La playlist navideña de David Byrne incluye corridos y sonidos latinos
Noticias

La playlist navideña de David Byrne incluye corridos y sonidos latinos

9
dic2025

David Byrne, figura icónica de la música alternativa, inauguró la temporada navideña de 2025 con una selección musical curada para «quienes no disfrutan de la música tradicional de estas fechas». El resultado es la playlist navideña de David Byrne, cuyo objetivo declarado es ofrecer una experiencia auditiva «animada y divertida», que evite la fórmula melosa y saturada.

La playlist navideña de David Byrne incluye 32 temas de un espectro que va del hip-hop de Run-D.M.C. y el pop avant-garde de 100 gecs, demostrando que existe una banda sonora de fin de año inteligente.

LA VIDA DE DAVID BYRNE EN DIEZ CANCIONES
playlist navideña de David Byrne

La fuerza de la playlist navideña de David Byrne reside en su criterio de curación: las canciones deben hacer referencia a la Navidad de forma sutil y entretenida, sin ser solemnes ni abiertamente sentimentales. La lista se convierte en un catálogo de música alternativa para el invierno, con géneros que rara vez se asocian a la temporada.

La inclusión de nombres como Prince, Tierra Whack, y Finneas garantiza que la playlist navideña de David Byrne se mantenga fresca, lejos de los circuitos comerciales habituales que dictan las canciones de temporada.

BYRNE DE TALKING HEADS PRESENTA EDITORIAL DE NOTICIAS POSITIVAS

La sorpresa latina: corridos y sonidos latinos en la playlist navideña de David Byrne

El aspecto más notable y celebrado de la playlist navideña de David Byrne es su apertura cultural, evidenciada por la inclusión de temas en español. La lista destaca al corrido mexicano «Ya Llega La Navidad» de El GC Y Su Raza Alterada, introduciendo el sonido regional latino en un contexto indie global.

Además, la selección cuenta con la versión del clásico «Mi Burrito Sabanero» interpretada por la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, demostrando la versatilidad del gusto musical del líder de los Talking Heads.

Dónde ver “Stop Making Sense”: el mejor documental de Talking Heads

Al incluir un corrido y un aguinaldo junto a íconos del rock experimental y el hip-hop, el gran artista utiliza su selección musical para recontextualizar la música festiva como un espacio de diversidad.

Su acción confirma su rol no solo como artista, sino como un curador cultural con visión global, demostrando que el espíritu navideño puede ser expresado con ingenio y eclecticismos. Esta iniciativa asegura que esta lista de reproducción sea un referente esencial para quienes buscan alternativas auténticas y globales en esta temporada.

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

