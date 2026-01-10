Guía definitiva para el Fin de Semana de Comodines NFL

Fue un final impredecible de temporada la semana 18, los Carolina Panthers perdieron ante Tampa Bay solo para colarse en los playoffs porque los Falcons vencieron a los Saints en la que los Panthers ganaron el desempate y los tres equipos terminaron la temporada 8-9.

En la NFC, el segundo puesto parecía estar en juego, pero tanto los Bears como los Eagles perdieron su último partido de la temporada contra equipos que no clasificaron a los playoffs, por lo que Chicago mantuvo el segundo puesto. ¿Se arrepentirán de su decisión los Eagles, que dieron descanso a la mayoría de sus jugadores en la semana 18 contra Washington?.

¿Qué les parece mejor: enfrentarse a los Packers o a los 49ers en la ronda de comodines? Si los Bears y los Eagles ganan este fin de semana, se enfrentarán en la Ronda Divisional, pero el partido será en Chicago, lo que podría marcar la diferencia.

En la AFC, el partido decisivo fue el de los Ravens contra Pittsburgh, un encuentro tenso de ida y vuelta. Llámenlo suerte o destino, los Steelers prevalecieron gracias a que los Ravens fallaron un gol de campo que podría haberles dado la victoria.

Los Seahawks y los Broncos ganaron sus últimos juegos de la temporada regular, asegurando el primer puesto y un pase al fin de semana de comodines. Históricamente, el equipo local se desempeña muy bien en los playoffs de comodín con un récord de 21-9, pero este año, 4 de los 6 juegos de comodín tienen al equipo visitante como favorito.

AFC

1. Broncos

2. Patriots

3. Jaguars

4. Steelers

5. Texans

6. Bills

7. Chargers

NFC

1. Seahawks

2. Bears

3. Eagles

4. Panthers

5. Rams

6. 49ers

7. Packers

Mis 3 mejores apuestas:

1. Rams -10.5

2. Texans -3.0

3. Patriots -3.5

Juegos del sábado 10 de enero 2025

5. Los Ángeles Rams @ 4. Carolina Panthers -Rams -10.5

Los playoffs comienzan con la mayor diferencia de puntos del fin de semana, ya que los Panthers son los menos favorecidos por dos dígitos, algo que solo ha sucedido una vez en la historia de la ronda de comodines.

Estos equipos jugaron en Carolina en la semana 13 en un partido lluvioso, en el que el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, tuvo su peor partido de la temporada, lanzando 3 intercepciones, incluyendo una que fue devuelta para touchdown defensivo de Carolina. El marcador fue 31-28.

El pronóstico para este partido no espera lluvia, lo que probablemente favorezca a Los Ángeles. Los Panthers fueron un equipo decente en casa con un récord de 5-3, pero han perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Los Ángeles ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos. Los Panthers llegan a este partido como el séptimo equipo en la historia de la NFL en llegar a los playoffs con un récord perdedor en la temporada regular (8-9).

Una clave para este partido es el regreso de Davante Adams de su lesión, ya que es un jugador importante en la ofensiva de los Rams. Pronostico una victoria para Los Ángeles, ya que son el mejor equipo y querrán vengarse de la derrota de la temporada regular contra Carolina.

Pick: Rams a ganar y cubrir.

7. Green Bay Packers @ 2.Chicago Bears – Packers -1.0

Esta es una de las rivalidades más grandes y antiguas de la NFL. Lo sorprendente es que estos dos equipos solo se han enfrentado en los playoffs dos veces con cada equipo con una victoria. La primera fue una victoria de los Bears en 1941 y más recientemente los Packers vencieron a los Bears por 7 puntos en 2010.

Una estadística interesante es que el ganador de esos dos enfrentamientos cara a cara terminó ganándolo todo. Estoy un poco sorprendido de que Green Bay sea el favorito, ya que Chicago se convierte en el segundo sembrado número 2 en no ser favorito.

Chicago buscará su primera victoria en playoffs desde 2010, cuando vencieron a los Seahawks. Su última aparición en playoffs fue en 2020, cuando perdieron contra los Saints. Ambos equipos están acostumbrados a jugar en el frío, por lo que eso no debería ser un factor. Ninguno de estos equipos está jugando su mejor momento en este momento, ya que los Packers han perdido 4 seguidos y los Bears han perdido 2 seguidos.

Como visitante, Green Bay tiene un récord de 4-4-1, mientras que Chicago ha sido bueno en casa con 6-2. Para mí, este fue el partido más difícil para predecir un ganador. Voy a apostar por el equipo local para ganar este partido y cubrir el margen, ya que creo que ganarán con un gol de campo al final del último cuarto.

Pick: Bears a ganar y cubrir.

Juegos del domingo 11 de enero 2026

6. Buffalo Bills @ 3. Jacksonville Jaguars – Bills -1.0

Este partido tiene el potencial de ser una tanda de penalties con mucha anotación. Los Bills son capaces de anotar y este equipo de Jacksonville ha despegado en la segunda mitad de la temporada. Me sorprende un poco que el equipo local no sea el favorito, ya que los Jaguars son el equipo más encendido de la NFL. A Buffalo le gusta correr el balón con James Cook y todos sabemos que el QB Josh Allen también es capaz de grandes carreras, pero la defensa de Jacksonville no ha permitido que ningún corredor alcance las 75 yardas en un partido.

