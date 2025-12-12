NFL Semana 15: Pronósticos y análisis definitivo

La semana 14 tuvo sus sorpresas. No creo que muchos le dieran muchas oportunidades a equipos como los Steelers, los Titans y los Saints, pero todos ganaron sus partidos, incluso como visitantes. Curiosamente, tenemos cuatro equipos con un récord de 9-4: los Bills, los 49ers, los Bears y los Jaguars. Si bien se espera que todos ellos lleguen a los playoffs, solo considero a uno de ellos un verdadero contendiente. Buffalo es un equipo con fallas, con una defensa pobre y sin capacidad para detener la carrera. Si no fuera por el mariscal de campo Josh Allen, perderían más partidos de los que ganan.

Los Jaguars podrían ser la mayor sorpresa de esta lista. Su récord se ve favorecido por jugar contra equipos más débiles este año, ya que ni su ataque ni su defensa intimidan a nadie. Los Bears son una gran historia, su entrenador el novato Ben Johnson ha lucido como un genio esta temporada. Aun así, la inconsistente actuación de los Bears en la posición de mariscal de campo y una defensa, en el mejor de los casos, promedio, me hacen dudar de si este equipo puede ganar un partido de playoffs.

De este grupo, los 49ers son los más fiables. A pesar de las numerosas lesiones en ataque y defensa, este equipo parece capaz de vencer a cualquiera, como lo hicieron cuando jugaron contra los Rams en Los Ángeles. Se espera una batalla interesante por los puestos de playoffs en el último mes de la temporada.

Mis 3 mejores apuestas para la Semana 15

1. Patriots +1

2. Cowboys -5.5

3. Saint +2.5

Jueves 11 de diciembre 2025. TNF

Falcons (4-9) @ Bucs(7-6) – Bucs -4.5

Ambos equipos de la AFC Sur están pasando por un momento muy difícil, tras haber perdido 4 de sus últimos 5 partidos. Los Bucs perdieron contra los Saints , están en riesgo de perderse los playoffs. Con los Panthers empatados con ellos en la división, este es un partido crucial. ¿Podrán los Falcons jugar un papel clave? Los Bucs necesitan recuperar el rumbo y creo que lo harán.

Pick: Tampa a ganar y cubrir.

Juegos del domingo 14 de diciembre 2025

Washington (3-9) @ Giants (2-11) Giants -2.5

Estos son dos equipos que seguro solo quieren que acaba la temporada. La potente ofensiva de Washington del año pasado ha desaparecido. Nueva York, a pesar de solo dos victorias, ha tenido momentos esta temporada en los que fue muy competitivo contra buenos equipos, solo para desmoronarse y perder partidos en el último cuarto. Me quedo con el equipo local en este enfrentamiento divisional.

Pick: Giants a ganar y cubrir.

Raiders (2-11) @ Eagles (8-5) – Eagles -11.5

Los Raiders podrían ser el peor equipo de la NFL al enfrentarse a los Eagles, que están pasando por momentos difíciles. Filadelfia está en problemas, su ofensiva y defensiva están fallando y para prueba solo basta ver sus tres derrotas consecutivas. Los campeones del Super Bowl necesitan una gran victoria aquí ya, para llegar a los playoffs y recuperar la confianza.

Pick: Eagles a ganar y cubrir.

Browns (3-10) @ Bears (9-4) – Bears 7.5

Chicago, el equipo más encendido de la NFC, finalmente perdió un partido la semana pasada, pero fue un duelo difícil contra los Packers en Green Bay. Los Browns, que han tenido problemas a la ofensiva todo el año, pero han tenido una defensa muy respetable, especialmente en casa, están empezando a desmoronarse. La derrota de Cleveland en casa contra los Titans la semana pasada es una señal de que están acabados. Chicago sigue jugando bien y está en la pelea no solo por un puesto en los playoffs, sino también por ganar su división.

Pick: Bears a ganar y cubrir.

