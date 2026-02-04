Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Gráfica sonidera: La tipografía que sobrevive a la gentrificación
Diseño

Gráfica sonidera: La tipografía que sobrevive a la gentrificación

4
feb2026

El paisaje visual de la Ciudad de México es impensable sin sus bardas pintadas. La gráfica sonidera es una disciplina que combina la caligrafía técnica con la psicodelia del barrio, creando una estética de «letras con sombra» que proyectan poder y movimiento. Estos logotipos no son solo nombres; son blasones modernos que delimitan territorios de baile y pertenencia.

Aquí los máximos exponentes de esta gráfica popular:

Sonido La Changa

Es quizás, dentro del rubro de la gráfica sonidera, uno de los más reconocible a nivel internacional. El rótulo de La Changa, de Ramón Rojo Villa, se caracteriza por una tipografía robusta, generalmente en colores primarios con delineados negros profundos. La «C» y la «G» suelen tener terminaciones afiladas que sugieren dinamismo. Su iconografía a menudo incluye la figura del simio, estableciendo una conexión directa entre el nombre y una identidad visual que es sinónimo de la colonia Tepito y el centro de la ciudad.

Tipos de cumbia: el ritmo que muta a lo largo de Latinoamérica
gráfica sonidera

Sonido Cóndor

La gráfica sonidera de Arnulfo Aguilar es una cátedra de perspectiva. Las letras del Sonido Cóndor suelen estar diseñadas con un punto de fuga que las hace parecer suspendidas en el aire, emulando el vuelo del ave que les da nombre. El uso de degradados de color (del naranja al amarillo) y sombras proyectadas en 3D es una técnica clásica de los rotulistas de la vieja escuela, en este caso específico, de Jaime Ruelas buscando que el nombre «pese» visualmente sobre la barda.

Jaime Ruelas: El iconíco ilustrador de Polymarchs
gráfica sonidera

Sonido Sonorámico

Hablar de Sonorámico es entrar en la faceta más arquitectónica de la gráfica sonidera. Su logotipo se distingue por letras con cortes diagonales y bloques sólidos que parecen estructuras monumentales. El diseño evoca una sensación de potencia sonora y modernidad, utilizando sombras muy marcadas que dan la impresión de que el nombre tiene un peso físico real sobre la barda. Es un logo que transmite la «fuerza» del equipo de sonido antes de sonar la primera cumbia.

Los rótulos de Martínez Pelo sin censura

Sonido Pancho de Tepito

Este rótulo es pura sobriedad de barrio bravo. A diferencia de las tipografías más fantasiosas, el de Sonido Pancho suele utilizar letras más cuadradas y sólidas, evocando estabilidad y respeto. Es un diseño que se siente pesado, institucional dentro del circuito sonidero, y que a menudo se acompaña de la leyenda «La máquina de la salsa«, donde la tipografía secundaria es más fluida para contrastar con la dureza del nombre principal.

Ke Sonideros: la fusión perfecta entre sabor, cultura y tradición mexicana
gráfica sonidera

Sonido Siboney

El rótulo de Siboney es famoso por su elegancia rítmica. La tipografía suele ser más estilizada, con curvas que imitan el movimiento de la cumbia y el mambo. Es común ver el uso de contornos metálicos o brillantes en sus bardas, una técnica de rotulación que busca captar la luz de las lámparas de la calle, haciendo que el nombre sea el protagonista absoluto de la noche antes de que empiece el baile.

Tragedias de Héctor Lavoe: La historia que marcó la carrera de «El Cantante»

Relacionados

Etiquetas
gráfica sonideraLa ChangaSoniderosSonido PanchoSonido Siboneysonidos

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

La arquitectura de la libertad: Entendiendo las ramas del anarquismo
Anterior
La arquitectura de la libertad: Entendiendo las ramas del anarquismo
Siguiente
Mujeres en el drag: Manifiesto contra la misoginia de la comunidad
Mujeres en el drag: Manifiesto contra la misoginia de la comunidad

MÁS CONTENIDO

Las polémicas alrededor de la escultura «El Caballito» de Reforma

Las polémicas alrededor de la escultura «El Caballito» de Reforma
Félix Aceves Ortega: el brutalista racionalista mexicano

Félix Aceves Ortega: el brutalista racionalista mexicano
Arquitectura de Matti Suuronen: el sueño de las casas voladoras

Arquitectura de Matti Suuronen: el sueño de las casas voladoras
André Leon Talley: el legendario exeditor de Vogue que representó a la comunidad negra

André Leon Talley: el legendario exeditor de Vogue que representó a la comunidad negra
Frank Gehry y su desafío de la lógica geométrica en la arquitectura

Frank Gehry y su desafío de la lógica geométrica en la arquitectura
Muebles clásicos de lujo en la decoración contemporánea

Muebles clásicos de lujo en la decoración contemporánea
Diamantes de laboratorio en la actualidad

Diamantes de laboratorio en la actualidad
Daniel Gil y Editorial Alianza: la dupla que marcó al diseño editorial

Daniel Gil y Editorial Alianza: la dupla que marcó al diseño editorial
Cultura pop con sabor: Los 7 personajes latinos y mexicanos más populares que obtuvieron sus propios Funko Pops (y por qué los amamos tanto)

Cultura pop con sabor: Los 7 personajes latinos y mexicanos más populares que obtuvieron sus propios Funko Pops (y por qué los amamos tanto)
LSD: Dream Emulator: El juego de culto de PS1 y su remake, gratis

LSD: Dream Emulator: El juego de culto de PS1 y su remake, gratis