«Modigliani»: la ambiciosa cinta dirigida por Johnny Depp

Johnny Depp regresa a la silla de director casi tres décadas después de su ópera prima, The Brave (1997), con (Modí) Modigliani – Tres días en el ala de la locura. Inspirada en la obra teatral de Dennis McIntyre y adaptada por Jerzy y Mary Kromolowski. La película se sumerge en tres días cruciales y turbulentos de la vida del artista italiano Amedeo Modigliani en el París de la Primera Guerra Mundial. Además de que posee elementos de una biopic, la cinta explora la lucha interna del artista, su idealismo frente a la presión comercial y su descenso a la locura.

El actor Riccardo Scamarcio interpreta de manera brillante y enérgica a un Modigliani atormentado por fantasmas y adicciones. Un genio apasionado que se rebela contra sus propias limitaciones. La trama se centra en su amistad con otros artistas como Chaïm Soutine (Ryan McParland) y Maurice Utrillo (Bruno Gouery). Su tormentosa relación con la poeta Beatrice Hastings (Antonia Desplat), y su dependencia del marchante de arte Léopold Zborowski (Stephen Graham). La película muestra la naturaleza autodestructiva de Modigliani, a través de escenas que lo llevan a prender fuego a sus propios cuadros o a destrozar su estudio.

«Modigliani: Tres días en el ala de la locura»

El título, Modì, no solo es el apodo del artista, sino también un juego de palabras con el término francés maudit, que significa «maldito». Esta idea resuena a lo largo de la película, especialmente al abordar la inestabilidad mental de Modigliani, causada por la automedicación para la tuberculosis. Su refugio en el el alcohol se visualiza en la pantalla como horrores y alucinaciones que desdibujan la línea entre la realidad, el recuerdo y la fantasía. Esta representación de su locura, influenciada por su lectura de Nietzsche, refleja un paralelismo inquietante con el pasado del propio Depp.

La película ahonda en las vidas de los amigos de Modigliani, destacando que tanto Soutine como Utrillo también sufrían de problemas de salud mental. Lo que refleja un contexto de vulnerabilidad y lucha compartida entre los artistas de la época. A pesar de su fidelidad a la obra original, la película toma algunas libertades creativas, como el uso de un desnudo reclinado y una cabeza esculpida inacabada de Beatrice Hastings, para profundizar en la relación de la pareja.

El clímax de la película se produce en un fatídico encuentro con el coleccionista Maurice Gangnat (interpretado por Al Pacino). Aunque el encuentro es un fracaso financiero, la respuesta final de Modigliani resuena como un grito de victoria artística: «Soy mucho más rico que usted, señor Gangnat. Usted solo ha existido… yo he vivido». La película se estrenó en España el 28 de marzo de 2025.

El legado de Amedeo Modigliani

Amedeo Clemente Modigliani fue un pintor y escultor italiano, una figura clave del arte moderno. Vivió una vida bohemia en París, donde desarrolló un estilo único, caracterizado por sus retratos y desnudos con cuellos y rostros alargados. Sus figuras, a menudo sin pupilas, transmiten una elegancia melancólica.

A pesar de su talento, Modigliani no fue reconocido en vida, y murió a los 35 años por tuberculosis. Su arte, en su momento considerado escandaloso, ganó enorme prestigio póstumamente. Hoy en día, sus obras son muy valoradas, consolidando su legado como un genio incomprendido y uno de los artistas más importantes del siglo XX.