Maynard de Tool lidera campaña contra los celulares en conciertos

En una era dominada por las pantallas, la experiencia de asistir a un concierto se ha transformado en una carrera por capturar el mejor video. Sin embargo, Maynard James Keenan, el vocalista de la banda Tool, está liderando una campaña para devolver la atención al escenario. Aplicando una estricta política de prohibición de celulares en sus presentaciones. Su filosofía es clara: «los conciertos son solo tres horas» y el verdadero valor no reside en la grabación, sino en el momento vivido.

Maynard, conocido por su enfoque inquebrantable en la experiencia en vivo, ha reiterado sus motivos en una reciente entrevista en el podcast Serious Clownversation de Clownvis Presley. Para el cantante, los celulares son una distracción que no solo interrumpe su concentración y la de sus compañeros de banda. Sino que también degrada la experiencia del público. «Es molesto y distrae, y lo que estás grabando en tu teléfono apesta», afirmó Keenan. «No es una buena representación».

¿Por qué su política de «no celulares» crea una experiencia única?

Más allá de la mera prohibición, la visión del líder de Tool busca fomentar una conexión genuina entre los asistentes. Su objetivo es crear un ambiente donde el público se vea obligado a interactuar entre sí y, lo más importante, a estar presente. «Simplemente forzamos la idea de interactuar entre nosotros, de ver el show y de estar presentes», explicó el artista. Su mensaje es un llamado a la desconexión digital para reconectar con el arte y con la comunidad que se forma en cada concierto.

La política de Keenan es tan rigurosa que los fanáticos que han intentado filmar durante el show antes de que se levante la prohibición han sido expulsados del recinto. No obstante, en un gesto que demuestra su particular sentido del humor, el artista permite a los asistentes sacar sus celulares para grabar la última canción. Keenan se refiere a este momento como «un recuerdo que apesta y que nunca vas a ver», subrayando la ironía de capturar algo que rara vez se vuelve a disfrutar.

La prohibición de celulares ¿funciona?

Esta postura de Keenan se une a la de otros artistas de renombre que también han adoptado políticas similares. Tales como Bob Dylan, Jack White y la banda Ghost. Sin embargo, no todos comparten la misma opinión. Músicos como Damon Albarn se han posicionado en contra de estas prohibiciones, argumentando que «si empiezas a prohibir cosas, ¿dónde termina?».

A pesar de las opiniones divididas, la iniciativa de Keenan ha resonado en otros artistas. Sabrina Carpenter, por ejemplo, ha admitido que la experiencia de ver a Bruno Mars y Anderson Paak de Silk Sonic, donde le confiscaron su teléfono, fue «la mejor que he tenido en un concierto». Esta nueva tendencia en la industria musical plantea una pregunta importante: ¿el verdadero recuerdo de un concierto se lleva en la memoria, o en la galería de fotos del celular? La respuesta, para Maynard James Keenan, está clara. Y su campaña busca que cada vez más personas la encuentren por sí mismas.