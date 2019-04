EL ALTO PRECIO QUE PAGAN LOS DEPORTISTAS

Recientemente se llevó a cabo el Abierto de Tenis de Acapulco en el que llamó la atención el ritmo con el que tenían que jugar sus participantes, si ganaban una ronda al día siguiente debían estar listos para jugar la otra y así sin parar. Esto nos hace reflexionar sobre el alto costo físico y psicológico que tienen que pagar algunos deportistas por vivir del deporte que les apasiona llámese fútbol, tennis, natación, etcétera.

Y aunque algunos deportes requieren mayor desgaste que otros, en la NBA National Basketball Association una temporada regular cuenta con 82 juegos para cada equipo, son 30 de los cuales 41 se juegan en casa y 41 fuera de casa en total son 1230 juegos más los playoffs.

Actualmente hay un debate sobre bajar de 82 a 70 juegos, pero a los dueños de los equipos y a las cadenas de televisión no les parece muy buena idea perder el dinero de juegos en casa. Los pros de ésta decisión es que habría mayor calidad en el juego, es decir ganar – ganar para el espectador y el jugador, con un calendario menos apretado ya no habría tantos juegos back to back que es de un día a otro. Esto implica mucho estrés para los deportistas, no es casualidad la cantidad de jugadores lesionados.

Aunque algunos críticos dicen para eso a los deportistas se les pagan grandes sueldos y seguramente también hay demasiados intereses de por medio y aunque sería bueno para los ellos una decisión así, también dicen money talks y prefieren sus más de 1,230 juegos por temporada en una de las ligas más redituables a nivel mundial. Las lesiones más comunes en basquetbol son por orden de importancia esguinces en la muñeca, dedo, tobillo, en el pie, lesiones en cadera, espalda y rodilla. Para que se den una idea de la cantidad de lesionados que hay actualmente en la NBA echen un vistazo rápido en este link.

La MLB Major League Baseball – la temporada empezó el 29 de marzo – la cantidad de juegos al año es mayor a la NBA; en total son 162 juegos para cada uno de los 30 equipos, lo que resulta en aproximadamente 2,430 juegos más los partidos de post temporada.

Las lesiones más comunes en los beisbolistas son el desgarre del manguito de rotadores -es un tendón que está entre el brazo y el hombro-, el uso excesivo del mismo provoca severas lesiones en los pitchers; otra lesión común es en ligamento colateral ulnar del pulgar, esto deja a un jugador fuera de la temporada de 6 a 8 semanas dependiendo de lo severo de la lesión y por último la espondilosis cervical esta se da por la tensión en el cuello y cervicales al igual que por movimientos repetitivos y también son comunes los problemas de rodillas.

Aunque no es un deporte de impacto físico como los es el americano, el hockey o el rugby es quizá parecido el desgaste físico al tenis, movimientos muy repetitivos en brazo, muñeca, tensión en cuello.

Y también en muchas ocasiones las lesiones se dan porque los jugadores no calientan o hacen los estiramientos necesarios, un jugador puede estar sin actividad 4 o 5 innings parado en el campo, por horas no le llega la pelota pero cuando le llega tiene que dar su 100% y ahí es donde vienen las lesiones. Una forma de prevenir lesiones para los pitchers y bateadores es llevar el conteo de lanzamientos, respetar lo periodos de descanso y tener una buena técnica. Los salarios en el béisbol curiosamente son muy parecidos a los del basquet.

En la NHL National Hockey League son: 82 partidos con 31 equipos, es más parecido al ritmo del básquetbol, sumando cerca de 1, 271 juegos; el hockey es uno de los deportes de mayor contacto y desgaste físico a la vez demanda mayor rapidez en menos tiempo. Las lesiones muchas veces se dan por el ritmo de los juegos, a veces en 4 noches tienen 3 partidos eso es extenuante hasta para el mejor atleta además de los viajes que tienen que realizar en la temporada.

Un dato curioso es que a pesar de que son casi el mismo número de juegos que en el basquet y es mayor el desgaste físico en el hockey, los salarios son muy diferentes entre las dos ligas. Por ejemplo: el salario de John Tavares de los Toronto Maple Leafs es de $15.9 millones de dólares al año y es de los mejores pagados solo hay unos 14 jugadores en la NHL que ganan aproximadamente 10 millones de dólares al año, a diferencia del a NBA en donde hay 134 jugadores que ganan 10 millones al año y unos 74 jugadores están por encima de esa cantidad entre ellos el famoso LeBron James de los Lakers, quien por cierto parece que no está en su mejor momento con una lesión en la ingle izquierda que no lo deja jugar al 100%; pero no creo que le preocupe demasiado ya que gana más con su contrato con Nike que en la NBA. En fin, nuestro tema son las lesiones y en hockey son de lo más común las de ligamento en rodilla, de cadera, de ingle, contusiones, separación de hombro y esguinces de tobillo.

En el fútbol la historia del desgaste de los jugadores es muy parecida, entre Copas y Ligas los fines de semana los futbolistas tienen que estar jugando en su país y entre semana en Copas internacionales, para prueba no basta más que prender la televisión y notar que siempre en algún canal hay un partido.

Las lesiones más comunes, son los esguinces de tobillo, problemas en tendones, rodilla especialmente en los meniscos y dependiendo de lo severo de las lesiones estas los pueden dejar fuera de juego de 4 a 6 semanas; la fractura de Jones, es otra lesión común se trata de una fractura en la base del quinto hueso metatarsiano, un caso reciente de este tipo de lesión fue el de Neymar que sigue sin poder jugar con el PSG y en recuperación; otro ejemplo de lesiones es el caso de Ousmane Dembele del Barcelona no estaba recuperado de su lesión anterior y a pesar de eso Ernesto Valverde el entrenador lo metió a jugar en la Champions contra el Lyon por 20 minutos, sí anotó un gol; el quinto para ser exactos y sí pasó el Barcelona a Cuartos de Final pero a costa de una rotura en el bíceps femoral de su jugador que causara baja casi un mes; eso también levanta interrogantes sobre la ética de algunos entrenadores.

La pregunta es: ¿No sería mejor regular el ritmo de los juegos para disfrutar de los atletas y el deporte al máximo por más tiempo?, en lo personal creo que es mejor la calidad que la cantidad. Es una pena que por lesiones Andy Murray no jugará más tenis profesional, por su parte Juan Martin del Potro con sus lesiones constantes de muñeca y rodilla, así como Rafael Nadal quien se tuvo que retirar de Indian Wells por sus lesiones de rodilla, parece que ya dejaron sus mejor momentos atrás.

El balance en el juego, la vida personal y el uso de una excelente técnica en cualquier juego son la base para no tener que pagar un costo alto en el deporte. Tenemos ejemplos como el suizo Roger Federer de 37 años que en Dubai este año ganó su torneo de tenis número 100 y sigue jugando, o Ichiro Suzuki en el béisbol que a los 45 años se retira en condiciones favorables después de 4,367 hits con un récord inigualable después de una trayectoria que empezó en Japón antes de sumarse en el 2001 a las Grandes Ligas. Como espectadores eso queremos, atletas sanos con carreras largas.

