Ya sea que lo ames o lo odies, Paul ha hecho una carrera legítima en el boxeo y si bien ha tenido algunas peleas muy cuestionables con oponentes envejecidos como Mike Tyson, ha ganado millones. Esta es una pelea importante para la carrera de Jake Paul porque si gana es su momento para ganar más credibilidad en el mundo del boxeo. Muchos se preguntan por qué Anthony Joshua acepta esta pelea. Tiene mucho menos que ganar peleando con Paul. Si Joshua gana, no le hará ningún bien a su carrera ni a su legado Pero si pierde esta pelea o gana de forma poco convincente, probablemente perjudicará su prestigio en el boxeo. Quizás sea la paga lo que lo ha atraído a esta pelea.

Al momento de escribir esto, Joshua es un gran favorito para ganar con -1200 y Paul es el menos favorito con +700. Para quienes se preguntan cuáles son las reglas y si se permiten los knockouts en este combate, la respuesta es sí. Ambos peleadores usarán guantes de 280 g, estándar en las peleas de peso pesado. La pelea durará 8 asaltos de 3 minutos cada uno. La única regla especial para esta pelea es que Joshua no puede pesar más de 111 kg (245 lb) en el pesaje oficial. Paul es 15 cm más bajo y tiene una desventaja de 15 cm en el alcance frente al bicampeón de peso pesado.

En cuanto a experiencia, Joshua claramente tiene la ventaja, habiendo peleado 167 asaltos en comparación con los 70 de Paul. ¿Hay alguna razón para pensar que la ex estrella de YouTube tenga alguna posibilidad en esta contienda? Bueno, Joshua ya pasó su mejor momento a los 36 años. No ha peleado en 14 meses, y perdió por knockout ante Daniel Dubois. Cuando le preguntaron por qué no ha peleado desde esa derrota, Joshua dijo: «Siempre digo que cada vez que ganas hay una razón, cada vez que pierdes hay una razón. Así que lo detengo porque cuando pierdes, te analizas a fondo y te tomas el tiempo para averiguar qué salió mal».

Claramente, su derrota de hace 14 meses lo ha afectado. ¿Quizás ha afectado su confianza? En cualquier caso, Joshua debe tomarse esta pelea en serio, ya que cualquier cosa que no sea un knockout en el primer asalto dañará su carrera. En cuanto a Jake Paul, claramente no es el favorito, pero se mantiene confiado y orgulloso. Cuando le preguntaron su predicción para esta pelea, dijo: «Ganaré por knockout en el quinto o sexto asalto». Por si sirve de algo, Paul ha demostrado habilidad y potencia, pero ninguno de sus combates anteriores fue tan desafiante como subir al ring contra un boxeador corpulento como Anthony Joshua.

Esta noche también contará con un interesante combate entre 2 ex luchadores de UFC cuando Anderson Silva se enfrente a Tyrone Woodley. También en la cartelera habrá cuatro peleas por el título femenino en varias divisiones de peso. Los aficionados al boxeo y a las peleas probablemente sintonizarán Netflix para ver en directo la pelea entre el bicampeón de peso pesado Anthony Joshua y el boxeador profesional Jake Paul. El combate se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, el viernes 19 de diciembre, y el espectáculo comenzará a las 20:00 horas, tiempo del este.

Pelea Principal

Jake Paul vs.Anthony Joshua – Peso Pesado

Alicia Baumgardner vs Leila Beaudoin – combate por el Título mundial Súper Pluma

Anderson Silva vs Tyrone Woodley – Cruiser weight 195 libras ( 88.4 kgs)

Jamal Harvey vs Kevin Cervantes – Pelea de Peso Pluma

Cherneka Johnson vs Amanda Galle: combate por el título mundial indiscutible de Peso Gallo femenino

Yokasta Valle vs Yadira Bustillos – WBC strawweight femenino

Avious Griffin vs Justin Cardona – pelea de Peso Welter

Keno Marley vs Diarra Davis Jr.- pelea Cruiser weight

Caroline Dubois vs Camila Panatta – Título mundial de Peso Ligero WBC

NFL Pronósticos Semana 16

Resumen de la semana 15: A 3 semanas del final de la temporada regular, los Kansas City Chiefs han quedado oficialmente eliminados de los playoffs. Hubo cuatro sorpresas importantes en la semana 15, incluyendo la victoria de los Chargers en Kansas City. Las otras fueron la victoria de los Falcons como visitantes sobre sus rivales divisionales, los Bucs. Hablando de la división sur de la NFC, los New Orleans Saints, ganadores de dos partidos consecutivos, derrotaron a esos mismos Bucs en la semana 14 y el fin de semana pasado vencieron a los Panthers.

La otra sorpresa fue la victoria de los Vikings como visitantes en Dallas, lo que supuso un gran obstáculo para los Cowboys en su búsqueda de un lugar en los playoffs. La ex estrella de Dallas, Micah Parsons, estará fuera por el resto de la temporada debido a una lesión que sin duda perjudica las posibilidades de los Green Bay Packers de hacer una aparición en el Super Bowl esta temporada.

