Qué es un telonero y qué artistas famosos comenzaron abriendo los conciertos de grandes

En la industria de la música, un «telonero» es el artista o banda encargada de abrir un concierto principal. Generalmente de una figura o grupo más reconocido, su función es preparar al público y generar «un ambiente adecuado» antes de la presentación principal. Este rol aunque no lo parezca, es importante para encender la energía del público, marcar el tono del evento y ofrecer a los asistentes una experiencia musical completa. El término «telonero» proviene del teatro, donde se le daba este nombre a los actos preliminares que se realizaban con el telón aún cerrado. Con el paso del tiempo, el concepto fue adoptado en la música para describir a aquellos músicos o bandas que ofrecían sus presentaciones previas al acto principal.

No obstante, el propósito de un telonero, no solo es entretener, sino también calentar el escenario para que el artista estrella se encuentre con un público ya conectado y receptivo. Desde el punto de vista de la musica, los teloneros cumplen doble función: ofrecer al público un espectáculo adicional y promover nuevas propuestas artísticas que, en muchos casos, aún no han alcanzado una amplia popularidad. No porque no sean lo suficientemente buenos, se refiere más bien al ascenso por el que pasan casi todos los grupos. Esto permite a los artistas emergentes ganar visibilidad, conectar con nuevos públicos y potenciar sus carreras al compartir el escenario con músicos consagrados.

Cómo se selecciona a un telonero

La elección de los teloneros generalmente se basa en varios factores. En muchos casos, el artista principal o su equipo eligen a artistas que compartan un estilo musical similar o que complementen de manera ideal el tono del concierto. También es común que las casas discográficas o promotores sugieran bandas que estén en proceso de posicionarse en el mercado. Además, los teloneros suelen ser seleccionados por su capacidad de atraer al público. En una época donde gran parte de los ingresos de los artistas proviene de los conciertos, los actos principales buscan garantizar la mejor experiencia posible para los asistentes.

Para un músico o banda emergente, ser telonero es una oportunidad valiosa. No solo les permite presentarse frente a una audiencia más grande y a menudo más diversa, sino que también les brinda la experiencia de tocar en un evento con mejores producciones y mayor exposición mediática.

Artistas que comenzaron como teloneros

Existen muchos ejemplos de bandas que comenzaron como teloneras de artistas más grandes y luego se convirtieron en superestrellas por derecho propio.

Guns N’ Roses

En 1988, la banda de Axl Rose fue telonera de Aerosmith. A pesar de que Aerosmith era un nombre establecido, Guns N’ Roses logró robarse la atención del público y poco después explotaron con su propio éxito.

Queen

Durante los años 70, Mott the Hoople era una banda de rock británica importante. En 1974, Queen fue su telonero. Con el tiempo, la agrupación de Freddie Mercury se hizo infinitamente más popular y legendaria.

Pearl Jam

A principios de los 90, cuando su álbum debut «Ten» comenzaba a ganar fuerza, Pearl Jam salió de gira con bandas como The Smashing Pumpkins y Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot Chili Peppers eran el plato fuerte, pero Pearl Jam siempre tocaba ante una audiencia llena y entusiasta, lo que los ayudó a consolidar su base de fans.

Jimi Hendrix

En 1967, poco antes de lanzar su icónico «Purple Haze», Jimi Hendrix abrió una serie de conciertos para The Monkees. Es un gran ejemplo de cómo un talento emergente puede eclipsar a un acto ya establecido.

Nine Inch Nails

En 1995, la banda de Trent Reznor no era desconocida, pero abrieron para David Bowie en su gira. Aunque Bowie era una leyenda, su carrera pasaba por un momento menos estelar y NIN atraía grandes multitudes, lo que demuestra la fuerza que ya tenían.

Beastie Boys

Cuando Madonna era la reina del pop en 1985, eligió a los Beastie Boys para abrir en su «Like A Virgin Tour». Este trío neoyorquino, que fusionaba rap, jazz y funk, se convertiría en una de las propuestas más reconocidas de su tiempo.