Jonny Greenwood habló sobre el regreso de Radiohead

Jonny Greenwood, guitarrista de la banda de rock alternativo Radiohead, habló recientemente sobre el futuro de la banda. Un tema que ha intrigado desde hace ya 8 años a sus fans. Pues el grupo originario de Inglaterra no ha sacada material nuevo desde 2016, que lanzaron A Moon Shaped Pool.

Durante una entrevista para el diario británico, The Guardian, fue que Jonny soltó algunas pistas acerca de lo que pasará con Radiohead. Actualmente cada uno de los miembros del grupo se encuentran inmersos en sus proyectos personales y alternos, tal es el caso de The Smile que actualmente tiene agendadas diversas presentaciones en vivo.

“Bueno, The Smile están de gira, Ed (O’Brien) está haciendo otro disco en solitario, Colin (Greenwood) está tocando el bajo con Nick Cave; acaban de actuar cinco noches con entradas agotadas en la Ópera de Sydney, así que mucho. Se está haciendo música”, reveló Jonny.

Asimismo dio a conocer que realmente todos sus compañeros de la banda se encuentran muy ocupados pero no con Radiohead. “Seguimos hablando todo el tiempo, sólo necesitamos hacer un plan y reservar un tiempo juntos”, continuó el músico. “Nunca he sido muy bueno en eso. Demasiado ocupado dando vueltas en el estudio”.

Los proyectos de Jonny

El estudio al que se refiere en esta última frase, es el que tiene instalado en Oxfordshire, Reino Unido. Jonny Greenwood en ese momento estaba trabajando sobre una pieza para órgano de iglesia de ocho horas que compuso para el Festival de Norfolk & Norwich que lleva por título «268 Years Of Reverb».



Entre otras actividades que tiene en puerta el guitarrista es precisamente la gira por Europa con The Smile, la cual finalizará hasta el próximo mes de agosto. Cabe señalar que con este proyecto Thom Yorke, Tom y Jonny acaban de lanzar su disco de larga duración, Wall Of Eyes, a inicios de 2024.

Mientras que de parte de Radiohead, en marzo pasado fue anunciado el libro «How To Disappear – A Portrait Of Radiohead». Un fotolibro que recopila fotografías tomadas por el mismo Greenwood de sus compañeros de banda. El cual saldrá en octubre e incluye una edición limitada de lujo autografiada con un libro adicional de 32 páginas con fotografías de “light show”. Y un ensayo de 10 mil palabras escrito por el guitarrista.

Parece que los fans de Radiohead tendrán que esperar un poco más para tener un nuevo disco de estudio de su banda favorita. Hasta el momento la agrupación liderada por Thom Yorke cuenta con 9 discos. Pablo Honey (1993), The Bends (1995), OK Computer (1997), Kid A (2000), Amnesiac (2001), Hail To The Thief (2003), In Rainbows (2007), The King Of Limbs (2011) y A Moon Shaped Poll (2006).