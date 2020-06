El Black Power de Nina Simone siempre estuvo presente en cada melodía

Nina Simone, es un símbolo del feminismo, del erotismo, y de vivir en libertad. Nina, mostró al mundo que era una mujer construida con una fuerte base de valores, que nadie pudo quitarle ni si quiera hacerla tambalear un poco.

“Cuando escuché su música por primera vez, simplemente no podía respirar. El registro de su voz es una cosa, pero luego se combina con su profundidad espiritual y profundidad intelectual y emocional. Cuando Nina canta, ella es un conducto. Ya sea pura oscuridad y vergüenza, o si es pura luz de amor y paz, ella puede liberarte «.

“I Loves You Porgy”

Se convirtió en un éxito de Billboard Top 20 en 1959. Esta canción es entender la conciencia crítica de Simone, quien desde muy joven mostró una fuerza que nunca se apagó. Es un tema cargado de emociones: una súplica de protección para un hombre en el que había llegado a confíar.

“Black Is the Color of My True Love’s Hair”

«Black Is the Color of My True Love’s Hair» prometió una creciente conciencia política en su música,un himno de protesta lleno de amor y melancolía.

“Just in Time”

Tu amor llegó justo a tiempo…es lo que dice la canción una y otra vez. Nina muestra una vez más lo agradecida que siempre estuvo con la vida. El tema es una demostración que todo lo que pasa, siempre es para bien.

“The Other Woman/Cotton Eyed Joe”

Nina Simone una vez soñó con convertirse en la primera pianista clásica negra en interpretar el Carnegie Hall, pero cuando finalmente llegó allí el 12 de abril de 1963, estaba trabajando en un idioma diferente. Su set estaba lleno de canciones y estándares tradicionales que ella hizo suyos, incluido este sorprendente mashup que cierra su álbum en vivo en el Carnegie Hall.

Un elemento básico en los sets de Simone, «The Other Woman» es una melodía engañosamente matizada de Jessie Mae Robinson con una inmensa empatía por la amante.

“Mississippi Goddam”

Es una canción llena de frustración y enojo hacia los actos de racismos que se llevaron a cabo en 1963. Fue interpretada en el Carnegie Hall, con una sala llena de blancos elegantes, pero la rara sala de conciertos de Nueva York que nunca fue segregada. Dentro de su voz, desatada tan explícitamente por primera vez, una ironía sanguínea formó la tensión entre su sentimiento, la posibilidad muy real de ser asesinada por su raza.

“Pirate Jenny”

La canción, escrita a fines de la década de 1920 por el compositor teatral alemán Kurt Weill, es una historia de venganza en la que una humilde doncella fantasea con que ella es la Reina de los piratas y que pronto saldrá de la niebla un barco negro para destruir la ciudad en la que ella ha sido tratada tan mal. En las manos de Simone, se transforma de metáfora política en catarsis espiritual oscura y desencadenada.

“Don’t Let Me Be Misunderstood”

“Don’t Let Me Be Misunderstood»surgió rápidamente y sigue siendo un eje de la identidad de Nina Simone. La cantante ya estaba muy familiarizada con los temas sobre remordimiento solitario, de parecer nerviosa y desquitarse con las personas que amaba.

“See-Line Woman”

En el período comprendido entre 1962 y 1967, Nina Simone estaba en su momento más prolífico, lanzando al menos dos álbumes por año, y tres en 1964. Broadway-Blues-Ballads estrenó varias canciones que se convirtieron en elementos fijos del repertorio en vivo de Simone, incluida la brillante «See-Line Woman». Basado en la estructura y el ritmo de una canción tradicional para niños.

“Be My Husband”

La letra de «Be My Husband» se atribuye a Andrew Stroud, el segundo esposo de Nina Simone, una mano fuerte, guió de forma violenta la carrera de la cantante.

“I Put a Spell on You”

Es un lamento al ritmo del blues.la furia controlada de una mujer que ha tomado una decisión y se está preparando para la inevitable pelea. Simone se niega a ser aprovechada en todo momento, alegando lo que es legítimamente suyo: » Y no me importa sino me quieres.Soy tuya»

