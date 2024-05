Odisseo estrena su nuevo sencillo, «No Te Puedo Adivinar»

Odisseo, la banda de rock mexicana presenta su nuevo sencillo, «No Te Puedo Adivinar”. El tema termina de introducir a su público al esperado regreso de la agrupación. Este lanzamiento es acompañado de un videoclip oficial, el cual fue dirigido por el experimentado cineasta Marcelo Quiñones.

Una pieza visual, que se complementa a la perfección con «No Te Puedo Adivinar», ya que el video fue filmado en el análogo y nostálgico formato Súper 8. De esta manera el videoclip irradia amor, tristeza y un inquebrantable apoyo emocional.

«No Te Puedo Adivinar”, se trata de un tema cargado de emociones intensas, con electrizantes guitarras que te sumerge en una atmósfera sonora y llena de energía.

La letra narra la conmovedora historia de un hombre dispuesto a todo por su mujer. Quien afronta uno de los momentos más oscuros de su vida luchando contra la depresión y problemas de salud. Por lo que él se ofrece a darle un apoyo incondicional para enfrentar juntos la tormenta que se avecina.

Esta canción es el vivo ejemplo del nuevo rock latino que propone Odisseo, con un sonido emocionante. Recordemos que en estos meses la agrupación se prepara para el concierto más importante de su carrera. El cual tendrá lugar en el mítico Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El próximo 17 de agosto, el «Coloso de Reforma» recibirá a la banda integrada por: Juan Pablo López (voz), Daniel León (guitarra), Edgar Macin (bajo), Manuel Uribe (batería) y Rodolfo Guerrero (teclados). Fecha que forma parte de su extensa gira que pasará por diversas ciudades de México y Latinoamérica; y que abarcará de este 2024 al 2025.

El regreso de Odisseo y su llegada al Auditorio Nacional

Asimismo, estrenaron hace apenas un mes otro de sus sencillos titulado «Obsesión«, también acompañado con su respectivo video oficial.

Cabe destacar que en sus inicios, Odisseo estaba influenciado por la balada romántica latinoamericana de los años 70 y 80, el rock británico y el synth pop de las mismas décadas. Siendo sus principales influencias José José, Roberto Carlos, The Style Council, Barry White, A Flock of Seagulls, The Strokes, The Killers y The Smiths, entre otros.

El grupo originario de Ecatepec, cuenta con un total de 4 discos, Sí, Yo Soy (2012), Días De Fuego (2014), Cambio Estacional (2018) y Generación Inmediata fue el último, publicado en el año 2022, por lo que este regreso emocionó bastante a sus fans.