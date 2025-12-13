Bestiario japonés: un Top 10 de los yōkai más fascinantes

El imaginario popular japonés está poblado por los yōkai, criaturas sobrenaturales que son mucho más que simples monstruos; son reflejos de la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido y la sabiduría antigua.

Desde el engaño de un zorro mágico hasta la figura trágica de un fantasma, curamos los diez yokai del folclore japonés que han saltado del mito a la cultura pop moderna.

Kitsune: los zorros mágicos y la maestría del engaño

Los Kitsune son espíritus zorro de inteligencia superior, cuyo poder y sabiduría se miden por el número de colas (pueden tener hasta nueve). En el yokai del folclore japonés, son maestros del engaño y la magia, capaces de cambiar de forma a voluntad.

A menudo se les ve como mensajeros de la diosa Inari, pero representan la dualidad: pueden ser benefactores o embaucadores que seducen a los hombres para robarles.

Tengu: los guardianes alados y el orgullo templario

Los Tengu son deidades menores o espíritus de la montaña, representados como seres alados con un rostro rojizo. Hay dos tipos: el Karasu Tengu (con pico de cuervo) y el Daitengu (con una nariz larga, símbolo de arrogancia).

En el yokai del folclore japonés, los Tengu son protectores de los bosques, pero también son conocidos por su soberbia, siendo capaces de secuestrar monjes o incitar guerras como castigo a la vanidad humana.

Oni: los ogros demoníacos y el castigo del infierno

Los Oni son demonios u ogros, generalmente representados como seres grandes, humanoides, con cuernos, piel roja o azul, y un garrote (kanabō). Son los yōkai del mal por excelencia, asociados al castigo, la enfermedad y el infierno budista.

En el yokai del folclore japonés, su imagen se utiliza en festivales y rituales de purificación para simbolizar la expulsión de la mala suerte y los espíritus malignos.

Yūrei: la tragedia del fantasma sin descanso

El Yūrei es el equivalente japonés del fantasma, pero con una connotación más específica: un alma que no puede pasar al más allá debido a una muerte violenta, una venganza inconclusa o un dolor profundo.

El yokai del folclore japonés lo viste con un shiroumi (kimono funerario blanco), cabello largo y sin piernas. Son la encarnación del onryō (espíritu vengativo) y han sido vitales para el J-Horror moderno.

Kappa: el terror acuático y la esfera vital

El Kappa es una criatura humanoide del tamaño de un niño, con caparazón de tortuga y un pico. Su rasgo más distintivo es el sara (un cuenco en la cabeza lleno de agua) que le da su fuerza.

Los Kappa habitan ríos y lagos. El yokai del folclore japonés lo presenta como un ser malicioso que ahoga a sus víctimas o les roba el shirikodama (una esfera mítica que se creía que contenía el alma y la energía vital).

Rokurokubi: la dama cuyo cuello se alarga

El Rokurokubi es visualmente aterrador: se asemeja a una mujer completamente normal de día, pero al caer la noche, su cuello se estira hasta alcanzar longitudes fantásticas.

En el yokai del folclore japonés, la leyenda varía, pero el horror reside en el contraste entre su belleza diurna y su naturaleza monstruosa y silenciosa que se revela en la oscuridad para espiar o asustar.

Tanuki: el tramposo de la prosperidad

El Tanuki es la figura más cómica y pícara de este listado. Basado en el perro mapache japonés, el yokai del folclore japonés lo dotó de la capacidad de cambiar de forma (henge).

Es un tramposo, bebedor y maestro del engaño, aunque también es un símbolo de prosperidad y buena suerte. Es omnipresente en la iconografía de bares y restaurantes.

Yuki-onna: la mujer de la nieve y la belleza fatal

La Yuki-onna («Mujer de la nieve») es un espíritu hermoso y mortal que aparece en las noches de tormenta invernal. Esta yōkai es conocida por chupar la vida de los viajeros perdidos, congelándolos hasta la muerte.

Es la personificación del peligro y la belleza fatal de la naturaleza invernal. Su leyenda evoca el miedo a la muerte por frío y el poder incontrolable del clima en el yokai del folclore japonés.

Nure-onna: el terror de la mujer mojada-serpiente

La Nure-onna («Mujer mojada») es una criatura anfibia con cabeza de mujer y cuerpo de serpiente gigante que acecha cerca del agua para atraer a sus víctimas.

En el yokai del folclore japonés, encarna el peligro y la seducción de lo desconocido que habita en las profundidades acuáticas. A menudo atrae a la gente pidiéndoles que carguen un bulto que se vuelve mortalmente pesado.

Nopperabō: el yōkai sin rostro

El Nopperabō es un yōkai de apariencia humana, pero completamente carente de rasgos faciales (sin ojos, nariz ni boca). El yokai del folclore japonés lo utiliza como una figura inofensiva cuyo único objetivo es asustar a los humanos.

Encarna la fobia a la identidad y la disociación, siendo un yōkai psicológico que desafía la percepción de la realidad.