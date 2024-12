«Come As You Are» el documental sobre Kurt Cobain ya tiene fecha de estreno

La trascendencia del ídolo del grunge, Kurt Cobain, es una figura cuya trayectoria efímera sigue siendo relevante para distintas generaciones. El legado del líder de Nirvana ya ha sido plasmado en documentales previos como Last Days de Gus Van Sant representando un impacto en sus fans. Recientemente, se estrenó el tráiler del próximo documental de Netflix “Come As You Are«.

Titulado “Come As You Are«, el próximo documental de Netflix se estrenará a principios de 2025. Esta pieza fílmica ofrecerá una mirada profunda a la vida personal del líder de Nirvana, abordando temas importantes como su salud mental, adicciones, relaciones amorosas y la tragedia que marcó su vida. Dirigida por Alyse Kane Riley y protagonizada por Chase Offerle, actor reconocido por su participación en la serie de culto Portlandia, en el papel de Kurt Cobain.

Dentro del elenco de “Come As You Are» se encuentra Farah Shea como la cantante de Hole y viuda de Cobain, Courtney Love. Chase Hinton como Krist Novoselic, bajista de Nirvana y mejor amigo de Kurt Cobain y Kyle Harding en el rol de Dave Grohl, el batería de la icónica formación de Seattle. La historia se centra en una perspectiva íntima y humana de la relación entre Kurt y Courtney.

Dentro de los avances que se han dado de “Come As You Are«, se entiende este trabajo documental como una mirada profunda a la vida de la pareja. La cineasta Alyse Kane Riley escribió esta película para eliminar el estigma en relación a los problemas de salud mental y la adicción, destacando también el amor y la esperanza que compartían. Una historia muy diferente a la que se presenta en los medios de comunicación. Se trata de contar una historia cruda, sobre personas reales, con experiencias humanas.

El nombre de “Come As You Are» que da título a este documental, pertenece a una canción del emblemático álbum «Nevermind«. Según palabras de la directora, su intención no es otra que humanizar a dos personajes a menudo idolatrados por sus fans, y la de dejar de estigmatizar los problemas de salud mental y de adicciones que la pareja sufría a manera personal y en conjunto.