Las sorpresas del documental de Placebo y su fecha de estreno en México

Tras una exitosa gira mundial que sirvió de promoción para su último álbum titulado «Never Let Me Go» Brian Molko y Stefan Olsdal se preparan para otro suceso importante. El estreno del documental de Placebo está próximo a llevarse a cabo y en México, ya hay una fecha oficial para su lanzamiento y una marca especial que se encargará de su distribución.

«This Search For Meaning» es el título del nuevo documental de Placebo. Se trata de un largometraje íntimo y revelador en el que se exploran los conceptos que habitan las letras y temas de las canciones de Placebo. Una vista panorámica a su evolución como grupo y como seres humanos y una sensata exploración a su proceso creativo. Además de la revelación de las consecuencias inevitables para los integrantes al experimentar el estilo de vida del rock.

El documental de Placebo fue producido por Amy James y Stefan Demetriou para Aldgate Pictures, con sede en Londres.«This Search for Meaning» busca que los espectadores confronten las verdades compartidas y las experiencias colectivas para asegurarse de hacer preguntas correctas sobre la vida en general. Abramorama, la empresa líder en distribución, marketing y gestión de derechos de largometrajes centrados en la música tiene los derechos de distribución mundial, incluyendo por supuesto a México.

Oscar Sansom, galardonado cineasta escocés, fue el encargado de dirigir el documental de Placebo. Director conocido por su trabajo en películas musicales y en este largometraje, dibuja el legado de la banda a través de una visualización de temas contemporáneos como como la cultura de la vigilancia y el escrutinio, la sexualidad y la identidad de género, la adicción y el trauma, así como la crisis climática. Explorándolos a través de entrevistas reflexivas y reveladoras con Brian Molko y Stefan Olsdal.

La narrativa del documental de Placebo se senta en torno a nuevas interpretaciones de las últimas canciones lanzadas por la agrupación. Intercala imágenes de archivo de la banda y material inédito como su colaboración creativa y personal con David Bowie. Además de entrevita con otros artistas como Shirley Manson (Garbage), Robbie Williams, Yungblud, Rebecca Lucy Taylor (Self Esteem), Joe Talbot (IDLES), y Stuart Semple.

El documental tiene fechas de funciones en Estado Unidos y Europa. En México, se espera que se estrene en las salas de Cinemex el próximo 31 de octubre. La página oficial del complejo de cines es quien ha anunciado esta información y será a través de esta misma que podrás adquirir tus boletos. De cualquier modo, se recomienda estar al pendiente de las redes sociales para conocer la fecha de la preventa. Aquí te dejamos el tráiler oficial.