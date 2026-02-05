Super Bowl LX: Por qué esta es la edición más cara hasta ahora

¿Quién había predicho este enfrentamiento? No creo que muchos, considerando que los favoritos al comienzo de la temporada eran los Chiefs, Bills y Ravens en la AFC, y los campeones del año pasado, los Eagles, Rams, Packers y Lions, eran los favoritos en la NFC. De esos siete equipos, tres ni siquiera llegaron a los playoffs. El Super Bowl LX se llevará a cabo el domingo 8 de febrero a las 18:30 h (hora del este). En el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede de los San Francisco 49ers.

El espectáculo de medio tiempo contará con la presencia del músico latino Bad Bunny, quien por cuarto año consecutivo fue el artista más escuchado de Spotify a nivel mundial. Al momento de escribir esto, los Seahawks son favoritos por 5 puntos. ¿Te gustaría ir al Super Bowl de este año? Las entradas más baratas están a la venta en VIVID por $4557 y en STUBHUB por $5045 USD

Históricamente, estamos acostumbrados a ver a los New England Patriots en el partido por el campeonato. De hecho, los Patriots han disputado más Super Bowls que cualquier otro equipo, con 11 (6 victorias y 5 derrotas). Están empatados con los Pittsburgh Steelers en cuanto a victorias, con 6. En cuanto a los Seattle Seahawks, han hecho 3 apariciones en el Super Bowl y su único campeonato fue en 2014, cuando derrotaron a los Denver Broncos 43-8.

Su última aparición fue en 2015, cuando esperaban repetir como campeones, pero perdieron de forma desgarradora 28-24 contra los New England Patriots. Si bien los jugadores de ambos equipos han cambiado desde ese partido, sigue siendo un recuerdo doloroso para los aficionados de los Seahawks. La última aparición de Nueva Inglaterra en el Superbowl fue en 2019, cuando derrotaron a los Rams en un partido con pocas anotaciones por 13-3.

Me doy cuenta de que los Seahawks juegan en una división mucho más difícil al tener que jugar 2 partidos cada uno contra los 49ers y los Rams en comparación con los Patriots, que solo tenían que preocuparse por los Bills en la AFC Este. Ambos equipos tienen récords similares, ya que los Patriots tienen un récord de 17-3 y los Seahawks de 16-3 (el récord incluye los playoffs).

Ambos equipos tienen ofensivas similares que dependen de un buen juego terrestre para abrir el juego aéreo. En defensa, ambos equipos han sido muy impresionantes. Seattle como equipo solo permitió 292 puntos en comparación con los 320 de Nueva Inglaterra en 17 partidos de temporada regular.

Los Patriots, si bien sus 3 oponentes de playoffs no tenían ofensivas fuertes, fueron impresionantes al mantener a los Chargers a 3 puntos y a los Broncos a 7 puntos. La defensa de Seattle en la postemporada mantuvo a los 49ers a solo 6 puntos, pero luego le dio a los Rams uno de los equipos con mayor puntuación en la NFL, 27 puntos.

Veamos posiblemente la posición más importante del juego: el mariscal de campo.

Los Seahawks se arriesgaron con Sam Darnold, quien, a pesar de tener una buena temporada regular en Minnesota el año pasado, fue humillado por la defensa de los Rams en los playoffs. La apuesta de Seattle ha dado sus frutos, ya que la tercera selección global de 2018 ha respondido a sus críticos con creces al vencer a los Rams este año en el partido por el campeonato de la NFC con impresionantes estadísticas de 3 pases de touchdown y 346 yardas.

Si los Seahawks ganan, será una gran historia para un jugador que tuvo dificultades al principio de su carrera y ahora juega en su quinto equipo.

Drake Maye también fue seleccionado en la tercera selección general de 2024 por los New England Patriots, que acababan de terminar un año terrible con un récord de 4-13. Su año de novato, si bien mostró potencial, no demostró claramente que pudiera ser un mariscal de campo franquicia. Un año después, en su segundo año en la liga, arrasó en la NFL con 4394 yardas y 31 pases de touchdown.

Su porcentaje de pases completos fue un impresionante 72%. Si no fuera por la excelente temporada que tuvo el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, Drake Maye bien podría ser el Jugador Más Valioso de la NFL de este año.

¿Por qué los Patriots pueden ganar?

Este equipo ha demostrado a los escépticos que estaban equivocados toda la temporada. Han sido notablemente consistentes bajo la dirección de su nuevo entrenador, Mike Vrabel. Su defensa no tiene la misma reputación que la de los Broncos, los Texans o incluso los Seahawks, pero esta unidad defensiva es muy sólida. En ataque, contarán con el corredor Rhamondre Stevenson para obtener yardas positivas.

Cuando se necesite una jugada importante, se apoyarán en el brazo fuerte y preciso de Drake Maye. Sus dos receptores más populares son Stefon Diggs y Hunter Henry.

¿Por qué pueden ganar los Seahawks?

Para empezar, desde que fueron el primer sembrado de la NFC, han jugado un partido menos que Nueva Inglaterra. El partido se juega en San Francisco, un estadio que conocen muy bien y en el que ya ganaron el 6 de enero contra los 49ers.

Si bien es cierto que los Patriots tienen al mejor mariscal de campo de los dos equipos, si Sam Darnold logra evitar errores y pérdidas de balón, tiene más jugadores clave a su disposición: el mejor receptor de la NFL, Jaxon Smith-Njigba; el veterano ganador del Super Bowl, Cooper Kupp; y el veloz receptor Rashid Shaheed, quien abrió el partido de playoffs de la División Divisional con un electrizante touchdown en el regreso de patada. Si los Seahawks quieren dominar el balón, cuentan con Kenneth Walker III.

Suelo hacer una predicción en mis escritos sobre la NFL, pero solo diré que espero que este partido sea reñido y muy entretenido. ¡Mucha suerte a ambos equipos!