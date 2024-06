Mira el trailer de “The Search For Meaning”, el nuevo documental de Placebo

Placebo anunció el lanzamiento de “The Search For Meaning”, un nuevo documental que explorará la prolífica y multifacética carrera musical de la banda. El largometraje es dirigido por el cineasta escocés, Oscar Sansom.

El proyecto es descrito como una mirando al origen y tejidos más profundos de Placebo. A través del cual los fans podrán ver la magnitud del impacto que tuvo en la historia de la música. Además de las entrevistas con Brian y Stefan contará con participaciones especiales.

Artistas como Shirley Manson (Garbage), Robbie Williams, Yungblud, Rebecca Lucy Taylor (Self Steem), Joe Talbot (IDLES) y Stuart Semple narrán en sus propias palabras cómo fue el éxito del grupo. Pues en sus inicios, Placebo enfrentó una era machista del Britpop.

De igual manera The Search For Meaning incluye actuaciones inéditas de nuevas pistas de su más reciente álbum Never Let Me Go. La cuales fueron grabadas en los legendarios Twickenham Film Studios, sitio que también fue escenario de The Beatles: Get Back. Por si eso no fuera suficiente, los fans podrán disfruta de una una gran cantidad de imágenes de archivo, incluyendo aquel fugaz momento donde Placebo trabajó con el gran David Bowie.

El documental ya tiene fecha de estreno, se espera que llegue a los cines el próximo mes de septiembre.

Placebo, el orígen

Placebo, es una banda de rock originaria de Gran Bretaña, iniciaron en 1994 y gradualmente se volvieron un ícono para generaciones de fans. Su música se caracteriza por mezclar de guitarras distorsionadas, melodías melancólicas y la voz andrógina de Brian Molko.

El grupo suele abordar temas tabúes y emociones complejas en sus líricas. De esta manera fue que conectaron con una audiencia que se sigue identificando con su brutal honestidad. El álbum debut homónimo de la banda, que definió su sonido crudo y alternativo con canciones como «Nancy Boy«, «Bruise Pristine» y «Come Home«.

Después llegó, Without You I’m Nothing en 1998. Este disco consolidó su éxito con la colaboración con David Bowie en la canción principal, además de otros éxitos como «Every You Every Me» y «Pure Morning«.