Hunter Schafer protagonizará la serie de  “Blade Runner 2099”; esto es lo que se sabe

Hunter Schafer es confirmado para la secuela de “Blade Runner 2099”. La actriz se une al elenco de la esperada secuela de Prime Video como protagonista junto con Michelle Yeoh.

Por el momento, los detalles sobre el papel de Schafer y la trama de la esperada serie no se saben con claridad. No obstante, primeros reportes señalan que Yeoh interpretará a un personaje llamado Olwen, descrito como un “replicante” que está a punto de morir.

Ante el retraso de la temporada 3 de Euphoria, la producción de HBO permitió a los actores confirmados tomar otros trabajos. Por tal motivo, la participación de Hunter en ambas series no corre riesgo. Cabe recordar que Schafer debutó como actriz interpretando a Jules junto a Rue encarnada por Zendaya en el drama nominado al Emmy de HBO, y más recientemente apareció en la precuela de «The Hunger Games» de Lionsgate. The Ballad of Songbirds and Snakes como Tigris Snow.

Otro de las actuaciones más llamativas de Hunter hasta el momento será en el largometraje, «Mother Mary» de A24. Junto con Anne Hathway y Michaela Coel. Así como en «Kinds of Kindness» de Yorgos Lanthimos compartiendo escenas con Emma Stone y Jesse Plemmons. Por último, la modelo protagoniza el filme más esperado del verano, se trata de «Cuckoo» junto a Dan Stevens.

La producción de Blade Runner 2099

Blade Runner 2099 por Prime Video seguirá la secuela de la película de 2017 Blade Runner 2049. La aclamada franquicia de ciencia ficción basada en Do Androids Dream of Electric Sheep?, una novela de Philip K. Dick.

La productora ejecutiva del proyecto es Silka Luisa, la producción ejecutiva quedó a cargo de que Scott junto con David W. Zucker y Clayton Krueger de Scott Free Productions. De igual manera, Alcon Entertainment colaborará en la producción ejecutiva, pues recordemos que en 2011 fueron ellos quienes aseguraron los derechos para realizar las precuelas y secuelas de «Blade Runner».

Dichos proyectos comenzaron con los cofundadores de «Blade Runner 2049» dirigida por Ryan Gosling, Andrew Kosove y Broderick Johnson. Hasta el momento se sabe que Jonathan van Tulleken dirigirá los dos primeros episodios.