Semana 2 NFL: Pronósticos y partidos que definirán la temporada

La semana 1 ya pasó y fue un fin de semana de partidos inolvidables. Los favoritos terminaron con un récord de 10-6 y la mitad de los partidos se decidieron por 5 puntos o menos. Aaron Rodgers se convirtió en el cuarto mariscal de campo de la historia en debutar con un nuevo equipo, registrando 4 pases de touchdown y ninguna intercepción. Creo que Rodgers encajará a la perfección con los Steelers.

La mayor sorpresa de la semana fue el dominio de los Chargers (+3) sobre los Chiefs. Vimos dos colapsos épicos: el primero fue el de los Ravens, que dominaron a los Bills durante la mayor parte del partido y llegaron al último cuarto con una ventaja de 34-19 antes de perder por un solo punto. El segundo ocurrió en Chicago el lunes por la noche, cuando los Bears llegaron al último cuarto con una ventaja de 17-6, antes de que los Vikings remontaran para vencer a sus rivales divisionales.

El récord de nuestras pick sugeridas fue: 8-8 ATS, 11-5 a ganar y las 3 mejores apuestas se concretaron, ya que comenzamos la temporada con un sólido 3-0.

Entremos ahora a la semana 2 , no sin antes dejar por aquí las 3 mejores apuestas para esta semana a cobertura de puntos:

1. Cowboys -5

2. Lions. -5

3. Ravens -11.5

Jueves 11 de septiembre por la noche: TNF

Washington Commanders (1-0) @Green Bay Packers (1-0) – Packers -4

Es una semana corta para estos dos equipos que lucieron sólidos en la semana 1. Green Bay siempre es un campo difícil para jugar y vienen de una gran victoria contra los Lions, un equipo muy físico. Si bien creo que los Packers ganarán este partido, creo que Washington puede mantenerlo a un gol de campo y cubrir la diferencia.

Pick: Packers a ganar, Commanders a cubrir puntos.

Domingo 14 de septiembre

Jacksonville Jaguars (1-0) @Cincinnati Bengals (1-0) – Bengals -3.5

Los Jaguars empezaron bien, aunque se enfrentaron a uno de los equipos más débiles de la NFL, los Panthers. Los Bengals, por otro lado, con dificultades ofensivaslograron una victoria en Cleveland. Joe Burrow y Cincinnati pueden ganar en casa este partido, su ofensiva está a la altura. Apuesto por Jacksonville en la ATS cobertura de puntos, ya la defensa de los Bengals no es tan confiable.

Pick: Cincinnati a ganar, Jags a cobertura.

New York Giants (0-1) @Dallas Cowboys (0-1) – Cowboys -5

Nueva York mejoraron su defensa ahora con Russell Wilson como mariscal de campo para reemplazar a Daniel Jones. La ofensiva de los Giants estuvo bastante floja en la semana 1, pero pueden correr el balón contra la defensa de Dallas. Los Cowboys jugaron bien pero aún así perdieron por pocos puntos en Filadelfia. Ahora pueden ganar y cubrir.

Pick: Dallas

Chicago Bears (0-1) @Detroit Lions (0-1) – Lions 4.5

Los Bears, lucieron mejor que los Lions en su partido contra los Packers. Ambos equipos llegan a este partido un poco mal parados cada uno buscará la victoria. Creo que los Lions ganarán esta semana en su primer partido en casa y venceran a Chicago por 7 o más puntos para ganar suficiente para cubrir la diferencia de puntos.

Pick: Lions

New England Patriots (0-1) @Miami Dolphins (0-1) – Dolphins -1.5

Considerando las expectativas de la ofensiva de Miami, ¿tuvieron la actuación más decepcionante de la semana 1, donde vieron a los Colts dominarlos?. Los Patriots por su lado llegan a esta temporada con un nuevo entrenador, Mike Vrabel y un equipo joven con la esperanza de destacar. Este es un partido importante para los Dolphins en casa, donde históricamente han tenido un muy buen desempeño contra Nueva Inglaterra. Si Miami pierde este partido, ¿podríamos ver a sus entrenadores despedidos?

Pick: Dolphins

Buffalo Bills (1-0) @New York Jets (0-1) – Bills -7

Ambos equipos vienen de partidos con muchos puntos. Buffalo necesitará contener a Justin Fields en la bolsa de protección y evitar que corra por su débil defensa terrestre. No sé qué tiene de especial jugar en Nueva York, pero el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen históricamente no juega tan bien ahí. Espero un partido con menos puntos, donde los Bills se lleven la victoria, pero los Jets den una buena pelea y cubran el margen.

Pick: Bills a ganar, Jets a cubrir puntos.

Cleveland Browns (0-1) @Baltimore Ravens (0-1) – Ravens -13.5

Cleveland mantuvo a raya a Joe Burrow y a la ofensiva de los Bengals la mayor parte de la semana pasada, pero ahora tienen que ir a Baltimore para jugar contra unos Ravens furiosos. No es de extrañar que esta sea la mayor diferencia de la semana, ya que los apostadores de Las Vegas esperan que Baltimore le dé una paliza a los Browns y coincido. Espero un resultado de 38-10. Siento pena por el veterano Joe Flacco, ya que creo que la defensa de los Ravens lo perseguirá. Baltimore ganará y cubrirá.

