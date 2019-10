PATTI SMITH RECOMIENDA LIBROS PARA INSPIRARTE EMOCIONALMENTE

Patti Smith es una leyenda dentro del mundo del rock y referente en la cultura. Su poesía es considerada como «un camino hacia la liberación intelectual».

Patricia Lee Smith aseguró en su autobiografía Just Kids (del año 2010), explica que las palabras fueron un camino hacia la liberación para ella. «Cada libro que leía, me producía un anhelo de algo más».

La poeta ha reconocido que se dedicó a la poesía y a la música influenciada por la obra de Bob Dylan, interpretó «A Hard Rain’s a-Gonna Fall», del álbum The Freewheelin’ Bob Dylan de 1963.

Smith leía todo lo que podía, su primera frase que cantó y que fue célebre por su significado fue «Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos».

Patti Smith quedó embarazada cuando solo tenía 20 años, al poco tiempo de dar a luz decidió irse a vivir a Nueva York para convertirse en poeta. Con su autobiografía Just Kids ganó el National Book Award 2010 el Premio Nacional de Literatura de USA.

«No me considero una estrella del rock y menos música, porque no sé tocar. Soy una performer, pero en mi vida diaria soy una madre tengo un gato, soy una solitaria, escribo cada día. Me veo más como escritora». Patti Smith

Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud fueron los poetas que sirvieron de inspiración para la composición musical y poesía de la cantante estadounidense.

Te dejamos una lista de libros que recomienda Patti Smith y que considera importantes para leer al menos una vez en la vida.

1. El maestro y Margarita (1967), de Mikhail Bulgakov.

2. El viaje al oriente (1932), de Hermann Hesse.

3. El juego de los abalorios (1943), de Hermann Hesse.

4. El corazón de las tinieblas (1899), de Joseph Conrad.

5. Moby Dick (1851), de Herman Melville.

6. Billy Budd (1924), de Herman Melville.

7. Canciones de inocencia y experiencia (1789), de William Blake.

8. Los chicos salvajes. El libro de los muertos (2006), de William Burroughs.

9. Aullido (1956), de Allen Ginsberg.

10. Una temporada en el infierno (1873), de Arthur Rimbaud.

11. Iluminaciones (1886), de Arthur Rimbaud.

12. Wittgenstein’s Poker (2001), de David Edmonds y John Eidinow.

13. Violette (1853), de Charlotte Bronte.

14. El proceso (2014), de Brion Gysin.

15. Libro de Caín (1960), de Alexander Trocchi.

16. Coriolanus (1608), de William Shakespeare.

17. El príncipe feliz (1888), de Oscar Wilde.

18. El cielo protector (1949), de Paul Bowles.

19. Contra la interpretación (1969), de Susan Sontag.

20. The Oblivion Seekers (2010), de Isabele Eberhardt.

21. The Women of Cairo V. 1 (1846), de Gérard de Nerval.

22. Bajo el volcán (1947), de Malcolm Lowry.

23. Almas muertas (1842), de Nikolai Gogol.

24. Libro del desasosiego (1982), de Fernando Pessoa.

25. La muerte de Virgilio (1945), de Hermann Broch.

26. Levantad, carpinteros, la viga del tejado y Seymour: una introducción (1963), de J. D. Salinger.

27. Franny y Zooey (1961), de J. D. Salinger.

28. La carta escarlata (1859), de Nathaniel Hawthorne.

29. A Night of Serious Drinking (1938), de René Daumal.

30. Por el camino de Swann (1913), de Marcel Proust.