Mejores apuestas Semana 16

1. Lions -7.0

2. Colts +6.0

3. Broncos -3.0

Jueves 18 de diciembre

Los Ángeles Rams (11-3) @ Seattle Seahawks (11-3) – Seattle -1.5

El jueves por la noche arranca con el mejor partido de la semana. Tengo muchas ganas de verlo. Los Rams ganaron 21-19 en la semana 11, así que Seattle buscará la revancha. Los Ángeles probablemente no contará con uno de sus mejores jugadores ofensivos, ya que Davante Adams se lesionó la semana pasada. Ambos equipos han ganado 4 de sus últimos 5 partidos. Por alguna razón, los Seahawks juegan mejor fuera de casa que en casa.

Pick: Rams a ganar y cubrir.

Sábado 20 de diciembre

Philadelphia Eagles (9-5) @ Washington Commanders (4-10) – Eagles -6.5

Las cosas no han ido bien para los Campeones esta temporada, pero la semana pasada se parecían más al equipo del año pasado. Si bien impresionaron, también sabemos que fue contra unos Raiders terribles. Una victoria aquí para Filadelfia aseguró el título de la NFC Este. Washington ha tenido una mala temporada y ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos. Los Commanders podrían considerar este partido como su gran partido del año, ya que estoy seguro de que estarán motivados contra sus rivales divisionales.

Pick: Eagles a ganar y Commanders a cubrir.

Green Bay Packers (9-4-1) @ Chicago Bears (10-4) – Packers -1.0

Un gran enfrentamiento de la NFC Norte con el título divisional en juego. Los Bears han tenido una gran temporada y tienen un récord en casa de 5-1. Los Packers vienen de una derrota ante los Broncos la semana pasada y esperan recuperarse en este partido. La lesión de Micah Parsons, que lo dejó fuera de la temporada, sin duda perjudica a la defensa. Es difícil elegir al ganador.

Pick: Bears a cubrir y ganar.

Domingo 21 de diciembre

Buffalo Bills (10-4) @ Cleveland Browns (3-11) – Bills -10.0

Los Bills están en su mejor momento tras su gran remontada sobre los Patriots el fin de semana pasado. Los Browns han estado jugando peor a medida que avanza la temporada. Lo único que Cleveland tiene en juego es el récord histórico de capturas, ya que Myles Garrett solo necesita dos para romperlo. Espero un partido descuidado por parte de ambos equipos.

Pick : Buffalo a ganar , Browns a cubrir.

Cincinnati Bengals (4-10) @ Miami Dolphins (6-8) – Bengals -4.0

Ambos equipos aspiraban a llegar a los playoffs este año, pero lamentablemente no será así. Ambos equipos perdieron la semana pasada y los Dolphins demostraron una vez más que no pueden ganar con frío y lo que hicieron los Bengals en casa contra los Ravens fue realmente vergonzoso. ¿Qué equipo se recuperará esta semana? Este partido podría tener un alto potencial de anotación. Si bien los Bengals tienen mejor ataque, confío más en la defensa de los Dolphins, y juegan en casa, donde tienen un respetable récord de 4-3.

Pick: Miami ganará y cubrirá.

Los Angeles Chargers (10-4) @ Dallas Cowboys (6-7-1) – Cowboys-2.0

Si los Eagles ganan el sábado, este partido no tendrá importancia, ya que Dallas quedará eliminado de la carrera por los playoffs. Los Cowboys solo han perdido dos veces en casa esta temporada. Los Chargers llegan a este partido tras haber ganado 6 de sus últimos 7 partidos y han tenido un buen desempeño como visitantes con un récord de 4-2. Los Ángeles necesita esta victoria, ya que se enfrentan a rivales difíciles.

Pick: Chargers a ganar y cubrir.

Jets de Nueva York (3-11) @ Saints de Nueva Orleans (4-10) – Santos -4.5

Estos equipos han sumado solo 7 victorias esta temporada. Si bien Nueva York parece haber abandonado la temporada, los Saints han mejorado gradualmente en la segunda mitad. Nueva Orleans tiene una racha de 2 victorias, mientras que los Jets han perdido 4 de sus últimos 5 partidos.

Pick: Saints a ganar y Jets a cubrir.

Bucaneros de Tampa Bay (7-7) @ Panteras de Carolina (7-7) – Bucs -3.0

Otro gran partido divisional aquí en la NFC Sur, ya que estos equipos jugarán el primero de dos encuentros a estas alturas de la temporada. Ambos equipos perdieron el fin de semana pasado, así que uno de ellos necesita remontar y tomar el control de la división. Tampa Bay solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, pero ya ha ganado cuatro como visitante. Los Panthers tampoco han estado jugando muy bien, ya que han perdido tres de sus mejores cinco partidos. Carolina tiene un récord de 4-2 en casa esta temporada.

