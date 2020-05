Probablemente te has dado cuenta que cuando lees noticias negativas te sientes desalentado o desmoralizado de alguna manera. Esto es porque el inconsciente recibe estas señales y nos toca las emociones.

“A menudo parece que el mundo se va directo al infierno. Me levanto por la mañana, miro el periódico y me digo: ‘¡Oh, no!’ A menudo estoy deprimido durante la mitad del día. Me imagino que algunos de ustedes sienten lo mismo”.

David Byrne



Seguro David Byrne se dio cuenta de esto, como él mismo comenta, y ahora está desarrollando un nuevo proyecto. El ex músico de Talking Heads trae un proyecto editorial en manos con Arbutus Foundation, su organización sin fines de lucro.

“Recientemente, me di cuenta de que esto no está ayudando. Nada cambia cuando estás insensible. Entonces, como una especie de remedio, y posiblemente como una especie de terapia, comencé a recoger buenas noticias. No schmaltzy, buenas noticias, sino cosas que me recordaron: ‘¡Oye, están sucediendo cosas positivas! ¡La gente está resolviendo problemas y está haciendo la diferencia!”

Reasons to Be Cheerful (Razones para estar alegre) es el nombre y esencialmente es una revista digital que únicamente publicará noticias positivas. Los artículos contendrán detalles de “cambios reales con impactos medibles, con la intención de inspirar y elevar espiritualmente al lector”.

También tocará temas relacionados a la salud, cultura, ciencia, tecnología, clima, energía, economía, etc. Se comenta en reportes periodísticos y ensayos, que la revista también incluirá videos, podcasts, eventos en vivo, entre otras acciones.

“Comencé a contarles a otros sobre lo que estaba encontrando. Sus respuestas fueron alentadoras, así que creé un sitio web llamado Reasons To Be Cheerful y comencé a escribir. Más tarde, me di cuenta de que quería hacer el esfuerzo un poco más formal. Así que reunimos un equipo y comenzamos a encargar historias de otros escritores y rediseñamos el sitio web. Hoy, estamos relanzando Reasons To Be Cheerful como un proyecto editorial en curso”. David Byrne

Acá te dejamos el sitio oficial de la revista y un trailer del proyecto.