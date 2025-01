Juegos Divisionales NFL: Eagles vs Rams y Washington vs Lions

Recap Juegos de Comodín: La semana pasada terminaron los juegos de comodín, no hubo muchas sorpresas. Los Eagles ganaron su partido contra Green Bay 22-10 , el QB de los Eagles Jalen Hurts completo 23 pases con 131 yardas lanzó 2 pases de TD y tuvo 0 intercepciones, la estrella de ese juego fue el RB Saquon Barkely logro 119 yardas. Los Eagles ahora están próximos a enfrentar a los Rams.

El juego más cerrado de la semana fue el de Washington contra los Bucs, terminó el marcador 23-20. Washington logró la victoria gracias a un gol de campo de 37 yardas. El rookie QB de Washington Jayden Daniels fue la estrella en este juego pases por 268 yardas y lanzó 2 pases a TD. La defensa de los Bucs no logró detener a Daniels. Ahora Washington enfrentará a los Lions.

El que esperábamos que fuera un juego de poco puntos resulto lo contrario, termino 32-12 le ganaron los Texans a los Chargers. Los Texans corrieron el balón efectivamente, lograron 168 yardas por tierra. Joe Mixon logró 106 yardas, Houston perdió el balón 3 veces pero aún así gracias a las 4 de intercepciones que sufrió el QB de los Chargers Justin Herbert, los Texans lograron ponerse adelante en el marcador. Ahora los Texans enfrentarán a los Chiefs.

Por último los Ravens vencieron a los Steelers 28-14. La ofensiva de los Ravens estuvo explosiva con 464 yardas, Derrick Henry el RB de los Ravens logró 186 yardas y 2 TD. Lamar Jackson acumuló 81 yardas , lanzó 2 pases a TD y logro pases por 175 yardas. La defensa de los Ravens destacó y lograron 4 tacleadas. Ahora los Ravens viajan a Buffalo para para enfrentar a los Bills en un juego que será muy entretenido.

Este fin de semana se juegan 4 partidos y estás son las Mejores Apuestas para los Juegos Divisionales:

1. Eagles -6.0

2. Lions -9.5

3. Ravens -1.0

Sábado 18 de enero 2024

NFC Divisional Playoffs

Washington Commanders (12-5) @ Detroit Lions ( 15-2) – lions -9.5

Esta es la diferencia de puntos más alta de la semana, parece que en Vegas las apuestas no creen en el rookie de los Commanders ,Jayden Daniels. No cabe duda que vencer a los Lions será un tarea difícil incluso considerando que Detroit sigue sin contar con algunos jugadores por lesiones. Washington me sorprendió la semana pasada con su actuación contra Tampa, encontraron la forma de ganar como visitantes tarea que no fue fácil

La historia está del lado de Washington con un récord 3-0 en los playoffs contra Detroit. Pero esto fue hace mucho tiempo su último encuentro fue en 1999. El hecho de que los Commanders batallaron para correr el balón en contra de Tampa me hace pensar que será un problema en su partido contra la defensa de los Lions. Toda la presión estará sobre su rookie QB.

La ofensiva de Detroit no será fácil para la defensiva de Washington , dadas las variables veo al equipo de casa ganar el juego pero no se lo pondrá fácil Washington , escogería a los Lions para ganar y cubrir con un marcador de 34-16.

Pick: Detroit a ganar y cubrir puntos.

AFC Divisional Playoffs

Houston Texans (10-7) @ Kansas City Chiefs ( 15-2) – chiefs -8.5

Este es un juego que veremos nuevamente después de que se enfretaron en la Semana 16 cuando los Chiefs vencieron a Kansas City 27-19. Houston entregó el balón dos veces a Kansas de lo contario el marcador hubiese quedado más cerrado. Los Chiefs nunca han perdido un partido después de una semana de descanso o bye week con Patrick Mahomes como QB.

Más argumentos para inclinarse por los Chiefs es que Mahomes tiene un récord 6-0 con un total de 16 pases a TD en los juegos de Ronda Divisional. Durante la temporada no cubrieron muchas ocasiones los puntos y en la mayor parte de sus victorias ganaron con un margen de diferencia de 8 puntos o menos.

Los Texans por su parte jugaron bien la semana pasada interceptaron pases de Justin Herbert en 4 ocasiones lo cual les ayudo a ganar el partido. Dudo que les suceda esto con Kansas City, seguramente será un juego de marcador bajo. Si los Chiefs logran detener al RB de los Texans, Joe Mixon, Houston estará en problemas. El marcador podría quedar 24-13.

Pick: Kansas a ganar y cubrir puntos.

Domingo 19 de enero, 2024

AFC Divisional Playoffs

Baltimore Ravens (12-5 ) @ Buffalo Bills (13-4) – Ravens -1.5

Esta diferencia de puntos sorprende un poco toda vez que el partido será en Buffalo y esperaría que los Bills fuesen favoritos por los menos 3 puntos. Tal vez porque Baltimore ganó por 25 puntos contra los Bills en la semana 5 sea el motivo.

La ofensiva de los Ravens es de lo mejor en la AFC. De hecho son el primer equipo en la NFL que tiene 40+ pases a TD y 20+ rushing TD en temporada regular. Ambos equipos intentarán correr el balón a la ofensiva, el equipo que lo haga mejor ganará este partido. La defensa de Buffalo no ha sido muy consistente con los equipos que corren el balón y menos los será al tratar de detener y taclear a Derrick Henry con sus 250 lb (113 kg) corriendo en el frío de Buffalo. En esta ocasión los Ravens son favorecidos parece que se quiere que los apostadores pongan su dinero en los Bills. Todo indica que Baltimore puede ganar y cubrir, con un marcador 30-26.

Pick: Baltimore a ganar y cubrir puntos.

NFC Divisional Playoffs

Los Angeles Rams (10-7) @ Philadelphia Eagles (14-3) – Eagles -6

Los Rams avanzaron a su Ronda Divisional venciendo a un equipo con 14 triunfos los Vikings. La pregunta es si podrán lograrlo ahora con los Eagles que tienen el mismo récord de partidos ganados con Minnesota. Los Angeles jugo un muy buen partido contra Minnesota en temporada regular los vencieron y también en playoffs, sin embargo este enfrentamiento favorece Philadelphia.

La línea ofensiva de los Eagles sabe proteger a su QB Jalen Hurts y además son buenos bloqueando a los equipos que corren el balón, su RB Saquon Barkley tiene un récord increíble de 255 yardas en su partido contra los Rams. La defensa de Los Angeles es mejor pero detener a Barkley será un reto. Si los Rams logran limitarlo y forzar a Jalen Hurts a realizar sus pases apresurado, pueden tener oportunidad de ganar el partido.

Este partido será en Philadelphia y hará frío esto favorecerá a los Eagles. Escogería a ganar y cubrir puntos a los Eagles con un marcador final 28-20.

Pick: Philadelphia a ganar y cubrir puntos.

En las apuestas de la semana pasada en los juegos de comodín atinamos a ganar y a cobertura de puntos a 4 partidos 4-2. En nuestras mejores apuestas atinamos a 2 partidos 2-1.