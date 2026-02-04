Gráfica sonidera: La tipografía que sobrevive a la gentrificación

El paisaje visual de la Ciudad de México es impensable sin sus bardas pintadas. La gráfica sonidera es una disciplina que combina la caligrafía técnica con la psicodelia del barrio, creando una estética de «letras con sombra» que proyectan poder y movimiento. Estos logotipos no son solo nombres; son blasones modernos que delimitan territorios de baile y pertenencia.

Aquí los máximos exponentes de esta gráfica popular:

Sonido La Changa

Es quizás, dentro del rubro de la gráfica sonidera, uno de los más reconocible a nivel internacional. El rótulo de La Changa, de Ramón Rojo Villa, se caracteriza por una tipografía robusta, generalmente en colores primarios con delineados negros profundos. La «C» y la «G» suelen tener terminaciones afiladas que sugieren dinamismo. Su iconografía a menudo incluye la figura del simio, estableciendo una conexión directa entre el nombre y una identidad visual que es sinónimo de la colonia Tepito y el centro de la ciudad.

Sonido Cóndor

La gráfica sonidera de Arnulfo Aguilar es una cátedra de perspectiva. Las letras del Sonido Cóndor suelen estar diseñadas con un punto de fuga que las hace parecer suspendidas en el aire, emulando el vuelo del ave que les da nombre. El uso de degradados de color (del naranja al amarillo) y sombras proyectadas en 3D es una técnica clásica de los rotulistas de la vieja escuela, en este caso específico, de Jaime Ruelas buscando que el nombre «pese» visualmente sobre la barda.

Sonido Sonorámico

Hablar de Sonorámico es entrar en la faceta más arquitectónica de la gráfica sonidera. Su logotipo se distingue por letras con cortes diagonales y bloques sólidos que parecen estructuras monumentales. El diseño evoca una sensación de potencia sonora y modernidad, utilizando sombras muy marcadas que dan la impresión de que el nombre tiene un peso físico real sobre la barda. Es un logo que transmite la «fuerza» del equipo de sonido antes de sonar la primera cumbia.

Sonido Pancho de Tepito

Este rótulo es pura sobriedad de barrio bravo. A diferencia de las tipografías más fantasiosas, el de Sonido Pancho suele utilizar letras más cuadradas y sólidas, evocando estabilidad y respeto. Es un diseño que se siente pesado, institucional dentro del circuito sonidero, y que a menudo se acompaña de la leyenda «La máquina de la salsa«, donde la tipografía secundaria es más fluida para contrastar con la dureza del nombre principal.

Sonido Siboney

El rótulo de Siboney es famoso por su elegancia rítmica. La tipografía suele ser más estilizada, con curvas que imitan el movimiento de la cumbia y el mambo. Es común ver el uso de contornos metálicos o brillantes en sus bardas, una técnica de rotulación que busca captar la luz de las lámparas de la calle, haciendo que el nombre sea el protagonista absoluto de la noche antes de que empiece el baile.