien en la competencia Dragula demostró que el drag femenino hecho por mujeres posee una carga de autocrítica y poder visual que desafía los estándares de belleza tradicionales, utilizando la hiper-feminidad como una armadura y no como una sumisión.

Drag Kings: La subversión de la masculinidad

El terreno de los Drag Kings es quizás donde las mujeres en el drag han ejercido su influencia política más directa. El ejercicio aquí es la disección de la masculinidad: el estudio de la postura, el vello facial, la voz y, sobre todo, el privilegio masculino. Landon Cider, ganador de la tercera temporada de Dragula, se ha consolidado como el referente global absoluto. Su capacidad para transformarse en arquetipos masculinos —desde el galán de rock hasta el monstruo cinematográfico— ha silenciado el prejuicio de que el drag King es menos complejo que el Queen.

En el Reino Unido, figuras como Adam All han trabajado durante años para profesionalizar este nicho, demostrando que las mujeres en el drag King son maestras de la parodia de género, exponiendo la fragilidad de la virilidad a través de la exageración técnica y el humor ácido.

La ruptura del techo de cristal en el Mainstream

La inclusión de mujeres en el drag dentro de las grandes plataformas comerciales ha sido un proceso de fricción y resistencia. La participación de Victoria Scone en RuPaul’s Drag Race UK marcó un hito histórico al ser la primera mujer cisgénero en competir en la franquicia, abriendo una conversación global sobre quién tiene «derecho» a realizar este arte. Scone argumentó con éxito que el drag es un arte de ilusión y performance que pertenece a cualquier persona dispuesta a utilizar su cuerpo como lienzo.

A este movimiento se suman artistas como Pandora Nox, quien se convirtió en la primera mujer cisgénero en ganar una corona de la franquicia Drag Race (Alemania), consolidando la idea de que el talento y la conceptualización estética no tienen género. Estas mujeres en el drag no solo compiten; están educando a una nueva generación sobre la fluidez y la destrucción de los binarismos impuestos.

El valor de las mujeres en el drag reside en su capacidad para hackear el sistema desde adentro. Al apropiarse de los códigos de género, demuestran que la feminidad y la masculinidad son tecnologías que pueden ser usadas, modificadas y desechadas. En última instancia, el drag es libertad absoluta, y la presencia femenina en sus filas es la prueba final de que el arte no reconoce etiquetas biológicas, sino la profundidad de la propuesta estética.