Creo que este partido es crucial. Si es en Buffalo, me quedo con los Bills, que con Josh Allen tienen un récord perfecto de 5-0 en juegos de comodines. Sin embargo, el mariscal de campo de los Bills tiene un récord de 0-4 como visitante en los playoffs. De hecho, los Bills han perdido 8 partidos consecutivos como visitantes en los playoffs. Si eres aficionado de Buffalo, debes sentirte aliviado de que su equipo no juegue contra los Chiefs ni los Bengals, ya que esos son los dos equipos que los han eliminado en los últimos 5 años de playoffs.

Durante la temporada regular, Buffalo tuvo un récord de 5-3 como visitante, mientras que Jacksonville tuvo un récord de 7-2 en casa. Si los Jaguars logran evitar que Josh Allen corra para el primer down, mantenerlo en la bolsa de protección y obligarlo a lanzar el balón, creo que ganarán, y creo que pueden. Los Jaguars ganarán y cubrirán en lo que podría ser el partido con mayor puntuación del fin de semana de comodines.

6. San Francisco 49ers @ 3 . Philadelphia Eagles – Eagles -5.0

Una vez más, me sorprende un poco que el margen sea tan amplio, considerando que desde principios de noviembre los Eagles promedian solo 19 puntos por partido. ¿Los corredores de apuestas de Las Vegas insinúan que este será un partido con pocos puntos?.

Este será el primer encuentro de estos dos equipos desde la semana 13 de 2023, cuando los 49ers ganaron fácilmente 42-19 en San Francisco. Filadelfia llegó a estos playoffs gracias a su defensa. Si logran que su ofensiva funcione, serán un equipo peligroso. San Francisco ha enfrentado adversidades toda la temporada y ha perseverado a pesar de las lesiones de jugadores importantes.

El mariscal de campo de los Eagles, Jalen Hurts, no ha tenido una buena temporada, pero tiene un récord de 5-0 en partidos de playoffs en casa y en esos 5 partidos no ha lanzado ninguna intercepción. Por otro lado, me gusta más el rendimiento de Brock Purdy.

Algo de lo que no se habla lo suficiente en el fútbol americano es la importancia de las líneas ofensivas. Protegen el pase, luego bloquean la carrera y son clave para el éxito ofensivo de un equipo. Es bastante relevante que el liniero estrella Lane Johnson regrese de su lesión de los Eagles, mientras que se espera que el liniero más importante de los 49ers, Trent Williams, se pierda el partido por lesión. De hecho, desde 2020, los 49ers tienen un récord de solo 4-13 (incluyendo playoffs) cuando Williams no juega. A pesar del hecho de que los 49ers tienen un récord de 7-2 como visitantes y han ganado 4 de sus últimos 5 juegos, apuesto a que los Eagles ganarán, pero no confío en su ofensiva, así que creo que San Francisco puede cubrir el margen.

7. Los Angeles Chargers @ 2.New England Patriots – Patriots -3.5

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en la semana 17 de 2024, cuando los Chargers derrotaron a Nueva Inglaterra por 40-7. Este año, los Patriots son diferentes, ya que han tenido una temporada excepcional. La última victoria de los Patriots en playoffs fue en 2018, cuando vencieron a los Chargers por 13 puntos. Históricamente, Nueva Inglaterra ha ganado 3 de 4 partidos de playoffs contra los Chargers.

Se podría decir que este partido presenta el duelo de mariscales de campo más intrigante, con Justin Herbert y Drake Maye. Es sorprendente saber que, a pesar de la gran carrera de Herbert, nunca ha ganado un partido de playoffs, ya que ha tenido dificultades en la postemporada. Sin duda, el mariscal de campo de los Chargers tiene mucha presión para demostrar que puede ganar partidos en los playoffs. Por otro lado, el mariscal de campo de segundo año de los Patriots, Drake Maye, hará su debut en playoffs tras una temporada digna de MVP. Me inclino por el equipo local, ya que creo que tienen mejor ataque y defensa. Dudo que la línea ofensiva de los Chargers le dé tiempo a Justin Herbert para lanzar el balón campo abajo.

Pick: Nueva Inglaterra ganará y cubrirá.

Juego lunes 12 de enero por la noche

5. Houston Texans @ 4. Pittsburgh Steelers- Texans-3.0

El último partido del fin de semana de comodines será un duelo de mariscales de campo, entre ellos C.J. Stroud y la veterana superestrella de Pittsburgh, Aaron Rodgers. Stroud solo tiene cuatro partidos de playoffs en su carrera, con un récord de 2-2, pero jugó bien con cuatro pases de touchdown y solo una intercepción.

Por otro lado, este será el 22.º partido de playoffs de Rodgers. Sin duda, la ventaja de la experiencia está del lado del mariscal de campo de los Steelers. Pero te sorprendería si te dijera que Rodgers solo ha ganado 11 de esos 21 partidos como titular en los playoffs. No se puede negar que será recordado como uno de los mejores jugadores de su generación.

Ambos equipos están jugando bien: Pittsburgh ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que los Texans han ganado nueve seguidos. Todos hablan de la defensa de Houston porque es muy buena. De hecho, durante la temporada regular, solo permiten un promedio de 17.4 puntos por partido.

El punto débil del equipo ha sido su ofensiva, que ha tenido dificultades, especialmente durante la primera mitad de la temporada. ¿Significa esto que Pittsburgh tiene ventaja en ataque? Diría que no, ya que sorprendentemente los Texans anotaron 7 puntos más que los Steelers en la temporada. Pittsburgh tiene experiencia y la ventaja de jugar en casa, pero no creo que sea suficiente. Es probable que la defensa de Houston esté en la cara de Aaron Rodgers todo el partido.

Pick: Texans ganarán y cubrirán.