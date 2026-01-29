Generic selectors
Características del gyaru: La rebelión del brillo y la estética en Japón
Características del gyaru: La rebelión del brillo y la estética en Japón

El fenómeno del gyaru o las características del gyaru representa una de las rupturas más drásticas en la historia de la moda contemporánea. Surgida como una respuesta directa a los estándares confucianos de la «mujer ideal» —pálida, sumisa y conservadora—, esta subcultura transformó las calles de Shibuya en un campo de batalla visual.

Para entender el impacto de este movimiento, es necesario analizar las características del gyaru no solo como un conjunto de prendas, sino como un manifiesto de libertad que desafió las normas de género y clase en el Japón de la posguerra.

Identidad y etimología: ¿Qué significa ser una gyaru?

En su esencia, ser una gyaru es adoptar una actitud de rebeldía optimista. El término proviene de la pronunciación japonesa de la palabra inglesa girl (gal), y aunque a menudo existe la duda sobre la diferencia entre «gyaru» y «gal«, técnicamente se refieren al mismo concepto.

«Gal» fue el eslogan publicitario de la marca de jeans GALS en los 70, mientras que «gyaru» es la adaptación fonética que la subcultura apropió para diferenciarse del resto de la sociedad. Ser gyaru implica dar prioridad al placer propio, a la amistad femenina y a una estética hiperbólica que se aleja de la aprobación masculina tradicional.

características del gyaru

La armadura visual: ¿Cómo se visten las gyaru?

Las características del gyaru en términos de vestimenta son una amalgama de excesos. El uso de bronceados intensos (ganguro), cabellos teñidos de rubio o colores fantasía, y uñas esculpidas con decoraciones tridimensionales (deco-nails) son pilares de este estilo.

La vestimenta suele incluir minifaldas, plataformas imposibles y una saturación de accesorios que buscan romper la silueta natural del cuerpo. Este «uniforme de rebeldía» no solo busca la visibilidad, sino que funciona como una armadura que reclama el espacio público en una ciudad que exige discreción.

características del gyaru

Diversidad del movimiento: ¿Cuántos tipos de gyaru hay?

La complejidad de este fenómeno se refleja en su fragmentación. Aunque la base es la misma, existen múltiples tipos de gyaru que responden a diferentes contextos y niveles de intensidad:

  • Kogal: La variante más icónica, basada en la alteración del uniforme escolar.
  • Ganguro / Manba: Caracterizadas por un bronceado extremo, maquillaje blanco alrededor de los ojos y colores neón.
  • Himegyaru: Una versión «princesa» que mezcla el gótico-lolita con la opulencia del rococó.
  • Oneegyaru: Una versión más madura y sofisticada del estilo, enfocada en marcas de lujo.
  • Gyaru-uo: La contraparte masculina, que adapta el cabello peinado hacia afuera y la piel bronceada.

Las características del gyaru han evolucionado desde los años 90 hasta la era digital, donde el Neo-Gyaru ha integrado elementos del internet y la moda global. A pesar de las transformaciones, el núcleo sigue siendo el mismo: una resistencia frontal contra el omotenashi (la hospitalidad servil) y la presión por encajar. El gyaru nos recuerda que, en una sociedad de uniformes, el exceso de brillo es una herramienta de insurgencia política.

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

