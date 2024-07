Wimbledon: Ausencias destacadas y nuevos talentos

El Abierto de Tenis Wimbledon, comenzó el 1 de julio y se llevará a cabo hasta el 14 del mismo mes con sede en Londres, Reino Unido. Para ser más específicos en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. El ganador del año pasado fue el español Carlos Alcaráz, del lado de las mujeres fue Marketa Vondrousova, ambos defenderán su título por segundo año consecutivo.

Desafortunadamente no participará la Aryna Sabalenka, debido a una lesión en su hombro. No podemos dejar de mencionar otra gran ausencia de lado de los hombres, Rafael Nadal decidió no participar en el Abierto para descansar y prepararse para las próximos Olímpicos. Pero buen tenis no hará falta, a pesar de estas dos grandes ausencias, podremos ver intensos partidos de Carlos Alcaráz que está en su mejor momento, recordemos que fue el campeón del Abierto de Francia hace apenas algunas semanas.

También tendremos la fortuna de ver al campeón en 7 ocasiones de Wimbledon, Novak Djokovic quien en el Abierto de Francia se tuvo que retirar debido a una lesión de rodilla. Djokovic, buscará reivindicarse en este torneo después de perder la final el año pasado contra Alcaráz. Es importante destacar que Novak, el serbio de 37 años ya ganó 4 títulos seguidos de 2018 a 2022, una victoria más para Djokovic lo empataría con el gran Roger Federer quien cuenta con 8 títulos de Wimbledon.

Pero no nos podemos olvidar del italiano # 1, Jannik Sinner quien es fuerte candidato para llevarse el título este año. Y claro no podemos dejar fuera la parte sentimental del Abierto con el favorito del público británico, Andy Murray dos veces campeón del Abierto en 2013 y 2016, quizá este sea su última participación en Wimbledon. Sería históricamente muy significativo que logrará ganar el Abierto el británico en su casa y frente a su público.

Por parte de las mujeres la amenaza más cercana para la checa Marketa Vondrousova, quizá sea la ganadora de hace dos años, Elena Rybakina. Aunque también está la polaca #1, Iga Swiatek que viene de ganar su 4to Abierto de Francia. Swiatek buscará a toda costa ganar su primer título de Wimbledon y también con hambre de triunfo estará la originaria de Túnez que ha perdido las dos finales pasadas de Wimbledon, Ons Jabeur ¿La tercera será la vencida para la tunecina?

Otras mujeres que pueden representar una amenaza, son la canadiense Emma Raducanu y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, quien hizo su debut en Wimbledon con apenas 15 años en 2019.