Pronósticos NFL: Claves para esta Semana 7

La semana 6 ya pasó, vimos a los dos equipos menos favorecidos de la semana cubrir los puntos: los Giants +7.5 y los Bengals +14.5. En los dos partidos clave de la semana, los Chiefs se lucieron en casa contra Detroit, ganando y cubriendo fácilmente el margen, mientras que los Bucs dominaron y cubrieron a los 49ers en Tampa Bay.

Esta semana tenemos varios partidos interesantes, incluyendo Tampa Bay vs. Detroit, los Rams vs. los Jaguars en Inglaterra y el viaje de los Indianapolis Colts a Los Ángeles para jugar contra los Chargers. La semana de descanso no pudo llegar en mejor momento para los Baltimore Ravens, que tienen un récord de 1-5, y los Buffalo Bills, que tienen un sólido récord de 4-2, pero han perdido dos partidos seguidos.

Récord de pronósticos de esta columna: cobertura de puntos 39-38 , a ganar 52-25 , mejores apuestas 10-5

Mejores apuestas para la semana 7:

1. Lions -5.5

2. Jets +1.5

Partido jueves 16 de octubre 2025

Pittsburgh Steelers (4-1) vs. Cincinnati Bengals (2-4) – Steelers -5.5 Entiendo que estos dos equipos van en direcciones opuestas, pero este es un partido de rivalidad divisional acérrima. Creo que Joe Flacco jugó bien en Green Bay la semana pasada, ya que cubrieron el margen de puntos, pero aun así perdieron. Los Steelers son un equipo al que me gusta apostar cuando no son favoritos. Predigo una sorpresa, ya que creo que los Bengals no solo cubrirán el margen de puntos, sino que también pueden ganar. Y al cierre de esta edición ganaron los Bengals 33-31

Partidos domingo 19 de octubre 2025

Vegas Raiders (2-4) @ Kansas City Chiefs (3-3) – Chiefs -11.5

La mayor diferencia en puntos es este partido. Los Chiefs han tenido altibajos todo el año y la semana pasada consiguieron una victoria impresionante sobre los Lions. Los Raiders lograron frenar una racha de 4 derrotas consecutivas con su victoria sobre los Titans la semana pasada. Kansas City está recuperando jugadores de sus lesiones. Si bien creo que los Chiefs ganarán este partido, no puedo ignorar las tendencias históricas que dictan que los Raiders, pase lo que pase, jugarán duro contra Kansas City.

Pick: Chiefs a ganar Raiders a cubrir puntos.

Miami Dolphins (1-5) @ Cleveland Browns (1-5) – Browns -2.5 Estos dos equipos están prácticamente fuera de la pelea por los playoffs y se juegan el orgullo. No confío en el ataque de ninguno de los dos, pero hay una defensa en la que confío: la presión al quarterback de los Browns jugando en casa. Este partido debería ser de baja puntuación.

Pick: Browns a ganar Miami a cubrir.

New Orleans Saints (1-5) @ Chicago Bears (3-2) – Bears -6 ¿De verdad no pensé que los Bears serían favoritos por 6 puntos contra nadie esta temporada?. Es una semana corta para Chicago, ya que regresan a casa con la esperanza de conseguir su cuarta victoria. Los Saints, que han tenido un rendimiento pésimo esta temporada, han mostrado mejoras en sus últimos tres partidos. Aunque creo que los Bears deberían ganar este partido, no puedo apostar por su margen.

Pick: Bears a ganar y Saints a cubrir.

Atlanta Falcons (3-2) @ San Francisco 49ers (4-2) – 49ers -3 Atlanta viene de una victoria contundente sobre Buffalo, donde arrollaron a la defensa de los Bills. Los 49ers vienen de una derrota en Tampa Bay, pero, a pesar de todas sus lesiones han ganado cuatro partidos esta temporada. A primera vista, estaba preparado para apostar por Sam Francisco en este partido, pero la lesión de Fred Warner, uno de sus mejores jugadores defensivos dejó un gran vacío en su defensa. ¿Podrá Atlanta aprovechar esto?

Pick: Atlanta a ganar y cubrir.

Los Angeles Rams (4-2) @ Jacksonville Jaguars (4-2) – Rams -3

Partido Internacional: Londres, Inglaterra

Volvemos a Londres, los Jags tienen un récord ahí de 6-5. Ambos equipos buscarán su quinta victoria de la temporada, pero Los Ángeles no contará con su receptor estrella Puka Nacua, por un esguince de tobillo. En circunstancias normales, apostaría por los Rams, pero al ser un partido en el extranjero, estos partidos suelen ser descuidados y con pocas anotaciones. Jacksonville tiene más experiencia en este tipo de partidos. El factor clave en este partido es si la línea ofensiva de los Jaguars podrá proteger a Trevor Lawrence. Los Jaguars lideran la liga en robos de balón con 14.

Pick: Jags a ganar, Rams a cubrir.