Ravens (6-7) @ Bengals (4-9) – Ravens-2.5

Los Ravens, al igual que los Eagles, no lucen bien en ataque. Su derrota en casa contra los Steelers sorprendió. Ahora tienen que viajar a Cincinnati para enfrentarse a otro rival divisional. El ataque de los Bengals luce excelente de nuevo con Joe Burrow de regreso. Un par de jugadas imprevistas les costaron la derrota en Buffalo, que debería haber sido una victoria para ellos. Baltimore se ve desequilibrado, creo que los Bengals mantendrán vivas sus escasas esperanzas de título divisional.

Pick: Bengals a ganar y cubrir.

Cardinals (3-10) @ Texans (8-5) – Texans -9.5

Los Texans están en su momento gracias a su defensa y su oportuno ataque. Su visita a Kansas City y la victoria sobre los Chiefs por 10 puntos fue impresionante. Los Cardinals fueron aplastados la semana pasada contra unos Rams fuertes. Considero que este margen de puntos es demasiado bajo, ya que Houston debería ser favorito por 13 puntos, en mi opinión. Creo que Houston ganará este partido, pero Arizona, que suele jugar mejor como visitante, cubrirá el margen.

Pick: Texans a ganar y Arizona a cubrir.

Bills (9-4) @ Patriots (11-2) – Bills -1.0

Los Patriots vienen de su semana de descanso y son el equipo más encendido de la AFC, pero ¿no son los favoritos ante los Bills? Nueva Inglaterra ya ganó en Buffalo a principios de este año y ahora se enfrentará a ellos frente a su público local. Buffalo tiene un récord de solo 3-3 como visitante esta temporada. Los Bills se juegan un puesto más alto en la ronda de comodines, mientras que Nueva Inglaterra busca su semana de descanso en la primera ronda de los playoffs. Ninguno de los dos equipos está desesperado por ganar, así que apostaré por el mejor equipo.

Pick: Patriots, para ganar y cubrir.

Jets (3-10) @ Jaguars (9-4) – Jaguars -13.0

Hay que reconocerle el mérito a Jacksonville, ya que han encontrado la manera de ganar y se encuentran en la cima de la división sur de la AFC. Los Jets no han mejorado con respecto a la temporada pasada, ya que son uno de los peores equipos de la NFL. Nueva York ha perdido tres de sus últimos partidos y solo tiene una victoria como visitante esta temporada. Los Jaguars deberían ganar este partido, pero no tienen el tipo de equipo que pueda arrasar, la cobertura de puntos es demasiado alta.

Pick: Jags a ganar y Jets a cubrir.

Chargers (8-5) @ Chiefs (6-7) – Chiefs – 5.5

Si eres seguidor de la NFL desde estos últimos 10 años, sabes que los Chiefs no suelen estar en esta situación. Tienen muy pocas posibilidades de llegar a los playoffs, incluso con una victoria aquí sobre los Chargers, si pierden, están acabados.. Los Chargers vienen de una victoria el lunes por la noche sobre los Eagles, es una semana corta para Los Ángeles, que intenta mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Los Chiefs son el equipo más desesperado y, una vez más, juegan en casa. ¿Pueden perder dos partidos seguidos en casa? Creo que Kansas City encontrará la manera de ganar este partido.

Pick: Chiefs a ganar y Chargers a cubrir.

Colts (8-5) @ Seahawks (10-3) – Seahawks -13.5

¡Cómo han caído los poderosos! Los Colts arrasaron en la liga este año, liderados por un potente ataque con su nuevo mariscal de campo, Daniel Jones. Los Colts, tras perder 4 de sus últimos 5 partidos, corre el riesgo de perderse los playoffs. Los Seahawks han sido un equipo divertido de ver toda la temporada, ya que su defensa es una de las mejores de la liga y, aunque su ataque no es potente, ha sido bueno. Seattle necesita la victoria para mantener el ritmo de los Rams y contener a los 49ers en su división.

Picks: Seahawks ganar y Colts a cubrir.

