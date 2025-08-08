La faceta de pintor de Ozzy Osbourne que salvó un santuario de chimpancés

El legendario Ozzy Osbourne sorprendió al mundo con una faceta de pintor inesperada: el arte abstracto. Días antes de su repentino fallecimiento, el «Príncipe de las Tinieblas» colaboró con un santuario de chimpancés en Florida. Esta colección de obras se subastó el 17 de julio de 2025 con un propósito benéfico y apoyar a la organización. La colección, compuesta por cinco lienzos, se puso a la venta en Omega Auctions en Newton-Le-Willows.

Cada una de las piezas fue firmada por Ozzy y lleva el nombre de algunos de sus álbumes y canciones más icónicos. Como «Technical Ecstasy», «Electric Funeral», «Blizzard of Ozz», «Tattooed Dancer» y «Paranoid». El proceso creativo fue una verdadera colaboración: Ozzy Osbourne pintó la base de acrílico en los lienzos. Y luego los simios residentes del santuario añadieron sus propias pinceladas. Creando así piezas abstractas únicas. Se sabe que las ofertas superaron las 2.000 libras por cada pintura.

Para Ozzy, esta incursión en las artes plásticas tuvo un significado especial. «Pinto porque me da paz mental, pero no vendo mis pinturas», afirmó el músico. Explicando que hizo una excepción con esta colaboración para recaudar fondos para el santuario Save the Chimps. «Nunca he vendido mis pinturas. Pero estas colaboraciones abstractas que hice con artistas simios de @SaveTheChimps ya están disponibles en Omega Auctions para recaudar fondos para el santuario. Cada pintura firmada lleva el nombre de una de mis canciones, y solo hay cinco», escribió en su cuenta Instagram en julio.

El santuario de chimpancés y la labor de Ozzy como pintor

Esta organización se dedica a rescatar a cientos de simios de laboratorios, zoológicos de carretera y traficantes de vida silvestre. Por su parte, Sharon Osbourne, su esposa, señaló que la subasta no solo obtuvo fondos «muy necesarios» para el santuario, sino que también ayudaría a dar a conocer su importante labor al público.

El santuario Save the Chimps, ubicado en Florida, informó que la pintura es solo una de las muchas actividades de enriquecimiento que ofrecen a sus residentes, quienes también disfrutan de rompecabezas de comida, juegos de búsqueda y libros con ilustraciones. Con esta iniciativa, Ozzy Osbourne demostró un profundo compromiso con la causa animal, utilizando su influencia para marcar una diferencia tangible en la vida de estos chimpancés.

Moby recuerda la última obra altruista de el «Príncipe de las Tinieblas»

Tras darse a conocer la muerte de Ozzy Osbourne. El cantante Moby expresó su respeto y admiración por él. Asimismo recordó con cariño las albores activistas que el líder de Black Sabbath realizó por los animales durante años.