New England Patriots (4-2) @ Tennessee Titans (1-5) – Patriots -6.5 Esta temporada ha sido la presentación de Drake Maye. El mariscal de campo de los Patriots ha lucido realmente bien. No estoy convencido de que el equipo de Nueva Inglaterra sea uno de los equipos de élite de la liga todavía y no los veo con un récord de 5-2 después de 7 semanas.

Pick: Titans a ganar y cubrir.

Carolina Panthers (3-3) @ New York Jets (0-6) – Jets-1. Los Jets regresan a casa tras su derrota ante Denver, pero lograron cubrir el margen. Los Panthers tienen un récord perfecto de 3-0 en casa tras su victoria sobre los Cowboys. Por otro lado, Carolina no ha ganado y tiene dificultades como visitante, concediendo un promedio de 31.7 puntos fuera de casa. Sé que alguien es el favorito, pero ¿los Panthers como visitantes? Carolina corre bien el balón en ataque y la defensa terrestre de Nueva York no ha sido buena.

Pick: Jets a ganar y cubrir.

Philadelphia Eagles (4-2) @ Minnesota Vikings (3-2) – Eagles -2 5 Llámenlo resaca del Superbowl o lo que sea, pero los Eagles no están jugando bien. No están corriendo el balón con eficacia en ataque. En los 6 partidos de este año, sus oponentes han superado a Filadelfia en yardas totales. Ahora llegan a Minnesota con una racha de dos derrotas consecutivas para enfrentarse a unos Vikings bien descansados ​​. La lógica diría que los Eagles están en problemas, pero ¿de alguna manera la diferencia de puntos favorece al equipo visitante? Supongo que no mucha gente apuesta por Filadelfia esta semana. Voy en contra de la opinión pública y apostaré a que los Eagles ganarán y cubrirán esta pequeña diferencia de puntos, pero no será fácil.

Indianapolis Colts (5-1) @ Los Angeles Chargers (4-2) – Chargers -1 Este podría ser el partido más difícil de elegir para la semana 7. Los Chargers llevan una racha de dos derrotas y no han lucido bien tras sufrir lesiones en su línea ofensiva. Indianápolis está jugando bien esta temporada gracias a su sorprendente ofensiva. De hecho, los Colts solo han perdido una vez, contra los Rams. ATS, los Colts tienen un récord de 4-2 y los Chargers de 3-2-1.

Pick: Chargers a ganar y cubrir.

New York Giants (2-4) @ Denver Broncos (4-2) – Broncos -7.5 Los Broncos regresan a casa tras su partido contra Londres, donde ganaron pero no cubrieron el margen contra los Jets. Los Giants están en un gran momento tras derrotar a los Eagles el fin de semana pasado. Denver es un campo difícil para jugar y no estoy seguro de cómo los Giants podrán anotar ni un solo touchdown en este partido.

Pick: Denver a ganar y cubrir puntos.

Washington Commanders (3-3) @ Dallas Cowboys (2-3-1) – Commanders -2.5 Ambos equipos vienen de derrotar a equipos más débiles la semana pasada. La defensa de Washington fue terrible. Hablando de defensa, Dallas ha permitido 30.7 puntos por partido en lo que va de temporada. Este partido probablemente será de alto puntaje ya que ambas defensas no han podido detener a nadie últimamente. Este es un partido divisional en el que tengo que apostar por los puntos y estar con los Cowboys porque juegan en casa.

Pick: Dallas a ganar y cubrir.

Green Bay Packers (3-1-1) @ Arizona Cardinals (2-4) – Packers -6.5 Estos dos equipos van en direcciones opuestas. Los Cardinals llevan 4 derrotas consecutivas. Los Packers han jugado bien, pero quizás no han sido tan dominantes como pensábamos. Green Bay no ha logrado cubrir el margen en sus últimos 3 partidos. Arizona tiene un récord de 0-3 ATS en casa esta temporada.

Pick: Packers a ganar y Cardinals a cubrir.

Partidos del lunes 20 de octubre por la noche:

Tampa Bay Bucaneeers (5-1) @ Detroit Lions (4-2) – Lions -4.5 Los Bucs vienen de una impresionante victoria en casa sobre los 49ers y los Lions regresan a casa para este partido con la piel recuperada tras la aplastante derrota en Kansas City. Me gustaría que Detroit se recuperara con una gran victoria, ya que juegan muy bien en casa.

Pick: Lions a ganar y cubrir.

Houston Texans (2-3) @ Seattle Seahawks (4-2) – Seahawks -4.5 Los Texans vienen de descanso. Con la semana extra para entrenar espero mejoren su ofensiva que ha tenido muchas dificultades esta temporada. Ambos equipos tienen buenas defensas, pero lo que me inclina por los Seahawks es que su ataque es mejor que el de los Texans. Sé que Seattle es mejor como visitante, pero creo que este es un buen lugar para ganar un partido en casa frente a su afición.

Pick: Seattle a ganar y Texans a cubrir puntos.