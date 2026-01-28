Universidad de las Artes: De recinto de tortura a una nueva apuesta educativa

La capital se prepara para un hito en la educación pública y la recuperación del espacio urbano con la creación de la nueva Universidad de las Artes en la CDMX. Este ambicioso proyecto se ubicará en la emblemática Plaza Tlaxcoaque, específicamente en el predio que durante décadas ocupó la extinta Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal.

La elección de esta sede no es un acto fortuito; representa una operación de justicia espacial que busca resignificar un sitio históricamente vinculado a la represión y la sombra policial, transformándolo en un nodo de libertad creativa y derechos culturales para las nuevas generaciones.

Con una inversión estratégica de 390 millones de pesos, la nueva Universidad de las Artes en la CDMX iniciará sus obras de construcción en marzo de 2026. Se prevé que la infraestructura esté concluida para diciembre del mismo año, entregando a la ciudad un complejo arquitectónico diseñado bajo criterios de sostenibilidad y funcionalidad artística.

El recinto será capaz de albergar a cerca de 4,000 estudiantes, convirtiéndose en uno de los centros de formación artística más grandes de América Latina.

El rasgo más disruptivo del modelo educativo de la nueva Universidad de las Artes en la CDMX es su democratización absoluta: la institución no contará con procesos de admisión tradicionales ni exámenes de filtro, optando por un registro mediante convocatorias públicas que eliminan de tajo las barreras socioeconómicas de ingreso.

Un ecosistema de formación multidisciplinaria y técnica

La oferta académica de la nueva Universidad de las Artes en la CDMX ha sido diseñada para profesionalizar no solo la ejecución, sino todas las dimensiones de la cadena de valor cultural. Las carreras se han agrupado en ejes que responden a las necesidades actuales del mercado creativo global:

Artes Escénicas y Teatro: Formación profesional en actuación, dirección escénica, dramaturgia, guion y danza (tanto en interpretación como en coreografía).

Música y Producción Sonora: Carreras enfocadas en la interpretación, docencia, producción musical de estudio y especialidades de postproducción de audio.

Artes Visuales y Nuevos Medios: Especialidades en medios pictóricos, gráfica contemporánea, curaduría, fotografía y dirección cinematográfica de alto nivel.

Gestión y Producción de Campo: Un eje vital que incluye la producción técnica de artes escénicas, diseño de festivales, logística de eventos masivos y cinematografía.

Memoria e Investigación: Programas enfocados en la memoria histórica y la conservación, reforzando el vínculo ético y documental de la universidad con el pasado del predio de Tlaxcoaque.

La consolidación de la nueva Universidad de las Artes en la CDMX en la zona sur del Centro Histórico activa un corredor cultural que beneficiará directamente a la regeneración del tejido social de las colonias colindantes. Al ofrecer educación gratuita y de alta calidad en disciplinas técnicas que antes solo estaban disponibles en instituciones privadas o de difícil acceso, el proyecto se posiciona como el motor de transformación urbana más importante de 2026. Esta universidad no solo formará artistas; construirá una nueva relación entre la ciudadanía, la historia y el arte como herramienta de desarrollo profesional al alcance de todos los habitantes de la capital.