Pick: Ravens

Seattle Seahawks (0-1) @Pittsburgh Steelers (1-0) – Steelers -2.5

Dadas las fortalezas y debilidades de cada equipo, esperaba que los Steelers fueran favoritos por 4.5. Aaron Rodgers lanzó cuatro pases de touchdown en su debut, lo que elevó la ofensiva de Pittsburgh. Seattle tiene una defensa decente, pero también la tienen los Jets y miren lo que les hicieron los Steelers. Mi preocupación por los Seahawks es su ofensiva. A pesar de la sospechosa línea de solo 2.5, sigo apostando por los Steelers.

Pick: Steelers

Los Angeles Rams (1-0) @Tennessee Titans (0-1) – Rams -5

La defensa de los Titans fue bastante buena en la semana 1, forzando 3 pérdidas de balón, pero su ofensiva no supo aprovecharlo. Los Rams cubrieron y realizaron un buen trabajo defensivo contra los Texans. Los Rams han ganado 11 partidos consecutivos como favoritos por más de 3 puntos. Que la defensa de Tennessee pueda alcanzar al mariscal de campo Matthew Stafford es clave para este partido, creo que la defensa de los Rams causará estragos ofensiva de los Titans.

Pick: Rams

San Francisco 49ers (1-0) @New Orleans Saints (0-1) – 49ers -4.5

Los 49ers consiguieron una victoria la semana pasada, pero fue costosa debido a varias lesiones, en particular la del ala cerrada George Little, que se perderá algunos partidos, e incluso el mariscal de campo Brock Purdy está en duda al momento de escribir este artículo. Si Purdy no juega, San Francisco estará en problemas. Sé que los Saints son malos y podrían ser el peor equipo de la temporada, pero este será otro partido en casa para ellos y siguen intentándolo.

Pick: SF a ganar, Saints a cubrir puntos.

Denver Broncos (1-0) @Indianapolis Colts (1-0) – Broncos -2.5

Ambos equipos ganaron en la semana 1, pero fueron los Colts los que brillaron más, ya que tanto su defensa como su ataque dominaron a los Dolphins. Los Broncos, como se mencionó, ganaron su partido, pero perdieron el balón tres veces es preocupante. Denver buscará su primer inicio de 2-0 desde 2021.

Pick: Denver

Carolina Panthers (0-1) @Arizona Cardinals (1-0) – Cardinals -6.5

Definitivamente no veré este partido, ya que ninguno de los dos quarterbacks me inspira confianza. Bryce Young tiene un récord de 1-13 como visitante en su joven carrera y jugar en Arizona es muy complicado. Aunque tampoco confío mucho en Kyle Murray, tiene un récord de 5-1 en sus últimos 6 partidos como local. Los Cardinals son simplemente el mejor equipo, así que apuesto a que ganarán y cubrirán el margen.

Pick: Arizona

Philadelphia Eagles (1-0) @Kansas City Chiefs (0-1) – Chiefs -1.5

Este es el partido más interesante de la semana, ya que tenemos una revancha del Super Bowl. Sin duda, los Chiefs buscarán la revancha. ¿De verdad puede Kansas City empezar la temporada con dos derrotas? El entrenador Andy Reid tendrá que idear un buen plan de juego. Kansas tienen deficiencias en la ofensiva debido a las lesiones. Los Eagles son simplemente demasiado buenos.

Pick: Eagles

Atlanta Falcons (0-1) @Minnesota Vikings (1-0) – Vikings -4.5

Los Falcons jugaron lo suficientemente bien como para ganar, pero un gol de campo fallido selló su destino contra Tampa Bay la semana pasada. El ataque de los Vikings fue invisible hasta el último cuarto, cuando remontaron para vencer a los Bears el lunes por la noche. Atlanta probablemente no contará con su mejor receptor, Drake London. La diferencia en este partido es la defensa de Minnesota, creo que ganarán pero los Falcons cubrirán.

Pick: Vikings a ganar, Atlanta a cubrir

Lunes 15 de septiembre

Tampa Bay Bucs (1-0) @Houston Texans (0-1) – Texans -2.5

Los Bucs tuvieron una actuación sólida la semana pasada en su victoria como visitantes en Atlanta, mientras que los Texans esperan mejorar su ofensiva esta semana. El enfrentamiento clave es el de los receptores abiertos de los Texans contra la defensa de Tampa Bay. Teniendo en cuenta que Baker Mayfield tiene un récord de 1-7 en partidos de lunes por la noche, me inclina por los Texans.

Pick: Texans a ganar y cubrir puntos

Los Angeles Chargers (1-0) @Las Vegas Raiders (1-0) – Chargers -3.5

Ambos equipos de la AFC Oeste han tenido un buen comienzo de temporada: los Chargers vencieron a los Chiefs de forma impresionante y los Raiders se llevaron una victoria como visitantes en Nueva Inglaterra. Ambos mariscales de campo lucieron bien en la semana 1. Lo que más destaca entre ambos equipos es la defensa, los Chargers son superiores en ese aspecto. Justin Herbert con su 1.90 m de altura se impondrá contra los Raiders.

Pick: Chargers