LA VIDA DE DAVID BYRNE EN DIEZ CANCIONES

Te presentamos la vida y obra de David Byrne en tan solo diez canciones

David Byrne es un cantante, guitarrista, compositor,escritor, cineasta y actor. Muchos los conoces por su éxito con los Talking Heads, muchos otros mexicanos lo conocimos por sus colaboraciones con Café Tacvba, de hecho participo en su segundo Unplugged. Ha pasado del new wave hasta la salsa sin cometer error alguno. Por eso es importante entender el genio musical a través de algunas canciones.

“Once in a lifetime” (“Remain in light”, 1980)

Es un tema que pertenece a Remain in Light cuarto álbum de estudio de los Talking Heads, y contó con la colaboración de Brian Eno. Este tema tuvo gran impacto porque logra retratar a la clase media estadounidense con ritmos africanos, una mezcla bastante rara que se ha convertido en una obra maestra.

“Psyco killer” (“Talking Heads: 77”, 1977)

Se convirtió en un himno generacional y en un clásico musical de dominio popular. Todos hemos escuchado esta canción ya sea en películas,series, etc. El tema describe los pensamientos de un psicópata y es un clásico de la new wave.

“And she was” (“Little Creatures”, 1985)

Pertenece a Little Creatures disco de los Talking Heads de editado en 1985. lcanzó el puesto 54 en el Billboard Hot 100 de EE. UU. Y el puesto 17 en la lista británica de sencillos. La letra habla sobre una chica hippie que tiene el don de levitar mientras que el chico que esta enamorado de ella desea que pueda ser una mujer normal.

“Burning down the house” (“Speaking in Tongues”, 1983)

Fue una canción lanzada en julio de 1983 como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio Speaking in Tongues . El tema nació a partir de una improvisación musical. «Burning Down the House» se convirtió en el sencillo de mayor éxito de Talking Heads en Norteamérica, convirtiéndose en su único sencillo entre los diez primeros en el Billboard.

“This must be the place” (“Speaking in Tongues”, 1983)

Sobre este tema Byrne, ha confesado que es una canción de amor: » Es una canción de amor compuesta casi en su totalidad por non sequiturs, frases que pueden tener una fuerte resonancia emocional pero no tienen cualidades narrativas. Es una canción de amor muy honesta. No creo que haya hecho una canción de amor real antes. La mía siempre tuvo una especie de reserva, o un giro. Traté de escribir uno que no fuera cursi, que no sonara estúpido o tonto como lo hacen muchos. Creo que lo logré; Estaba bastante feliz con eso»

“Who” (“Love this giant”, 2012)

Es una canción hecha en Byrne y Annie Clark, mejor conocida como St. Vincent. Ambos músicos decidieron trabajar juntos, luego de ver una actuación de Björk y Dirty Projectors. «Who» fue uno de los sencillo de este álbum.

“Strange overtones” (“Everything That Happens Will Happen Today”, 2008)

Fue hecha junto a Brian Eno una canción de gospel electrónico dinámico , y su letra explora los temas de la humanidad superando la tecnología que son fundamentales para el álbum «Strange Overtones».

“Memories can’t wait” (“Fear of music”, 1979)

La canción fue hecha para los Talking Heads. Este tema habla sobre los viajes mentales y emocionales que sufrimos a lo largo de la vida. Sobre todo muestra como navegamos entre realidades y expectativas. «Trata de no verte tan decepcionado. No es lo que esperabas, ¿verdad? «

“New feeling” (“Talking Heads: 77”, 1977)

La canción pertenece al primer álbum de los Talking Heads. «New Feeling» es una obra musical que aún sigue siendo opacada por la exitosa «Psycho Killer».

Fueron un millón de años atrás escucho música… y suenan como campanas, siento que mi cabeza esta elevada, desearía poder conocer a todos conocerlos de nuevo

«Girlfriend is better» (“Speaking in Tongues”, 1983)

Es una canción, rara con mezcla de ritmos que crean una sonoridad extraodinaria. «Girlfriend is better» es un tema que va de rap y funk.

Te dejamos la playlist completa