La petición anti woke de los fans de «Malcolm el de enmedio»

Recientemente se confirmó el regreso de Malcolm el de enmedio, una de las series más queridas por la audiencia. Por lo que los fans de la familia Wilkerson se ha enfrascado ya en varios debates. Uno de los que más llamó la atención es relacionado a temas de diversidad. Por lo que internautas piden a la nueva producción que eviten la inclusión forzada para los nuevos episodios.

Principalmente en la red X, usuarios fueron muy claros sobre lo que no desean ver en el programa. Continúan solicitando que no se retomen o se dejen influenciar por el controversial movimiento woke. Debido a que el humor que caracterizó a Malcolm podría verse opacado y presentar alguna comedia de propaganda social. «Dios, solo te pido una cosa. Que los capítulos de Malcolm no esten forzados y no tengan inclusión», escribieron los fanáticos. Pues algunos argumentan que el movimiento «woke» es demasiado radical, que promueve la «cultura de la cancelación» y que divide a la sociedad.

Cabe destacar que el movimiento woke, reconocer y entiende las desigualdades sistémicas que afectan a ciertos grupos sociales. Como personas de color, mujeres, LGBTQ+, personas con discapacidades, etc.

El regreso de Malcolm el de enmedio

Por medio de redes sociales el pasado 13 de diciembre, Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm) y Jane Kaczmarek (Lois) aparecieron sorpresivamente en un video difundido por Disney+. De esta manera, los protagonistas de Malcolm el de en medio dieron a conocer la continuación de esta serie. El programa constara de cuatro nuevos capítulos dirigidos y escritos por el creador Linwood Boomer. Sin embargo, en esta ocasión, Bryan Cranston compartirá la tarea de productor ejecutivo.

La producción estará a cargo de 20th Television y New Regency. De acuerdo a Variety , ya están trabajando en los nuevos episodios anunciados y estarán disponibles en 2025. “Malcolm (Muniz) y su hija se ven arrastrados al caos familiar cuando Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek) exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas”, se lee en la sinopsis oficial.

“Malcolm el de enmedio, es una comedia histórica que capturó la esencia de la vida familiar con humor, sentimiento y empatía. Con Linwood Boomer y el equipo creativo a la cabeza, estos nuevos episodios tendrán todas las risas, bromas y caos que los fanáticos adoraron, junto con algunas sorpresas que nos recuerdan por qué este programa es tan atemporal”, aseguró Ayo Davis, el presidente de Disney Branded Television.