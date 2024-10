Semana 6 NFL: Predicciones y mejores apuestas

Terminó ya la Semana 5 y nuevamente nos sorprendimos con la victoria de 2 underdogs que no solo ganaron sino que cubrieron los puntos. Fueron los Giants +6.0 contra Seattle y los Cardinals +7.5 en su juego contra San Francisco.

Esta semana 6 descansan: los Dolphins y los Rams. En apuestas en esta columna a cobertura puntos atinamos 6 partidos 6-7-1 , a las mejores apuestas cobertura de puntos 2-1 fallando solo a la de Settle , en equipos a ganar le atinamos a 10 partidos 10-4.

Mejores Apuestas de la Semana

1. Falcons -6.0

2. Packers -5

3.Giants +3.5

Jueves 10 de octubre por la Noche TNF

San Francisco 49ers (2-3) @ Seattle Seahawks (3-2)- 49ers -3.5

Ambos de estos equipos perdieron contra equipos no favoritos la semana 5. El problema para estos rivales de la NFC oeste no está en su ofensiva es su débil defensa. Esperen un juego de muchos puntos. En sus últimos enfrentamientos vs Seattle, SF ganó 5 de esos partidos con un promedio de 35 puntos en comparación a Seattle que tiene un promedio de 15 puntos. Los 49ers están más desesperados por ganar ya perdieron 2 juegos contra rivales divisionales por tanto harán todo por ganar y la ofensiva de Seattle hará todo por cubrir.

Pick: San Francisco a ganar , Seattle a cubrir.

Domingo 13 de octubre

Partido Internacional

Londres, Inglaterra

Jacksonville Jaguars (1-4) @ Chicago Bears (3-2)- jags -2.0

Los Bears ganaron sus últimos dos juegos en casa en Chicago. Este juego será en Londres, Inglaterra donde los Jags han jugado y les ha ido bien. Jacksonville tuvo un inicio de temporada terrible, pero ha mejorado la semana pasada ganaron vs. Los Cols. Es interesante como es favorito el equipo que solo ha ganado un partido, contra el que ha ganado 3. Recomiendo ir con la tendencia y escoger a los Jags a ganar y cubrir.

Pick: Jags a ganar y cubrir.

Houston Texans (4-1) @ New England Patriots (1-4)- texans -7.0

Houston ganó 4 de 5 juegos de la temporada, su único partido perdido fue en la semana 3 contra los Vikings, sin embargo han jugado mal. Han anotado 102 puntos y permitido 114 en esos 5 juegos. Los Patriots solo tienen 1 victoria y la peor ofensiva de la NFL. Texans a ganar y cubrir puntos.

Pick: Texans a ganar y cubrir.

Washington Commanders (4-1) @ Baltimore Ravens (3-2) – Ravens -6.5

Washington es el líder de la NFC este, ganaron 4 juegos seguidos su ofensiva ha destacado a la cabeza de la liga con 155 puntos anotados. Baltimore también no va nada mal, es el 2do equipo con más puntos anotados en 5 juegos anotó 147 puntos. Sí, será un juego de muchos puntos, es duro vencer a los Ravens en casa.

Pick: Ravens a ganar y cubrir.

Cleveland Browns (1-4) @ Philadelphia Eagles (2-2)- Eagles -9.0

Este juego es el que tiene la mayor diferencia de puntos, la ofensiva de los Browns ha sido terrible no han logrado anotar más de 20 puntos en la temporada en ningún juego. Los Eagles llegan de semana de descanso , este juego será una prueba para ver si ya ajustaron sus deficiencias. AJ Brown y DeVonta Smith se espera que están de vuelta eso ayuda a la ofensiva.

Pick: Eagles a ganar y Browns a cubrir.

Arizona Cardinals (2-3) @ Green Bay Packers (3-2)- packers -5.0

La sorpresa de la semana pasada fue la victoria de Arizona vs. San Francisco. La ofensiva de los Cardinales ha mejorado, los Packers con su QB Jordan Love de vuelta y sano no deben de tener problema en ganar y por más de 7 puntos este partido que para su ventaja es en casa, el Lambeau Field.

Pick: Green Bay a ganar y cubrir.

Tampa Bay Bucs (3-2) @ New Orleans Saints (2-3)- TB-3.5

El QB de Tampa , Baker Mayfield ha jugado bien y ahora como visitante por 2da semana consecutiva se enfrentan a su rival divisional. La semana pasada no lograron ganar en Atlanta pero jugaron bien. Los Saints vienen de una semana corta después de jugar contra KC partido que perdieron. Creo que el jugar en casa le dará ventaja a los Saints.

