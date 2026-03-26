La historia de David Lerma «El Guadaña» comenzó el 21 de septiembre de 1963 en el corazón obrero del Estado de México. Tlalnepantla fue su escuela y su musa. Fue en esos años de infancia donde surgió el nombre que definiría su destino; lejos de las interpretaciones sombrías, «Guadaña» fue el resultado de una confusión lingüística de niño, un apodo de juego que terminó por convertirse en una armadura de identidad.

Para David Lerma «El Guadaña», el rock fue la forma de procesar la realidad de una periferia que crecía entre fábricas y asfalto. Esta conexión orgánica con su origen lo llevaría a fundar, en 1983, a la Banda Bostik. Se convirtió en el «pegamento» social de las «orillas». Mientras otras agrupaciones buscaban imitar sonidos extranjeros, el «Guadaña» escribía sobre lo que veía: el desempleo, la represión policial y la esperanza que se encuentra en un trago compartido en la banqueta. Álbumes como Capturados y Tlatelolco se convirtieron en documentos sociológicos.

David Lerma «El Guadaña» no solo cantaba; él oficiaba una misa negra para los olvidados, portando siempre su penacho como una corona de espinas urbana. Su influencia fue tal que la banda logró lo impensable: llenar recintos masivos sin el apoyo de la radio comercial, basándose en el «boca a boca» de la gente; un fenómeno de resistencia cultural que ha sido ampliamente documentado por historiadores especializados en el Tianguis Cultural del Chopo como el nodo central de la distribución independiente en México, según registros de la UNAM.

La tragedia del asfalto: El accidente que fracturó al ídolo

Una de las tragedias más definitorias en la vida de David Lerma «El Guadaña» fue aquel accidente automovilístico que dejó su cuerpo al borde del colapso. Las múltiples fracturas y las cirugías reconstructivas marcaron el inicio de un calvario físico que lo acompañaría por el resto de sus días. Sin embargo, su regreso a los escenarios, a veces con el apoyo de muletas o de sus propios compañeros, se convirtió en una de las imágenes más potentes de la resiliencia mexicana. Ese dolor físico se filtró en sus interpretaciones, dotando a canciones como «Viajero» de una carga emocional que erizaba la piel.

El ascenso de la Banda Bostik hacia el olimpo del rock subterráneo fue meteórico y estratégico. En 1988, sale a la venta su segundo disco de estudio, Rock de la banda para la banda. Esta producción fue el punto de inflexión definitivo; con temas que retrataban la cotidianidad del «barrio», el grupo logró consolidarse como la voz indiscutible de la escena urbana.

Sin embargo, el golpe de autoridad periodística y cultural llegaría un año después. En 1989, la banda lanzó el disco en vivo Capturados, una pieza histórica grabada íntegramente en el Penal de Barrientos. Al cantar para los internos, David Lerma «El Guadaña» no solo llevó música, llevó un mensaje de dignidad a quienes la sociedad prefiere invisibilizar. Temas como «Pandillero» se volvieron himnos de libertad espiritual dentro del encierro.

David Lerma «El Guadaña»: El Guerrero de la Calle que le dio voz a la periferia.

El calvario final: La batalla contra la insuficiencia renal

La última gran tragedia de su vida fue la insuficiencia renal crónica. Durante años, David Lerma «El Guadaña» vivió conectado a máquinas de diálisis, enfrentando un desgaste sistémico que hubiera doblegado a cualquiera. Resultaba heroico verlo salir de un hospital para subir directamente a una camioneta y viajar horas para cumplir con su «raza». La precariedad del rockero urbano en México lo obligó a luchar no solo contra la enfermedad, sino contra la falta de recursos, recurriendo a menudo a la solidaridad de sus fans y colegas para costear sus tratamientos, una realidad que puso en evidencia la orfandad de los pioneros del rock nacional.

La noticia de su fallecimiento en 2024 cayó como una losa sobre el asfalto de la Ciudad de México. Tras años de resistir embates médicos, el cuerpo de David finalmente descansó. Su partida no fue silenciosa; miles de seguidores se volcaron a las redes y a las calles de Tlalnepantla para despedir al «Guerrero de la Calle«. La muerte de David Lerma «El Guadaña» marcó el fin de una era para el rock urbano, dejando a la Banda Bostik con la difícil tarea de preservar un legado que parece imposible de sostener sin su presencia física. Su funeral fue un reflejo de su vida: caótico, auténtico y profundamente amado por el pueblo.

Un legado que trasciende la tumba

Hoy, el nombre de David Lerma «El Guadaña» ya no pertenece solo a la música, pertenece a la historia popular de México. Sus letras se estudian en facultades de sociología y sus canciones son el soundtrack diario de millones de trabajadores que cruzan la ciudad. La «Guadaña» dejó de ser un arma de muerte para convertirse en una herramienta de siembra cultural. Su influencia se siente en cada nueva banda que decide cantar sobre la injusticia y en cada joven que encuentra en el rock un refugio contra la adversidad.

David Lerma «El Guadaña» nos enseñó que la verdadera tragedia no es morir, sino ser olvidado. Y el olvido es algo que David jamás conocerá. Mientras exista un joven en un barrio periférico con ganas de gritar sus verdades, la voz del «Guadaña» estará ahí para acompañarlo.