Titans (2-11) @ 49ers (9-4) – 49ers -12.5

Los 49ers parecen estar listos para seguir en la contienda por los playoffs y tienen la mira puesta en la división Oeste de la NFC. Los Titans vienen de una victoria en Cleveland, pero ahora tienen que viajar por segunda semana consecutiva, esta vez cruzando el país para enfrentarse a los descansados ​​49ers. Tennessee tiene dos victorias como visitante esta temporada, pero esta será difícil. La defensa de los Titans es decente, pero su ataque es terrible. Preveo un partido con pocas anotaciones, como 20-6 a favor del equipo local.

Pick:49ers a ganar y cubrir.

Packers (9-3-1) @ Broncos (11-2) – Packers -2.0

¡Este es el partido de la semana! El fin de semana pasado, los Packers ganaron un importante partido divisional contra los Bears. Ahora tienen que viajar a Denver, donde los Broncos tienen un récord perfecto de 6-0. Green Bay ha ganado en fila y solo ha perdido una vez como visitante en toda la temporada. Los Broncos suelen empezar lento los partidos y luego jugar su mejor nivel en el último cuarto. Puedo imaginar un escenario similar aquí, ya que Denver, con la gran altitud, te quita mucha energía en el último cuarto y puedo ver a Green Bay perdiendo fuerza al final.

Pick: Broncos a ganar y cubrir.

Panthers (7-6) @ Saints (3-8) – Panthers-2.5

Los Panthers vienen de su semana de descanso y se encuentran empatados con Tampa en la división sur de la NFC. ¿Podrán la presión los llevará a la pelea por los playoffs? Los Saints han tenido un mal desempeño este año, pero han mejorado constantemente en los últimos partidos. Los Saints han ganado dos de sus cuatro mejores partidos, incluyendo su sorprendente victoria en Tampa el fin de semana pasado. ¿Podrán arruinar la carrera de los Panthers hacia los playoffs? Creo que sí pueden y lo harán.

Pick: Saints a ganar y cubrir.

Detroit (8-5) @ Rams (10-3) – Rams-5.5

Este es un partido crucial para ambos equipos, ya que compiten entre tres por el título divisional. Desde el importante intercambio de mariscal de campo entre ambos equipos, Jared Goff ha ganado dos de tres partidos, y ambas victorias fueron en Detroit. Matthew Stafford es candidato al MVP por su desempeño esta temporada. Este promete ser un gran partido y con potencial de alta puntuación. Creo que los Rams están jugando mejor.

Pick: Rams a ganar y Lions a cubrir.

Vikings (5-8) @ Cowboys (6-6-1) – Cowboys -5.5

Con los Eagles pasando apuros en la recta final, los Cowboys ahora se encuentran en la pelea por los playoffs. Tienen un calendario favorable, jugando contra equipos más débiles que deberían ganar. Empieza aquí contra los Vikings. Sí, Minnesota ganó el fin de semana pasado, pero había perdido sus cuatro partidos anteriores. Dallas solo ha perdido una vez en casa en toda la temporada. El ataque de los Vikings no podrá seguirle el ritmo a Dallas y la defensa de Minnesota está muy sobrevalorada. Creo que los Cowboys ganan con una paliza y mantienen la presión sobre los Eagles por el título de la NFC Este. Pick: Cowboys a ganar y cubrir.

Lunes 15 de diciembre. MNF

Dolphins (6-7) @ Steelers (7-6) – Steelers -3.5

Es probable que Miami no tenga ninguna posibilidad de llegar a los playoffs, pero no se lo digan a sus jugadores. Los Dolphins están jugando su mejor fútbol americano y han ganado cuatro partidos seguidos sin hacer mucho ruido, incluyendo un partido con frío el fin de semana pasado contra los Jets. Los Steelers, a pesar de un par de buenos partidos esta temporada, no son un buen equipo. Aun así, este es un partido crucial para Pittsburgh, ya que tienen una ventaja de un juego sobre los Ravens en la división norte de la AFC.

Pick: Dolphins a ganar y cubrir.