Cómo ha evolucionado la técnica de giro en el esquí alpino
Deporte

Cómo ha evolucionado la técnica de giro en el esquí alpino

4
feb2026

La técnica de giro en el esquí alpino ha evolucionado de manera radical en las últimas décadas. El control dependía más de la fuerza física que de la precisión técnica, lo que hacía cada giro más costoso en energía y menos eficiente desde el punto de vista del tiempo.

Con la evolución del material, la manera de girar cambió por completo. La llegada de esquís más cortos y con un radio de giro más pronunciado permitió trazar curvas mucho más cerradas y limpias, hasta que a finales de los años 1990 la técnica del carving se impuso de forma definitiva. El giro dejó de apoyarse en el derrape y pasó a ejecutarse sobre el canto, lo que redujo de forma directa el tiempo por curva. En una bajada con más de 60 giros, ahorrar apenas 0,1 segundos por giro supone una ventaja acumulada decisiva.

Cambios técnicos y biomecánicos del giro

El giro moderno exige una precisión corporal milimétrica y un control constante del equilibrio. El centro de gravedad se inclina hacia el interior de la curva entre 40 y 45 grados, mientras las piernas trabajan de forma independiente para mantener presión continua sobre el canto. En este contexto, un error técnico de apenas 0,1–0,2 segundos en la transición se castiga de inmediato con pérdida de velocidad y estabilidad.

Los elementos clave de esta evolución son:

  • radios de giro más cortos en los esquís;
  • mayor uso del canto en lugar del derrape;
  • inclinaciones corporales superiores a 45 grados;
  • giros encadenados en menos de 1 segundo;
  • mayor estabilidad a velocidades de 100 km/h o más.

Gracias a estos cambios, el esquí es ahora más rápido y más técnico. La trazada es más limpia y directa. El contacto con la nieve es constante. Cada movimiento tiene un propósito claro. La evolución del giro también influyó en la seguridad. Al tener más control del esquí, el atleta reduce movimientos bruscos innecesarios. Sin embargo, las mayores velocidades aumentan el riesgo en caso de error. Por eso la técnica debe ser exacta. Los entrenamientos actuales dedican cientos de repeticiones a perfeccionar el giro. Un esquiador de alto nivel puede entrenar más de 300 curvas en una sola sesión. La técnica define el rendimiento final. La evolución del giro cambió no solo la velocidad, sino la forma de entender el esquí alpino moderno.

