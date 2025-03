Ozzy Osbourne: el documental más íntimo en la vida del ícono del metal

Ozzy Osbourne, el legendario «Príncipe de las Tinieblas», ha enfrentado una serie de problemas de salud a lo largo de su vida, que se han intensificado en los últimos años. En 2020, reveló que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta el movimiento. Desafortunadamente nos encontramos en una década en que tendremos que despedir a las leyendas del rock, el metal y la música en general.

Todos aquellos ídolos que vimos comerse los escenarios en los 80s y 90s ya son mayores. Y actualmente nos muestran historias de fuerza e inspiración para la vida, más allá de su gran legado musical. “Ozzy Osbourne: No Escape From Now”, es un documental que narra la lucha de seis años del ícono del heavy metal, Ozzy Osbourne. El cual se estrenará en Paramount+ a finales de este año. La película, ya está en producción, y mostrará una mirada íntima a la vida personal de la leyenda del rock de 76 años.

“Este es Ozzy Osbourne como nunca lo has visto antes. Un retrato honesto, cálido y profundamente personal de una de las mayores estrellas del rock de todos los tiempos. Que detalla cómo el mundo del cantante se detuvo hace seis años, lo que lo obligó a contemplar quién es realmente, enfrentar su propia mortalidad y preguntarse si alguna vez podrá actuar en el escenario por última vez”, se lee en un comunicado. La dirección quedó a cargo de la ganadora del BAFTA Tania Alexander (Celebrity Googlebox).

“Al abordar sus problemas de salud y el impacto de su diagnóstico de Parkinson, la película muestra el papel central que la música sigue desempeñando en la vida de Ozzy, y también demuestra que su travieso sentido del humor permanece decididamente intacto a pesar de todo”.

El Parkinson ha afectado significativamente la vida de Ozzy, por lo que el músico ha sido abierto sobre su lucha contra la enfermedad. Además del Parkinson, el cantante sufrió varias lesiones a lo largo de los años. En 2003, tuvo un grave accidente en un vehículo todo terreno (ATV) que le causó fracturas en el cuello, la clavícula izquierda y ocho costillas. En 2019, una caída en su casa agravó sus problemas de espalda y cuello, lo que requirió múltiples cirugías. Desafortunadamente el historial de Osbourne de abuso de sustancias también tuvo un impacto en su salud general.

La despedida de Ozzy Osbourne con Black Sabbath

Según el comunicado, Alexander comenzó a filmar el documental en 2022. Durante las sesiones de grabación del álbum Patient Number 9. Y las cámaras seguirán grabando este verano mientras Ozzy Osbourne se prepara para subir al escenario en su última actuación con Black Sabbath el 5 de julio de 2025.

“Mis fans me han apoyado durante tantos años, y realmente quiero agradecerles y despedirme de ellos como es debido. De eso se trata el espectáculo de Villa Park”, dijo Osbourne sobre el concierto. El cual se llevará a cabo en su ciudad natal de Birmingham. Que contará con el apoyo de Metallica, Slayer, Anthrax, Guns N’ Roses, Tool, Rival Sons, Pantera, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains, Halestorm, Gojira.

Y un supergrupo con el cantante de Smashing Pumpkins Billy Corgan, Tom Morello de Rage Against the Machine, David Ellefson, Fred Durst, Jonathan Davis, Wolfgang Van Halen y más.