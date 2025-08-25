Kawaii Metal: Amor y destino a través de babymetal

Aunque para muchos la palabra ‘metal’ evoque estridencia, gritos, voces guturales y riffs agresivos, la realidad de este género musical es mucho más compleja. Detrás de la velocidad, la complejidad técnica y los muros sonoros, es un espacio donde la fuerza convive con la sensibilidad y la narrativa simbólica converge con emociones intensas.

Entre los proyectos que han redefinido esta visión en los últimos años, destaca el grupo femenino japonés BABYMETAL, que revolucionó la escena al fusionar el poder del metal con el encanto del pop, dando origen al kawaii metal. Con ello, no solo conquistaron estadios en todo el mundo —incluido México—, sino también el corazón de una legión de fans: The One.

Más allá de su espectacular puesta en escena, bailes adorables y vestidos al más puro estilo loli, BABYMETAL construye su propio universo a través de letras simbólicas, donde conceptos como el destino, la unión y la eternidad dialogan con el folclore japonés.

Del árbol de sakura al espíritu del kitsune

Los inicios de BABYMETAL se remontan a Sakura Gakuin (Academia Flor de Cerezo), un proyecto lanzado en 2010 por la compañía Amuse y que duró hasta 2021. Esta propuesta recreaba la experiencia de una escuela secundaria japonesa: uniformes clásicos, actividades extraescolares y ceremonias de graduación que marcaban el paso del tiempo para chicas de entre diez y quince años.

Sin embargo, ¿cómo fue que el j-pop dio se transformó en kawaii metal? La respuesta está en uno de los “clubes” escolares de esta academia: el club Jounbou (Club de Música Pesada) al que pertenecían Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi y Yui Mizuno. Así, lo que empezó como un concepto curioso —mezclar la estética kawaii con la potencia del metal— se convirtió en una revolución musical.

Fue en 2013, cuando las chicas se consolidaron como un grupo independiente bajo el nombre BABYMETAL. Desde entonces, dejaron de ser solo una propuesta experimental para compartir escenario al lado de leyendas como Metallica, Guns N’ Roses y Korn, en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

A pesar de la salida de Yui Mizuno en 2018, la banda supo reinventarse con la incorporación de Momoko Okazaki en 2023, manteniendo intacta la esencia que las caracteriza.

Destino y unión en el Metalverse

Hasta el momento, BABYMETAL cuenta con cinco álbumes de estudio y cuatro en vivo, además de colaboraciones con grandes nombres de la escena como DragonForce, Bring Me The Horizon y Tom Morello. Actualmente, se encuentran en su duodécima gira mundial, la cual cerrará con broche de oro en Ciudad de México. Este éxito no ha sido casualidad, sino el resultado de años de trabajo, perseverancia y evolución, tanto del grupo como de sus integrantes.

Además de distinguirse por su música, la grandeza de BABYMETAL también radica en el universo narrativo que han construido a través de sus letras, un espacio donde sus fans encuentra una identidad común bajo la figura mística del Dios Zorro. Este vínculo se fortalece en el Metalverse, un mundo ficticio que da sentido a la historia de la banda y en el que la música se convierte en un lazo indestructible que une destinos.

Las canciones de BABYMETAL son relatos cargados de simbolismo, donde el destino, la unión y el reencuentro eterno cobran vida. Entre ellas, resalta Tamashii no Rufuran (Soul’s Refrain) que transmite de forma poderosa esa conexión espiritual: un anhelo de reencuentro que trasciende el tiempo. Aunque sus letras no establecen explícitamente la diferencia entre almas y llamas gemelas, la emoción y la intensidad de esta búsqueda resuenan con fuerza en cada verso.

Otro ejemplo significativo, y que ocupa un lugar especial en el corazón de The One, es Starlight. Esta pieza se percibe como un tributo que trasciende la vida, dedicado a la memoria del guitarrista Mikio Fujioka, cuya luz se apagó tras un trágico accidente en 2018. La canción refleja esperanza y la certeza de que los lazos verdaderos no mueren, sino que iluminan el camino.

Por último, la canción The One exalta el vínculo inquebrantable entre el grupo y sus fans, mostrando que todos forman parte de una sola fuerza.

“Wherever we are, we’ll be with you.”