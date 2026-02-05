Realismo mágico mexicano: Por qué lo imposible es nuestra normalidad

Para abordar el realismo mágico mexicano, es fundamental desvincularlo de la simple fantasía o el surrealismo europeo. Mientras que el surrealismo busca la incongruencia del sueño, esta corriente literaria y pictórica se asienta en una lógica distinta: la coexistencia natural de lo sobrenatural con la cotidianeidad.

En México, el realismo mágico mexicano no es un artificio estético, sino una extensión de la cosmovisión mestiza donde la frontera entre la vida y la muerte, o lo posible y lo imposible, es permanentemente porosa.

Definición y génesis del concepto

El realismo mágico mexicano se define como la irrupción de elementos mágicos o fantásticos en un entorno verosímil, tratados por el narrador y los personajes como parte de la normalidad absoluta. A diferencia de lo fantástico tradicional, donde lo extraño genera miedo o duda, aquí la magia no se explica ni se cuestiona; simplemente sucede.

Este fenómeno encontró su terreno más fértil en la geografía mexicana debido a la herencia del pensamiento mítico prehispánico fusionado con el misticismo católico. El resultado es una realidad donde el tiempo no es lineal y los muertos mantienen un diálogo activo con los vivos, no como fantasmas aterradores, sino como habitantes de la memoria colectiva.

Elena Garro: La precursora olvidada

Resulta imposible hablar de la autoridad del realismo mágico mexicano sin situar a Elena Garro en el centro. Su obra cumbre, Los recuerdos del porvenir (1963), es anterior a Cien años de soledad y establece las bases técnicas del género.

Garro no solo dota de voz a un pueblo (Ixtepec), sino que manipula el tiempo de forma magistral, deteniéndolo o haciéndolo circular según la memoria de sus habitantes. En su narrativa, lo mágico es una herramienta política para denunciar la violencia y el olvido; ella demostró que la magia es, en realidad, la memoria colectiva resistiendo al paso de la historia oficial.

Pilares fundamentales: Rulfo y Esquivel

Si buscamos la autoridad máxima del realismo mágico mexicano, debemos remitirnos a Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo. En esta obra, el pueblo de Comala es un espacio liminal donde las voces de los difuntos tienen el mismo peso que el viento. Rulfo no utiliza la magia para adornar el texto, sino para exponer el trauma histórico y la desolación del campo mexicano tras la Revolución. Aquí, la muerte es una prolongación de la injusticia social.

Décadas después, Laura Esquivel llevó el realismo mágico mexicano al ámbito de lo doméstico con Como agua para chocolate (1989). A través de la gastronomía, Esquivel demostró que las emociones pueden alterar la materia física: el llanto que inunda una cocina o la pasión que se transmite a través de un platillo de codornices con pétalos de rosa. En esta vertiente, la magia es el lenguaje del cuerpo y el deseo reprimido.

Características del realismo mágico mexicano

Para identificar correctamente el realismo mágico mexicano, se deben observar los siguientes rasgos:

Normalización de lo insólito: Los personajes aceptan milagros o apariciones sin sorpresa.

Los personajes aceptan milagros o apariciones sin sorpresa. Percepción del tiempo: El tiempo suele ser circular o fragmentado, eliminando la noción de progreso.

El tiempo suele ser circular o fragmentado, eliminando la noción de progreso. Atmósfera de mito: Los entornos (pueblos polvorientos, cocinas antiguas, haciendas) tienen una carga simbólica que trasciende lo físico.

Los entornos (pueblos polvorientos, cocinas antiguas, haciendas) tienen una carga simbólica que trasciende lo físico. Presencia de la muerte: Los difuntos no han abandonado el plano terrenal; coexisten en la cotidianidad de los vivos.

El realismo mágico mexicano es una herramienta de interpretación de la realidad que permite nombrar aquello que la lógica racional ignora. Es una forma de resistencia cultural que otorga validez a la intuición, al mito y a la memoria, recordándonos que en este territorio, lo invisible siempre tiene un asiento en la mesa.