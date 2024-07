Por qué llaman a retirar la estatua de Poseidón en Yucatán

Las creencias de la sociedad se han ido heredando por generaciones. Algunos lugares las conservan en su totalidad y otras, han sido sincretizadas con la modernidad. Pero también, la preservación de las mismas puede incurrir en un llamado colectivo para defenderlas. Tal es el caso del llamado a retirar la estatua de Poseidón en Yucatán.

Pero, ¿por qué de pronto una estatua cobró tanta relevancia? Pues el 29 de mayo se colocó en Puerto Progreso una figura de Poseidón. A días de haberse develado, el clima cambió drásticamente, según los pobladores. Atribuyendo esto a la colocación de la efígie de Poseidón en Yucatán, con el argumento de haber despertado la furia de Chaac, una importante deidad maya, vinculada con el agua y la lluvia.

Con el paso de los días, los pobladores comenzaron a señalar que desde la llegada de la estatua de Poseidón a Yucatán, la temporada de lluvias era una catástrofe. Aunado a que unos días después de la colocación de la efigie, llegó con mucha fuerza el huracán Alberto y posteriormente, el huracán Beryl. Los habitantes de Puerto Progreso no consideran que se trate de una coincidencia y este pensamiento cobró fuerza después de la publicación de un video de Tik Tok.

La usuaria “Vicky Wolff» detalló la posible relación entre la estatua y el mal estado del tiempo, así como la furia despertada por Chaac. Pese a que la gente llama a no caer en el pánico de una teoría de internet, parece que la superstición está venciendo. Por ello, la estatua de Poseidón en Yucatán se está volviendo un tema constante en redes sociales.

Y es que tras la relación y la creciente idea de que esta es una realidad, lo habitantes han creado incluso un evento de Facebook. En ella, hacen una invitación a destruir la estatua de Poseidón en Yucatán para acabar con el clima tan inestable. El evento buscaba mostrar el descontento de la población por la estatua, no incitar al vandalismo. Sin embargo, hubo personas que se alarmaron al ver una publicación que instaba a entregar los residuos de la figura a Chaac, la deidad supuestamente indignada.

Tras la relevancia que tomó el evento y los memes que se desataron, el usuario creador del mismo publicó el siguiente mensaje, para después eliminar el evento.

“Mensaje para la comunidad: Muchas gracias por su apoyo de verdad fue divertido ver que muchísimas personas se lo tomaron como un buen chiste y que logramos en una horas llegar hasta 35 mil 000 personas eso no lo esperaba y salir en 3 noticieros locales pero he recibido muchos comentarios de odio y personas amenazando y no quiero que se descontrole los tqm a todos los que se divirtieron.”