Pick: Bucs a ganar y cubrir.

Minnesota Vikings (6-8) @ New York Giants (2-12) – Vikings- 3.0

Los Giants están oficialmente en camino de obtener la primera selección del draft, así que probablemente no quieran ganar más partidos. Los Vikings, tras pasar por dificultades durante noviembre, ahora llevan una modesta racha de dos victorias. Las dos victorias de los Giants esta temporada fueron en casa. Pero no creo que ganen aquí, ya que creo que la defensa de Minnesota será el factor decisivo.

Pick : Vikings ganar y cubrir.

Kansas City Chiefs (6-8) @ Titans de Tennessee (2-12) – Chiefs -3.0

Los Chiefs no solo perdieron el partido, sino que también perdieron a su QB estrella, Patrick Mahomes por lesión y podrían estar sin uno de sus mejores jugadores defensivos, Chris Jones también lesionado. Gardner Minshew será el QB titular de los Chiefs. Los Titans son malos, en ataque. Kansas City solo tiene una victoria como visitante esta temporada. Tennessee, que no ha ganado ni un solo partido en casa en lo que va de temporada, creo que conseguirá su primera victoria aquí.

Pick Titans a ganar y cubrir.

Jacksonville Jaguars (10-4) @ Denver Broncos (12-2) – Broncos -3.0

Los Broncos siguen demostrando que todos los escépticos se equivocan al vencer a un potente equipo de los Packers el fin de semana pasado. Denver volverá a enfrentar un duro desafío, ya que los Jaguars llegan a este partido con una racha imparable. Jacksonville tiene un buen récord de 4-2 como visitante, pero ¿podrán sorprender a los Broncos y propinarles su primera derrota en casa de la temporada? No lo creo.

Pick : Denver a ganar y cubrir.

Falcons de Atlanta (5-9) @ Cardinals de Arizona (3-11) – Falcons-2.5

Estos dos equipos simplemente juegan por orgullo en este punto de la temporada. Los Cardinals han estado más fríos que el hielo durante el último mes, mientras que los Falcons no han estado jugando mucho mejor, pero lograron la victoria sobre los Bucs la semana pasada. Me inclinaré por el equipo con el mejor talento en general y apostaré a que Atlanta ganará y cubrirá, pero no confío en que ninguno de los dos.

Pick: Falcons ganar y cubrir.

Las Vegas Raiders (2-12) @ Houston Texans (9-5) – Texans -14.0

Este partido tiene la mayor diferencia de la semana. No es sorprendente cuando se compara la débil línea ofensiva de los Raiders con una de las mejores líneas defensivas de la liga. Me cuesta calcular cómo anotará la ofensiva de los Raiders en este partido. Además, los Texans son uno de los equipos más potentes de la NFL ahora mismo, ya que persiguen a los Jaguars por el título de la división sur de la AFC. Veo que este partido terminará con un marcador de 23-6.

Pick: Houston a ganar y cubrir.

Pittsburgh Steelers (8-6) @ Detroit Lions (8-6) – Lions -7.0

Ambos equipos luchan por su permanencia en los playoffs. Los Steelers tienen una semana corta, ya que jugaron el lunes por la noche. Los Lions vienen de una dura derrota contra unos muy buenos Rams. Detroit tiene un récord de 5-2 en casa, mientras que Pittsburgh tiene un récord de 3-3 como visitante. Si bien este partido es crucial para ambos equipos, es aún más importante para los Lions, ya que probablemente necesitarán ganar los tres partidos que les quedan para clasificar a la postemporada.

Pick: Lions a ganar y cubrir.

Patriots de Nueva Inglaterra (11-3) @ Ravens de Baltimore (7-7) – Ravens -3.0

Los Patriots quizás aprendieron una lección el fin de semana pasado en su derrota ante los Bills. Con una ventaja de 24-7, se confiaron demasiado y dejaron de jugar con intensidad, lo que permitió que Buffalo remontara en la segunda mitad. Será interesante ver cómo responde Nueva Inglaterra ante unos Ravens desesperados. Baltimore se sintió más confiado al ganar a los Bengals en Cincinnati en la semana 15. Para mí, este es uno de los partidos más difíciles de predecir de la semana.

Pick : Ravens a ganar y cubrir.

Lunes 22 por la noche

49ers de San Francisco (10-4) @ Colts de Indianápolis (8-6) – San Francisco 6.0

Los Colts fueron la sorpresa de la NFL en la primera mitad de la temporada, por lo que es bastante impactante verlos fuera de la contienda por los playoffs, llevan cuatro derrotas consecutivas. El único aspecto positivo para los Colts es que este partido es en casa, donde tienen un récord de 6-1. Los 49ers han ganado cuatro partidos seguidos y tienen un excelente récord de 6-2 como visitantes, mientras esperan seguir persiguiendo a sus rivales divisionales, los Rams y los Seahawks, por el título de la NFC Oeste.

Pick : San Francisco y Colts a cubrir.