Las 10 transacciones más importantes en la MLB 

Han pasado más de 3 meses desde que los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Azulejos de Toronto en 7 juegos en una de las Series Mundiales más emocionantes que he presenciado. Este es el momento en que los equipos buscan fichar agentes libres y realizar canjes para mejorar su equipo de cara a la próxima temporada 2026. A continuación, se enumeran las 10 transacciones más importantes, y hasta el momento, los Mets de Nueva York han realizado los movimientos más importantes. Estoy seguro de que habrá más transacciones de aquí al inicio de los entrenamientos de primavera el 20 de febrero.

1. Mets de Nueva York: Firman al agente libre campo corto Bo Bichette, quien llegó de Toronto. El contrato es corto, de 3 años por un valor de $126 millones. Incluye una cláusula de no intercambio y dos cláusulas de rescisión después de las temporadas 2026 y 2027. Bichette bateó un sólido promedio de .311 con 18 jonrones y 93 carreras impulsadas. Aunque su posición defensiva ha sido campoc orto durante toda su carrera, se cree que jugará principalmente como tercera base para los Mets. Conseguir a un jugador como Bichette en su mejor momento es una gran adquisición para Nueva York. ¡Atención, Dodgers de Los Ángeles! Los Mets se preparan para luchar por el título de la Serie Mundial este año.

2. Los Angeles Dodgers: firman al jardinero Kyle Tucker por 4 años y 240 millones de dólares. El contrato incluye cláusulas de rescisión después de las temporadas 2027 y 2028. Tucker bateó .266 con 22 jonrones y 73 carreras impulsadas con los Chicago Cubs la temporada pasada. Ha conectado al menos 22 jonrones en cada una de las últimas 5 temporadas. Tucker también cuenta con amplia experiencia en playoffs gracias a su paso por los Houston Astros. Este es un ejemplo de cómo un equipo ya de por sí excelente está mejorando con la incorporación de un jugador clave como Tucker.

3. Cachorros de Chicago: retiran a Alex Bregman de los Medias Rojas de Boston, ya que el tercera base decidió rescindir su contrato con Boston a cambio de más dinero. El contrato es por 5 años y 175 millones de dólares para el jugador de 32 años. A pesar de una temporada lesionada, conectó 18 jonrones con los Medias Rojas. Bregman no solo es un excelente bateador, sino que también tiene una excelente defensa en tercera base y sus cualidades de liderazgo son un valor añadido para cualquier equipo.

4. Mets de Nueva York: firman un contrato de 2 años por 40 millones de dólares con el ex jugador de cuadro de Seattle, Jorge Polanco. Este es un fichaje muy inteligente, ya que el jugador de 32 años viene de una sólida temporada 2025 con un promedio de bateo de .265, 26 jonrones y 78 carreras impulsadas. Polanco no solo tuvo un buen desempeño en la temporada regular, sino que fue una de las principales razones por las que los Marineros vencieron a los Tigres y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Toronto.

El infielder conectó dos jonrones contra el as de Detroit, Tarik Skubal, y luego conectó el hit de la victoria en el quinto juego que eliminó a los Tigres. Se espera que Polanco juegue en la primera base con los Mets esta temporada.

5. Medias Rojas de Boston: Firman al lanzador abridor zurdo Ranger Suárez con un contrato de 5 años y $130 millones. El lanzador de 30 años tuvo una temporada sólida con los Filis de Filadelfia, con una efectividad de 3-20. Lo más notable es que sus estadísticas en los playoffs han sido muy buenas, con un récord de 4-1 y una efectividad baja de 1.48. Si bien Suárez no poncha mucho, es un lanzador de control muy bueno, a quien los bateadores les cuesta conectar un contacto sólido. Sin duda, ayudará a que la rotación de lanzadores abridores de Boston sea muy sólida de cara a 2026.

6. Toronto Blue Jays: Perdieron a un jugador importante en la agencia libre, Bo Bichette, pero ficharon al infielder Kazuma Okamato, agente libre internacional. El contrato es por 4 años y 60 millones de dólares. En 69 juegos con los Yomiuri Giants, Okamato bateó .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas. Es conocido por ser un bateador de contacto paciente que no se poncha con frecuencia. Toronto espera obtener una producción similar en la MLB con su última transacción.

7. Astros de Houston: Los Astros tienen grandes esperanzas depositadas en su fichaje internacional más importante hasta la fecha, al firmar con el lanzador derecho Tatsuya Imai un contrato de 3 años por 54 millones de dólares. El jugador tiene una opción para rescindir el contrato después de las temporadas 2026 y 2027. Imai tuvo una actuación increíble el año pasado, con 178 ponches en 163 entradas. Su récord fue de 10-5 con una efectividad impresionantemente baja de 1.92. El jugador de 27 años es una interesante incorporación a la rotación de lanzadores abridores de Houston, con la que esperan volver a los playoffs en 2026.

8. Chicago Whitesox: Incorporaron un bateador potente a su alineación al fichar al tercera base Munetaka Murakakami, procedente de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (JBL). El contrato es de dos años y 34 millones de dólares. Murakami es conocido por ostentar el récord de jonrones en una sola temporada, con 56 jonrones en la temporada 2022. Existe cierta preocupación sobre su éxito en la liga de béisbol más talentosa del mundo, la MLB. Se dice que su defensa es deficiente y que tiene un don para poncharse con frecuencia. Es una decisión poco arriesgada para los Whitesox, ya que solo tienen un contrato de dos años. Vale la pena arriesgarse con su potente bate.

9. New York Mets: negociar un intercambio por un lanzador abridor estelar. Los Mets enviaron dos prospectos a los Milwaukee Brewers por Freddy Peralta y el lanzador Tobias Myers. Nueva York ciertamente está haciendo todo lo posible para ser no solo competitivo, sino que se está convirtiendo en un legítimo contendiente a la Serie Mundial. Peralta, de 29 años, tuvo una muy buena temporada 2025 con un récord de 17-6. Sus 17 victorias lideraron la Liga Nacional.

Su efectividad fue de 2.70 y ponchó a 204 bateadores en 176 entradas. Peralta terminó quinto en la votación del Cy Young de la Liga Nacional. No se pierdan al segundo lanzador adquirido en este intercambio. Tobias Myers tiene 27 años y tuvo una temporada de novato muy exitosa en 2024 como abridor, con marca de 9-6 y una efectividad de 3.00. La temporada pasada, los Brewers lo usaron principalmente como relevista, pero aún tiene potencial para ser un lanzador abridor. Este intercambio es una gran victoria para los Mets.

10. Toronto Blue Jays: Los finalistas de la Serie Mundial incorporan a un interesante relevista a su bullpen al firmar al diestro Tyler Rodgers con un contrato de 3 años por 37 millones de dólares. Si bien Rodgers no es cerrador, ha sido un lanzador consistentemente competente, lanzando al menos 70 entradas por año durante los últimos 5 años. 2025 fue su mejor temporada, con una efectividad de 1.98, la mejor de su carrera, con los Mets. Un dato interesante sobre este lanzador es que, cuando lanza la pelota al plato, su punto de lanzamiento está a unos increíbles 40 centímetros del suelo. Los Jays esperan que continúe su éxito en la Liga Americana.