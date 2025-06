El «Aeropuerto Hello Kitty» de Oita: La nueva apuesta del turismo kawaii en Japón

En un esfuerzo por capitalizar la popularidad global de Hello Kitty y atraer a visitantes de todas las edades para la Expo 2025 Osaka. Esta vez, el foco no está en un avión temático, sino en la transformación de un aeropuerto completo. El Aeropuerto de Oita, que ha sido temporalmente rebautizado como «Oita Hello Kitty Airport» (Aeropuerto Hello Kitty). Esta iniciativa, en vigor desde el 13 de abril hasta el 13 de octubre de 2025. El cual está localizado precisamente en Oita, Japón. Una ciudad famosa por sus impresionantes aguas termales y su parque temático Sanrio Harmonyland.

La colaboración que hizo posible esta transformación es un esfuerzo conjunto entre la Prefectura de Oita y Sanrio Entertainment Co. La empresa matriz de Hello Kitty y sus amigos. No se trata de un diseño individual, sino de un proyecto integral que involucró a los equipos creativos de Sanrio para asegurar que cada rincón del aeropuerto reflejara la esencia «kawaii» de sus personajes. La presidenta de Sanrio Entertainment, Aya Komaki, expresó su entusiasmo por compartir la «magia de Hello Kitty». Y adem fortalecer la identidad regional de Oita a través de este esfuerzo.

Cómo es el «Aeropuerto de Oita Hello Kitty»

Desde el momento en que los viajeros aterrizan, son sumergidos en el adorable mundo de Sanrio. La decoración temática se extiende por todo el aeropuerto. Las pasarelas de abordaje están pintadas con Hello Kitty y sus amigos. Y dentro de la terminal, los visitantes encontrarán carteles, señalización y áreas de espera adornadas con los icónicos personajes. Pero el diseño no se limita a Hello Kitty; otros personajes populares de Sanrio como My Melody, Little Twin Stars, Pompompurin, Cinnamoroll y Kuromi también aparecen. Un punto interesante es una sección temática de fotos donde los visitantes pueden posar dentro de una enorme tina de baño. Aludiendo a las famosas aguas termales de la región de Oita.

En cuanto a lo que ofrece, el «Aeropuerto Hello Kitty» va más allá de la decoración. Los pasajeros reciben etiquetas de equipaje exclusivas con temática de Sanrio. Y una tienda de souvenirs en el aeropuerto ofrece una amplia gama de mercancía oficial y exclusiva del «Oita Hello Kitty Airport», incluyendo galletas decoradas, camisetas, llaveros y otros coleccionables que no se encuentran en ningún otro lugar. Además, para conectar aún más la experiencia del aeropuerto con las atracciones locales, se ha implementado un servicio de autobús especial que transporta a los viajeros directamente desde el aeropuerto hasta Harmonyland. El único parque temático al aire libre de Sanrio en Japón, también ubicado en la prefectura de Oita. Este servicio de autobús, funcionará de agosto a octubre de 2025.

Cómo llegar al Aeropuerto Hello Kitty en Oita

El Aeropuerto Hello Kitty de Oita cuenta con varias rutas, incluyendo una ruta de Tokio (Haneda) a Oita, tanto de ANA como de Japan Airlines. El vuelo desde Tokio dura aproximadamente 1 hora y 40 minutos. Si bien aeropuertos como Narita y Haneda en Tokio, y Kansai en Osaka, son los principales puntos de entrada para el turismo en Japón, Oita vale mucho la pena para que visitantes nacionales como internacionales la conozcan. Por otro lado, la Expo 2025 Osaka, se perfila como un evento global que exhibirá los avances tecnológicos y culturales de Japón, y la iniciativa de Hello Kitty es una ingeniosa puerta de entrada para invitar al mundo a experimentar lo que el país tiene para ofrecer.