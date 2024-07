Escucha a Krist Novoselic tocando con la banda tributo a Nirvana

«FooVana» es una banda de covers integrada de la fusión entre el legendario Nirvana y Foo Figthers. Se trata de un enérgico pero amoroso tributo a las mejores canciones de las bandas citadas. Inspirados por Dave Grohl, tocan los grandes clásicos de lo que ellos consideran la realeza del rock. Sus presentaciones han sido exitosas, pero en la última, Krist Novoselic, integrante de Nirvana, se les unió.

Durante la presentación de «FooVana«, el bajista de Nirvana, Krist Novoselic, arribó al escenario para tocar varias canciones de Nirvana. Esto, durante el espectáculo en Georgie’s Garage en Vancouver, Washington, la noche del 18 de julio. “Blew”, “Lithium” y “Smells Like Teen Spirit” formaron parte del repertorio y además, trascendió que Novoselic tocó “Blew” en vivo después de tres décadas de no hacerlo.

Para los asistentes al evento, la sorpresa de Krist Novoselic fue dada a conocer mediante una fotografía del bajista en el escenario con la leyenda: “¡Venid a Georgie’s Garage and Grill! ¡El show está por comenzar! Ah, sí, es cierto… ¡¡¡Alguien más está aquí!!!”

Esta no es la primera vez que Krist Novoselic toca con bandas. Sweet 75, Eyes Adrift, Giants in the Trees han tenido el beneplácito de tocar con el bajista de la extinta Nirvana. El legado de su trabajo con el grunge lo ha llevado a continuar en tendencia con declaraciones, presentaciones y su más reciente anuncio presidencial.

Novoselic ha estado tocando en las últimas semanas, canciones de Nirvana. El mes pasado, su banda actual, The Bona Fide Band, interpretó Love Buzz en Aberdeen, Washington. En una entrevista reciente, Novoselic manifestó su deseo de reunirse con Nirvana para tocar más de sus canciones, con mucho amor y respeto a la memoria de Kurt Cobain.

Krist Novoselic, hace una semanas, sorprendió a los estadounidenses al anunciar su candidatura a la presidencia. Con 59 años de edad, Novoselic lanzó su candidatura para el recién fundado partido Cascade Party, con sede en el estado de Washington. Esto, como un esfuerzo porque este partido sea reconocido por el estado como un “partido de buena fe”.

The Cascade Party tiene que celebrar convenciones y conseguir 1.000 firmas válidas, para poder obtener el registro como partido oficial. Por lo que ahora, Krist Novoselic brinda conciertos con The Bona Fide Band a manera de campaña.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>