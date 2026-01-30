Movimiento rupestre en México: Los profetas del asfalto y la guitarra

La historia de la música nacional no puede explicarse sin la irrupción del Movimiento rupestre en México. Surgido a mediados de los años 80, este colectivo no fue simplemente un género musical, sino una respuesta estética y política a la marginación del rock y a la crisis económica que asfixiaba al país.

Bajo la premisa de que «la sencillez no es carencia», los músicos rupestres recuperaron la canción de autor para convertirla en una crónica descarnada de la vida en la capital, utilizando la voz y la guitarra acústica como sus únicas armas de resistencia frente al pop plástico de la época.

El origen y la «estética de la carencia»

El nacimiento formal del Movimiento rupestre en México se sitúa en 1984, teniendo como epicentro el Museo Universitario del Chopo. Fue en este espacio donde figuras como Rockdrigo González, apodado «El profeta del nopal», acuñaron el término con una ironía punzante.

Al llamarse a sí mismos «rupestres», aludían a una naturaleza primitiva y honesta que contrastaba con la sofisticación tecnológica del mercado internacional. El grupo publicó un manifiesto que dejó claro su propósito: no eran fósiles musicales, sino creadores urbanos que utilizaban la economía de recursos para dar prioridad absoluta a la palabra y a la narrativa del barrio.

Exponentes y estilo: La voz del colectivo

Dentro de los máximos exponentes del Movimiento rupestre en México, la figura de Rockdrigo González permanece como el mito fundacional, cuya lírica capturó la esencia del metro, el desempleo y el surrealismo cotidiano del Distrito Federal. Sin embargo, el movimiento se nutrió de una diversidad de voces fundamentales como Nina Galindo, Rafael Catana, Roberto González, Eblén Macari y Fausto Arrellín.

Cada uno aportó matices que iban desde el blues y el folk hasta la trova experimental, pero siempre manteniendo el sello distintivo del estilo rupestre: canciones desnudas de artificio que golpeaban directamente la conciencia del espectador en peñas, cafés y foros universitarios.

El legado en la cultura contemporánea

Hoy en día, la influencia del Movimiento rupestre en México es palpable en las nuevas generaciones de cantautores independientes y en la escena del rock nacional. Su importancia técnica reside en haber profesionalizado la independencia discográfica y en haber otorgado un valor literario a la jerga callejera.

Entender este movimiento es reconocer que, en un momento de censura y control mediático, un grupo de artistas logró que el asfalto hablara, sentando las bases de una identidad musical que, lejos de extinguirse, sigue siendo el referente de autenticidad para cualquiera que decida tomar una guitarra y contar su propia realidad.