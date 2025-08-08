De Carla Rivarola a Carla Fantasma: escucha «vermú + soda»

La escena musical latinoamericana siempre nos sorprende con artistas que se reinventan. Sin embargo, pocas veces ocurre con la radicalidad y el simbolismo de Carla Rivarola. Conocida por sus éxitos «La Llave de Mi Casa» y «Médula Silvestre», la cantautora mexicana-argentina da un giro de 180 grados a su carrera. Ahora se presenta al mundo bajo un nuevo alias: Carla Fantasma. Este cambio no es solo de nombre; es de esencia. Marca una declaración de independencia creativa y una nueva etapa de experimentación sonora y libertad artística. Su primer sencillo, «vermú + soda», es el portal a este universo.

La evolución musical de Carla Fantasma es palpable desde los primeros segundos de «vermú + soda». El tema formará parte de su próximo álbum «CHAOTIC NEUTRAL». Inicia con una melodía acústica y un aire despreocupado. Esto podría evocar al rock argentino clásico. Sin embargo, este es solo el comienzo de un viaje sonoro fascinante. La canción se transforma progresivamente. Incorpora elementos de pop psicodélico, sintetizadores y un misterioso auto-tune. Esto la aleja de cualquier etiqueta preestablecida y revela la naturaleza audaz de su nueva propuesta.

El sonido de Carla Fantasma es una delicada danza entre lo analógico y lo digital. Sus raíces en el post-punk y las baladas de antaño se fusionan con una producción no lineal. Además, utiliza una síntesis sonora de vanguardia. Esto crea una atmósfera suave pero a la vez poderosa. Esta dualidad es la clave de su identidad: un aura de misterio y fortaleza. Sin embargo, no pierde la transparencia emocional que siempre ha caracterizado su voz. Como referencia, su sonido puede ser comparado con artistas tan diversos como Lorde, Billie Eilish, Magdalena Bay y Juana Molina.

Este renacimiento artístico no es un capricho, sino la culminación de un proceso de liberación. Según fuentes oficiales, tras una larga batalla legal por su catálogo musical, Carla Rivarola decidió cerrar un capítulo y abrazar esta nueva identidad. El nombre «Carla Fantasma» alude a un espíritu etéreo, meditativo y sin ataduras, que se manifiesta en cada nota de «vermú + soda». Con este primer adelanto de «CHAOTIC NEUTRAL», queda claro que estamos ante el inicio de una propuesta musical madura, ecléctica y dispuesta a desafiar los límites del género.