Pick: Saints a ganar y cubrir puntos.

Indianapolis Colts (2-3)@ Tennessee Titans(1-3) – TEN-2.5

Este es uno de los juegos más difíciles de predecir esta semana, son muy parecidos. Los Colts el año pasado ganaron ambos partidos 23-16 y 31-28. Los Titans viene de semana de descanso así es que tiene la ventaja, los Colts empezaron perdiendo 2, ganaron 2 y perdieron el último partido no se ven muy consistentes. Tennessee puede ganar y cubrir.

Pick: Tennessee a ganar y cubrir puntos.

Los Angeles Chargers (2-2) @ Denver Broncos (3-2) – LA -3.0

Los Chargers han perdido 2 juegos seguidos vienen de semana de descanso lo cual es bueno para su QB Justin Herbert ahora van a jugar a Denver. Broncos vienen jugando bien defensivamente llevan 3 juegos ganados consecutivamente. Los Broncos han ganado sus últimos partidos vs. Chargers, pero la defensa de los Chargers se ha visto bien en lo que va de la temporada, será un juego cerrado en que la ventaja los tiene los Chargers.

Pick: Chargers a ganar y cubrir puntos.

Pittsburgh Steelers (3-2) @ Las Vegas Raiders (2-3)- PIT -3.0

Los Steelers tuvieron la oportunidad de demostrar que son un buen equipo pero pedieron contra Dallas. Los Raiders son un desastre están en el fondo de los 5 equipos de la liga. Aunque el juego es en Vegas habrá muchos fanáticos de los Steelers se sentirán en casa y eso les dejará ventaja.

Pick: Steelers a ganar y cubrir puntos.

Detroit Lions (3-1) @ Dallas Cowboys (3-2)-DET -3.0

Ambos equipos vienen de ganar sus dos últimos partidos, los Lions promedian 26 puntos por juego. Los Cowboys 23 por juego. La diferencia está en la ofensiva de Detroit tiene más balance entre pases y correr el balón, Dallas no sabe correr el balón. Los Lions llegan de semana de descanso eso les da ventaja , pero los Cowboys se darán el lujo de perder otro partido en casa e ir 0-3. Pues creo que si será , porque no los veo ganar este juego.

Pick: Detroit a ganar y cubrir puntos.

Atlanta Falcons (3-2) @ Carolina Panthers (1-4)- ATL-6.0

El año pasado que se enfrentaron estos dos equipos ganaron mitad y mitad de sus partidos, eso fue sin que Atlanta tuviera a su QB Kirk Cousins, aunque Carolina logró ganar a Atlanta solo le pudo anotar 19 puntos en dos juegos. Carolina tiene lesiones en su parrilla defensiva no veo cómo podrían detener la ofensiva de los Falcons.

Pick: Atlanta a ganar y cubrir puntos.

Cincinnati Bengals (1-4) @ New York Giants (2-3)- CIN -3.5

Los Bengals cada vez más lejos de los playoffs, viajan a NY a enfrentar a los Giants, ambos equipos jugaron bien la semana pasada , los Giants le ganaron a los Seahawks en Seattle y los Bengals perdieron en casa en tiempo extra contra los Ravens. Es cierto que Joe Burrow es mejor QB que Daniel Jones de los Giants, pero honestamente a Joe Burrow no le está dando tiempo de hacer sus pases, no lo protegen y son el 2do equipo que permite más puntos no veo como puedan ser favoritos. Los Giants pueden ganar en su casa por fin

Pick: Giants a ganar y cubrir puntos.

Lunes 14 de octubre 2024

Buffalo Bills (3-2) @ New York Jets (2-3)- BUF-2.5

Este juego de Prime Time tiene a dos rivales de la AFC este. Ambos equipos vienen de partidos perdidos la semana pasada . Los Bills perdieron su segundo juego consecutivo contra los Texans, los Jets contra los invictos Vikings en Londres. NY despidió a su head coach Robert Saleh entrará el coordinador defensivo , Jeff Ulbrich. El QB de los Bills cuando juega contra los Jets tiende a tener muchas intercepciones. Al tener un nuevo coach los Jets tienen ventaja , además de que es el tercer partido como visitante de Buffalo es desventaja.

Pick: Jets a ganar y cubrir puntos.

Récord de esta columna hasta la semana 5

A ganar: 41-37

Cobertura de puntos: 29-42-5

Mejores Apuestas: 6-9