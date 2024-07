Galerías de arte en París permanecerán cerradas durante los Juegos Olímpicos 2024

París se prepara para los Juegos Olímpicos 2024 y la ciudad está paralizada, lo cual también afecta a las galerías de arte. Varios de estos recintos que albergan colecciones artísticas enfrentarán una situación complicada durante la jornada deportiva. Tal es el caso de las galerías ubicadas en Saint Germain des Près, uno de los principales centros de arte de la ciudad.

Ya que se vieron obligadas a cerrar desde el jueves 18 de julio, esto debido a las medidas de seguridad establecidas para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. De acuerdo al medio internacional ARTnews, los distribuidores dijeron que los clientes no tenían forma de llegar y el público no podía ver las exhibiciones planeadas. Por lo tanto, muchas galerías de la zona han adelantado las vacaciones de verano, pues no hay clientela.

La ciudad parisina se prepara para las Olimpiadas 2024

Según primeras imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación, durante la última semana, se erigieron vallas metálicas a lo largo de las calles del centro de París. Lo cual fue una gran sorpresa para los habitantes y está provocando aglomeraciones en las principales avenidas. «Es bastante lamentable. Las cercas se instalaron el 28 de junio sin previo aviso», comentó la directora de la Galerie Forest de la Divonne, Virginie Boissière.

«Es un contexto verdaderamente desastroso, similar al de una prisión para todas las empresas«, declaró el fundador de Galerie George-Philippe y Nathalie Vallois, George-Philippe Vallois. Asimismo detalló su galería sería una de las cuales iban a permanecer abiertas durante los Juegos Olímpicos 2024.

Las cercas fueron colocadas para mantener al público en general fuera de lo que se denomina la «zona gris», un área controlada cerca de las orillas del Río Sena. A las personas que necesitaran acceso a este sitio se les dijo con antelación que solicitaran códigos QR para ingresar. Sin embargo no fue el caso.

Por otro lado, se sabe que estaciones del metro, calles, avenidas y sitios de interés público ya están cerrados al menos en la fecha de inauguración. Entre los monumentos y museos que confirmaron la suspensión de e actividades se encuentran: La Torre Eiffel, El Arco del Triunfo, las criptas bajo la Catedral de Notre-Dame, el Museo de Louvre, por mencionar algunos.

Los Juegos Olímpicos de París 2024, se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto en la “ciudad del amor”.